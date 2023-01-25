"Боль мира как своя": советы Василисы Володиной для переживания тяжелых эмоций

Прогноз Василисы Володиной как 24 января справиться с нахлынувшими эмоциями.

Астролог и ведущая телепрограммы "Давай поженимся" на Первом канале Василиса Володина поделилась в своем микроблоге прогнозом на 24 января. Она опубликовала большой пост, в котором пояснила и звездные явления, и возможное влияние этих событий на жизни людей.

Так, по словам эксперта, в этот период Луна путешествует по знаку Рыб, а значит все внутренние чувства будут идти наружу. Мысли растворяются, а чувства заполоняют голову. Василиса Володина предупреждает — боль мира будет ощущаться как своя. Это большая ответственность, но звезда "Давай поженимся" дала несколько советов для переживания тяжелых эмоций.

Прежде всего, Володина рекомендует вспомнить про благотворительность. Эмоции этого дня нужно сублимировать в помощь.

Во-вторых, человек, как разумное существо, может контролировать свои эмоции. Пассивное переживание не приведет ни к чему хорошему. Друзьям также можно отправить хорошие новости, чтобы подбодрить их.

А если нахлынуло — Василиса Володина советует погрузиться в дела. Совсем неважно какие, главное, чтобы руки и голова были заняты.

"И миру на пользу, и самому легче", — написала астролог в заключении прогноза.