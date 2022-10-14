Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Звездный астролог и ведущая шоу "Давай поженимся" Василиса Володина рассказала о влияние Юпитера на жизнь россиян в ближайшее время. Новым прогнозом эксперт порадовала на фоне печальных новостей.
Так, с 28 октября по 20 декабря появится возможность реализовать начинания, упущенные зимой 2021 и весной 2022 года. Кроме этого, с 24 ноября по 20 декабря Юпитер будет не ретрогаградным, а значит и "добрым" по отношению к людям.
Василиса Володина поясняет, что Юпитер дает много, что, конечно, не всегда хорошо. Тем не менее, сильный Юпитер будет насыщать, а не вредить, даже при чрезмерности проявления.
В своем микроблоге астролог подробно расписала, на что обратить внимание каждому знаку зодиака. Василиса Володина уточнила, что отталкиваться стоит не только от привычного солнечного знака, но и от своего асцендента. Для одних знаков успех кроется в финансах и карьере, для других же стоит сфокусироваться на отношениях с семьей, любимым человеком или с друзьями.
Василиса призывает не упускать время сильного Юпитера, и использовать благоприятный период по максимуму. Напомним, что ранее астролог говорила о непростом периоде в следующем году.