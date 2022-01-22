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Гороскоп
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Популярный астролог Тиана Атлас раскрывает секрет, когда в 2022 году знакомство может перерасти в интимные отношения.
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Каждый из нас замечал, что в некоторые дни возникает апатия и совершенно нет желания не только заняться любовными утехами, но и просто знакомиться. Астрология помогает заранее выделить периоды, когда энергия на подъеме и гормоны так и играют, привлекая партнеров.

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Очень страстный период в 2022 году будет, начиная с февраля и продлится до конца марта. Но стоит отметить, что в феврале настрой будет не на быстрый секс, а на серьезные отношения. Поэтому если вы ищете долгосрочное партнерство – не упустите это время для знакомства. А если пока не готовы к долгим ухаживаниям и совместным планам на ипотеку и знакомство с родителями, подождите до 6 марта и переходите в активное наступление. В марте настроения и у мужчин, и у женщин будут легкомысленные, плюс появится сильное желание экспериментировать.

В апреле вся женская половина человечества будет настроена на любовь и романтику, поэтому придется постараться с организацией свидания. Зато желание оказаться в сказке убирает критическое мышление и дает доверчивость. Постарайтесь не злоупотреблять таким положением звезд и не обещайте того, что точно не сможете выполнить.

А вот в мае просто серенадами под луной никого не удивишь. Тут нужны будут решительные действия. На свидание лучше отправляться в места физической активности и получения дозы адреналина. Это могут быть велопрогулки, катание на роликовых коньках, парк аттракционов или даже автогонки. И да, на интимную близость мы будем соглашаться быстрее, чем обычно.

Секретная техника соблазнения июня, до 22 числа, это старый добрый ужин в кафе или ресторане. В качестве ухаживания будут цениться материальные подарки вплоть до нетривиального жеста – оплатить продукты в супермаркете.

Далее до 17 июля при знакомстве упор стоит делать на интеллект и разговоры, даже чтение стихов. И во время секса волну возбуждения поднимут комплименты и приятные слова.

А вот до 11 августа снова стоит позаботиться о питании и, например, перейти к делу прямо во время трапезы. Познакомиться можно будет вблизи водоема.

А далее, до начала сентября самые яркие знакомства будут происходить на концертах, творческих вечерах и тусовках, где искрятся брызги шампанского. Завоевывать вторую половину можно даже с долей эпатажа и конечно, красиво.

Сентябрь сбавит градус праздника и усложнит задачу перейти к делу как можно скорее с новой знакомой. Оцениваться будет всё – от достатка до подарков.

В октябре, до 23 числа, познакомиться и расположить к себе будет гораздо проще, потому что люди сами будут настроены на партнерство, а вот начиная с 24 октября и по 15 ноября наступит, пожалуй, самый страстный период в году. Темой секса будет буквально пропитан воздух.

До 10 декабря будоражащие знакомства могут произойти за границей, а окончание декабря снова охладит пыл и заставит задуматься о серьезных отношениях.

Давайте рассмотрим наиболее благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году:

  • Январь: с 23 по 31 число;
  • Февраль: с 3 по 11, с 24 по 28 число;
  • Март: с 1 по 23 число;
  • Апрель: 8, с 13 по 18, с 23 по 30 число;
  • Май: с 1 по 7, с 15 по 18, с 29 по 31 число;
  • Июнь: с 7 по 13, с 18 по 20, с 28 по 30 число;
  • Июль: с 18 по 21, с 26 по 31 число;
  • Август: с 1 по 9, с 16 по 19 число;
  • Сентябрь: с 1 по 4, с 10 по 13, с 18 по 21 число;
  • Октябрь: с 15 по 21 число;
  • Ноябрь: с 9 по 12 число;
  • Декабрь: с 3 по 5, с 20 по 24 число.

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Фото: Bill Ling / moodboard / www.globallookpress.com
22 января 2022, 04:35 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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