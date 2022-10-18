Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Уже долгое время весь мир живет в ожидании некой стабильности и вспоминает времена, когда от переживаний не сходили с ума. Порой хочется заглянуть в будущее и узнать, что же ждет нас все дальше. Такой способностью обладает, например, астролог Василиса Володина. Изучает движение и поведение небесных тел, она ищет связь с происходящими на земле событиями и всегда находит. Недавно она поделилась астрологическим прогнозом на неделю с 17 по 23 октября 2022 года.
По словам эксперта, эта неделя – последняя перед коридором затмений. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем произойдут судьбоносные изменения. В этот период важно не лезь на рожон и, как говорится, лучше не высовываться. Володина призвала россиян прятаться. Мол, став "невидимым", можно успешно пережить происходящее.
Астролог советует:
"Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания".
Поделившись астрологическим прогнозом, Василиса Володина также рассказала, что проще всех сейчас Весам, Близнецам и Овнам, а сложно – Козерогам и Львам (якобы они не могут контролировать ситуацию). Рыбы чувствуют спокойствие, а Раки волнуются, добавила эксперт.