Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 3 по 9 января 2022 года.



Новый год начинается тепло и по-домашнему уютно – никуда не хочется идти, ничего не хочется менять. Какая такая новая жизнь с Нового года? Верните нам лучше старую! Ретро Венера в Козероге делает свое дело: кажется, мы все подсознательно чувствуем себя лет на десять старше. И от того ретро фильмы и музыка, друзья детства, почти забытые семейные традиции, будут востребованы.

Однако звезды не советуют слишком залеживаться на диванах: Марс в Стрельце не любит скучать, его энергия просится наружу. Поэтому хорошо в эти дни больше двигаться, кататься на лыжах и коньках, подольше гулять, танцевать. При этом следует отказаться от занятий, в которых вы неопытны (например, не стоит учиться кататься на коньках – риск травмы высок).

Подходит это время и для творчества, особенно для занятий живописью и музыкой, посещения концертов и религиозных мероприятий. Кстати, самым интересным – действительно волшебным! – будет Рождество (7 января).

В этот день на небе сложится конфигурация из двух пар соединений – Луна – Нептун и Солнце – Венера. Они создадут уникальную возможность войти в контакт с высшими силами. Молитвы, медитации, ритуалы, духовные практики в этот день обещают прекрасный эффект.

Но не забывайте, что нужно не только что-то просить, но и:

· благодарить за то, что имеете

· самим что-то давать, делиться, помогать нуждающимся.

Влюбленным на Рождество хорошо назначать свидания, дарить друг другу подарки.

К концу каникул могут появиться тревожные новости, конфликты, нервозность, проблемы со сном, нездоровая активность в соц.сетях. Запланируйте на эти дни самые спокойные рутинные дела, не читайте и не слушайте новостей – поберегите нервы, они вам скоро пригодятся!

Овен

Проблемы, которые волновали вас до Нового года, постепенно разрешатся – к концу недели с ними будет покончено. Во второй половине дня в воскресенье у вас будет очень ясная голова, в это время можно размышлять о важных вещах, строить планы, составлять списки и расписания.

Телец

Вы начнете неделю под впечатлением событий 2 января, когда ваш Уран «заискрил» под лучами Новой Луны. Инсайты, озарения, открытия – вы определенно должны понять что-то важное в эти дни. Вам будет полезно посвятить хотя бы немного времени учебе, серьезному чтению, занятиям иностранным языком.

Близнецы

Будьте внимательны к проявлениям стихии воды – она сейчас не слишком дружелюбна. Не оставляйте дом без присмотра из-за опасности аварий с водоснабжением, а также вам не стоит ходить по льду, плавать в бассейне. Займите голову интеллектуальными занятиями, расширяйте свой кругозор.

Рак

У вас может активизироваться личная жизнь – например, с новой силой вспыхнут чувства к нынешнему или бывшему партнеру. Плутон нагонит страстей, глубоких эмоций, драматизма – во всем будет чувствоваться перебор. Днем 7 января устройте себе медитацию, вам откроется много интересного.

Лев

У Львов станет больше обязанностей, либо придется работать в праздничные дни. Берегите здоровье, не хватайтесь за дела, кроме самых срочных – вам нужно наоборот, хорошенько отдохнуть. На Рождество загадывайте желание, связанное с финансами, оно точно сбудется.

Дева

И снова звезды высвечивают ваш сектор личной жизни – там грядут перемены! Вас ждет интересное знакомство или возобновление отношений. Творческие Девы будут в ударе и создадут немало красивых произведений. Удачно пройдет общение с детьми, вы будете с ними на одной волне, и это сблизит.

Весы

Весам захочется сделать ремонт или перестановку дома. Если эту идею поддержат другие члены семьи, можете браться за нее, ну а если они будут против – лучше отказаться от своих планов. В конце недели хорошо заниматься своим здоровьем, пытаться расшифровать сигналы своего тела.

Скорпион

Скорпионы словно побывают на гастролях! Вы будете желанными гостями в своем кругу, и вас будут всюду ждать. Это укрепит самооценку и поможет поверить в свою привлекательность. На Рождество ваша интуиция будет работать, как часы, выделите время для специальных практик.

Стрелец

Марс в вашем знаке вступил в противостояние с Черной луной, Лилит. Это может повлечь проблемы в отношениях, особенно если в них есть тайны. Откажитесь от знакомств, так как на этой энергии «приклеится» только проблемный партнер. На Рождество вас ждет прибыль или солидный подарок.

Козерог

Вы начнете неделю с 5 планетами в Козероге, что заставит заниматься личными делами. Венера с Плутоном усилят ваш магнетизм, но в то же время вы можете слишком увлечься поиском подтекстов, теориями заговоров. 7 января мощный день для вас – пишите список желаний!

Водолей

В ваш знак пожаловал Меркурий, а с ним и ускорение ритма жизни. Хорошо, если вы можете потратить эту неделю на учебу – все прочитанное и услышанное хорошо запомнится. Участие в благотворительных акциях, посещение храмов и монастырей будут вам полезны и интересны.

Рыбы

Юпитер делает первые шаги по вашему знаку, и делать ему это нелегко: конфликт с Лунными узлами лишает его сил. Следите за тем, чтобы не свернуть со своего главного пути, предназначения. В день Рождества отрешитесь от всего земного, и вы получите подсказки о своем будущем.