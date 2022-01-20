Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Профессиональный астролог Тиана Атлас советует, кому стоит быть внимательнее в вопросах любви.



С точки зрения астрологии существуют планеты, которые могут помогать в вопросах любви и брака, но когда они идут по небосводу определенным образом, могут формироваться неблагоприятные аспекты. Это время считается сложным для партнерства и может даже принести разрывы отношений. Главное помнить закон, что настоящую крепкую семью, где есть взаимоуважение и любовь, не могут разрушить никакие планеты. Тем не менее, напряженные, кризисные ситуации все же могут происходить.

ПО ТЕМЕ Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Рассмотрим 2022 год. Наиболее сложное положение в вопросах партнерства будет у тех знаков, на которые прослеживается негативное влияние планеты Плутон. А именно, кто родился в определенные даты:

Овны, рожденные с 16 по 18 апреля;

Раки, рожденные с 19 по 21 июля;

Весы, рожденные с 20 по 22 октября;

Козероги, рожденные с 16 по 18 января любого года.

Тельцам и Скорпионам тоже стоит быть внимательными к своим вторым половинкам, потому что впереди целых полтора года затмений в этих знаках. Затмения в собственном знаке всегда направляют фокус на себя любимого и на окружающих людей. Крайне важно заниматься саморазвитием, изучать психологию общения и трезво посмотреть на свои отношения. Бывает, что если пара существует не благодаря искренней любви, а например, благодаря корысти или взаимным манипуляциям, такой союз может распасться. Но случается, что затмения не просто так завершают наши отношения, а только для того, чтобы дать нового судьбоносного человека.

Львам не везет в любви, начиная с 2021 года, и тренд продолжается и в 2022. Причем разбить сердце партнер может совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Правда есть и позитив – также неожиданно можно познакомиться и влюбиться.

У Водолеев, с одной стороны, есть возможность встретить своего единственного и неповторимого, серьезно настроенного человека, но с другой стороны, могут быть удары по теме партнерства и отношений. Весь год на вас влияют планеты Сатурн и Уран, а с ноября по январь 2023 еще добавится ретроградный Марс в зоне любви. Зато те пары, которые пройдут эти испытания, уже весной 2023 решат выйти на новый уровень и скрепить союз узами брака.

И последний знак, которому стоит быть внимательным по теме отношений – это Стрелец. Но опасность будет поджидать всего пару-тройку месяцев, осенью-зимой, с ноября по январь. С лета 2022 года будет колоссальная поддержка любовной сферы и романтические знакомства, а вот конец года может вскрыть какие-то неожиданные подробности о новом возлюбленном.