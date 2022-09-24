Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет

Астролог Василиса Володина дала прогноз для россиян на ближайшее будущее. По словам эксперта, в грядущие месяцы ждать позитивных событий не стоит. Эксперт добавляет, что к тяжелым переменам стоит готовиться заранее.
Астролог предрекла россиянам два перелома. В эти периоды в стране произойдут значимые события, которые изменят дальнейший ход мировой истории.
"В общем, россияне, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома — первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года", — подытоживает Василиса Володина.
Важно, что астролог просит не отожествлять свои прогнозы с личной политической позицией. По ее словам, искажение информации — это проблема нынешней напряженной обстановки. Каждый человек слышит то, что хочет услышать. Астрологические прогнозы, по словам Василисы Володиной, не имеют ничего общество с ее личными убеждениями, а эмоции стоит отделять от голоса разума.
Ранее, специалист по астрологии давала общий прогноз на осень текущего года. Василиса Володина призывала россиян быть осторожнее при занятиях спортом, а свадебные планы отложить до лучших времен.