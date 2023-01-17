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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю.
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И снова Новый год! На этот раз Восточный. В ночь с 21 на 22 января желающие еще разок загадать желание могут сделать это, воспользовавшись энергией первого зимнего Новолуния. А сила этой энергии будет велика – в деле не только светила, но и влиятельный Плутон.

Вообще эта неделя будет последним периодом относительного застоя, потому что с 23 января в зодиаке не останется ретроградных планет: Марс уже закончил ретро фазу, Меркурий завершит ее 18 числа, а Уран – 23-го. Так что открывайте свои блокноты с планами на Новый год и смотрите: что еще нужно сделать, чтобы удачно стартовать?

К Новолунию хорошо бы разобраться со всем, что тянет из вас энергию, мешает двигаться вперед. С 16 по 21 января хорошо возвращать долги и взятые на время вещи, заканчивать дела, продавать и раздавать все ненужное, наводить порядок в документах, делать уборку, увольняться с работы, завершать отношения. Чем меньше неприятных связей с прошлым вы оставите, тем проще будет взлетать!

Новолуние произойдет во 2 градусе Водолея, одна из характеристик которого: "Неожиданная гроза". Возможно, в период с 18 по 24 января вы узнаете важную новость, получите ответ, узнаете чье-то решение. У некоторых это будут инсайты, озарения, новые знания, возможности, знакомства.

По сути, именно после 21 января начнется по-настоящему новый год – период, когда все будет иначе. Переезд, смена работы или профессии, новый состав семьи, жизнь в совершенно иных условиях, причем не всегда по собственному желанию – Плутон способен на многое. Спорить с ним бесполезно, так что будьте готовы адаптироваться к настоящему новому 2023 году!

Овен

Овны заслужили свое особое положение – долгий путь к успеху может завершиться вашей полной победой. Солнце и Луна в момент новолуния будут в комфортных отношениях с вашим Юпитером, что может принести вам особые условия, бонусы, привилегии. Не стесняйтесь, используйте все шансы.

Телец

Благосклонность Меркурия подарит Тельцам возможность разобраться в сложных вопросах, касающихся работы, учебы, релокации, бизнеса. Появятся люди, готовые вам объяснить или помочь, подвезти, найти нужного специалиста и т. д. Новолуние – повод вспомнить о своих крупных целях и амбициях. Чего вы хотите?

Близнецы

Марс в вашем знаке наконец-то сдвинулся с места и начал набирать скорость. К Новолунию вы можете разгрести кучу дел, накопившихся за последние месяцы. Звезды с пониманием относятся к вашим потребностям, и дают целую неделю на наведение порядка. Новолуние откроет перед вами новые пути, готовьтесь!

Рак

Финансовое Новолуние – это может быть и миг удачи, и пора осознаний. Звезды дают возможность разобраться в денежных делах, дать себе честные ответы на вопросы, либо банально заработать денег – у каждого Рака будет свой вариант. Ваша задача – не цепляться за старое только потому, что оно привычно.

Лев

Новая Луна в секторе партнерских отношений – это даже не намек, это открытое указание на то, что вас ждут перемены в этой сфере. Ваши союзы – любовные, дружеские, деловые – претерпят изменения. Многие Львы могут познакомиться с необычным человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Дева

Вопросы здоровья, изменения рабочего графика, новшества в коллективе ожидают Дев. Эта неделя отлично подходит для прощания с работой, которая вас не устраивает, или неполезными привычками. Новолуние поможет начать раньше вставать или найти время на медицинские обследования.

Весы

Соединение Солнца и Луны в родственном для вас знаке Водолей – далеко не рядовое событие. Это прощание с прошлым и мощный импульс для новой жизни. Начните ее, положившись на свои творческие способности. Можно менять внешность, имидж, гардероб, начинать новые личные проекты.

Скорпион

Вопросы места жительства, недвижимости, состава семьи, отношений с родственниками выйдут на первое место для Скорпионов. Возможны сюрпризы типа нагрянувших гостей или внезапный скорый переезд. Может измениться и ваше отношение к семье, либо роль в ней, обязанности, отношение к кому-то.

Стрелец

Новая Луна позовет Стрельцов в дорогу. Многие куда-то поедут либо будут заниматься получением / отправкой посылок, почты, важной перепиской, получением / подачей документов. Нужен новый автомобиль, компьютер или гаджет? Присматривайте, после Новолуния можно будет покупать.

Козерог

Солнце на этой неделе покидает ваш знак, но ощущения пустоты не будет – в Козероге остается Меркурий, который наконец-то перестанет быть ретроградным. У вас появятся новые знакомые и идеи, касающиеся заработков. Новолуние поможет выйти на новый уровень доходов, ищите способы.

Водолей

Солнце 20 января входит в ваш знак, с днем рождения, прекрасные Водолеи! В этом году звезды делают вам необычный сюрприз в виде Новолуния с необычно сильной энергией. Для вас это период, когда начать новое будет проще простого. Прошлое окончательно уходит. Не жалейте о нем – всему свое время.

Рыбы

Новая Луна в предыдущем знаке – сигнал о том, что Рыбам пора завершать период размышлений и метаний. Совсем скоро вам предстоит сделать важный выбор и шагнуть в новую реальность. Если есть ментальные или психологические проблемы, самое время обратиться к специалистам.

Фото: Michael Sz?nyi / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2023, 15:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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