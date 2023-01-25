Таисия Повалий: Я - с Россией Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной

Лента новостей

Среда 25 января

04:13"Боль мира как своя": советы Василисы Володиной для переживания тяжелых эмоций 02:22Бизнес-класс теряет покупателей 00:03Татьянин день или День студента: двойной праздник 25 января 22:04Разврат на всю страну: сисястая любовница Виторгана опозорила хахаля перед камерой в чем мать родила 21:30Глаза на лоб лезут: врач о вреде здоровых привычек 21:10“Это издевательство!”: разбитая раком Заворотнюк взревела после операции на мозге 20:50Похоронили: не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над трупом 20:30Диковинную птицу нашли живой на помойке в мороз 20:10“Поднимите мне веки, не вижу!”: вздувшиеся как пельмени глаза Семенович осмотрел врач 19:50"Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой 19:30Корм для собак хотят производить в России более чем за 50 млн рублей 19:10"Летальный исход": загремевшего в больницу Садальского не уберегли 18:50“Причина улыбки”: родившая мамочка Вера Брежнева показала своего богатыря 18:30"Это мой Никита!": обсосавшая Джигурду Волочкова завопила при виде его любовницы 18:10"Алла Пугачева бомж": зажиточная родня захлопнула двери под носом 73-летней бабки 17:50"Смерть": последние слова окровавленного Садальского слили в Сеть 17:30"Истинное предназначение": тайный шифр в дате рождения определяет судьбу 17:10"Стойкий паралич лица": Перенесшей операцию Успенской грозит смертельный исход 16:50"Соседи не узнают": 76-летняя телеведущая Данько о секрете необычайной молодости 16:30Как будут разбираться с гематомами ребенка после посещения детсада – ответила юрист 16:30"Сердце": жена в криках откинувшегося Петросяна плачет навзрыд 16:10"Я в шоке": рискующая жизнью Довлатова чуть не угробила единственного сына 15:50"Нужна реабилитация": Изрезанная хирургами Айза лишилась части тела 15:30Россиянка притворилась мужчиной и украла у женщины пылесос 15:10Сверкнул достоинством и избил поклонника: оказавшийся на грани развода Воля пустился во все тяжкие 14:50Зимой россияне больше едят и меньше гуляют – исследование 14:30В Москве из горящей квартиры спасли ребенка и трех взрослых 14:10Тарасова сообщила печальную новость о впавшем в кому Костомарове: Его отключили 13:50"Итальянская семья": как живет трижды разведенная дочь уголовника Екатерина Климова 13:30"У нее личные доктора": Врачи спасают резко сдавшую Пугачеву 13:10Потрясла голой грудью: Удравшая за бугор Литвинова разделась перед толпой 12:50"Чарльз откажется": мятежного наследника Принца Гарри устранили 12:30За доступной ипотекой – в Магадан 12:10С животиком: Счастливый Пригожин слил снимок 54-летней Валерии в интересном положении 11:50"Мне сложно": Скрывавшая интрижку Тодоренко удрала от мужа с вещами и детьми 11:30Уникальная недвижимость: самые длинные в мире дома 11:10"В больнице": Разродившаяся Орлова сообщила о проблемах с малышом 10:50"Не знаю, как мне быть": американцы ошарашили Шифрина известием о грядущей блокировке 10:30Наша новая Примадонна: переехавшую в Россию Повалий короновали вместо сбежавшей Пугачевой 10:10"Глаза не могу открыть": раздутая Семенович пожаловалась на серьезный недуг 09:50"Из фильма ужасов": Изменившаяся до неузнаваемости старушка Долина превратилась в мумию 09:30В России изменили ряд правил для недвижимости 09:10"Я даже не переживаю": стало известно о госпитализации наглотавшегося лекарств Садальского 08:50Прикрывшая промежность прозрачной тряпкой Волочкова отдалась Джигурде на глазах у всех 08:30"Глобальные перемены на Земле": к планете летит судьбоносная комета 08:10Гипертония, ишемическая болезнь, деменция: названы опасные последствия недосыпа 06:20"Мы лечиться поехали": раскрылся грязный обман уехавших Подольской и Преснякова 04:36Сумма с несколькими нулями: сколько заработал принц Гарри на продаже грязных тайн своей семьи 02:38Квартир в Новой Москве стало больше на 58% 00:13Федосеев день: что нельзя делать в праздник 24 января
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Боль мира как своя": советы Василисы Володиной для переживания тяжелых эмоций

54

Прогноз Василисы Володиной как 24 января справиться с нахлынувшими эмоциями.

Астролог и ведущая телепрограммы "Давай поженимся" на Первом канале Василиса Володина поделилась в своем микроблоге прогнозом на 24 января. Она опубликовала большой пост, в котором пояснила и звездные явления, и возможное влияние этих событий на жизни людей.

Так, по словам эксперта, в этот период Луна путешествует по знаку Рыб, а значит все внутренние чувства будут идти наружу. Мысли растворяются, а чувства заполоняют голову. Василиса Володина предупреждает — боль мира будет ощущаться как своя. Это большая ответственность, но звезда "Давай поженимся" дала несколько советов для переживания тяжелых эмоций.

Прежде всего, Володина рекомендует вспомнить про благотворительность. Эмоции этого дня нужно сублимировать в помощь.

Во-вторых, человек, как разумное существо, может контролировать свои эмоции. Пассивное переживание не приведет ни к чему хорошему. Друзьям также можно отправить хорошие новости, чтобы подбодрить их.

А если нахлынуло — Василиса Володина советует погрузиться в дела. Совсем неважно какие, главное, чтобы руки и голова были заняты.

"И миру на пользу, и самому легче", — написала астролог в заключении прогноза.

25 января 2023, 04:13
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как стать богаче: астрологические советы

По теме

"Глобальные перемены на Земле": к планете летит судьбоносная комета

Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком

Татьянин день или День студента: двойной праздник 25 января

Что можно и нельзя делать в православный праздник.

Корм для собак хотят производить в России более чем за 50 млн рублей

Денег куры не клюют?

Как будут разбираться с гематомами ребенка после посещения детсада – ответила юрист

В ТиНАО в поселении Филимонковское построили новый детский сад – Собянин

Детсад на 325 воспитанников появился в поселении Филимонковское в Новомосковском административном округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Зимой россияне больше едят и меньше гуляют – исследование

Выбор читателей

23/01Пнд"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли 23/01ПндВышла замуж в США, поселилась в деревне, стремительно похудела: как живет ведущая Ольга Шелест 23/01ПндПриехала: Сбежавшую Пугачеву заметили в России 23/01Пнд"Наконец-то": Умолчавшая о беременности Арзамасова объявила о скором пополнении 24/01ВтрПохоронили: не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над трупом 23/01Пнд"Сломана жизнь": лишившаяся работы Хаматова сбежала из Латвии