Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году

Известный астролог Тиана Атлас рассказывает, каким знакам зодиака можно рассчитывать на профессиональные успехи в 2022 году.



Фокус внимания в 2022 году будет направлен на улучшение материального благополучия. Даже ретроградный Меркурий в январе, мае и сентябре заставит задать себе вопросы, научились ли мы монетизировать знания, которые получаем?



Весь год ожидается тряска по теме заработка. Кто-то захочет сменить работу на более прибыльную, и здесь будет крайне важно не рубить с плеча и не увольняться, пока вас не утвердят на новом месте.

Так какие знаки зодиака будут наиболее успешны в карьерных вопросах?

Начиная с конца декабря 2021 и всю первую половину 2022 года карьерные успехи будут у Близнецов, но безусловно, стоит не просто ожидать повышения, а демонстрировать руководству всю свою эрудицию и профессионализм. Если у вас ожидаются квалификационные экзамены, вы обязательно их сдадите.

Начиная с лета 2022 года повышение и укрепление рабочих позиций стоит ожидать Ракам. Но одновременно стоит трезво оценивать свои силы и не пытаться брать слишком много деловых обязанностей на себя. Иначе это может привести к моральному и физическому истощению.

У Овнов и Весов могут быть серьезные трансформации по теме доходов и имущества. Благоприятные возможности расширить финансовый поток будут на протяжении всего года, но придется потрудиться, чтобы их не упустить.

Львы и Водолеи будут иметь все шансы взлететь по карьерной лестнице. Главное, чтобы ваши родные и семья не начали предъявлять претензии в связи с вашим чрезмерным увлечением профессиональной реализацией. Постарайтесь грамотно балансировать между работой и домом, и тогда получите настоящую гармонию.

С начала года и до начала марта смена работы может произойти у Овнов. Самый главный совет: справиться с природной импульсивностью и не увольняться "в никуда", особенно до конца января.

Далее в марте и до середины апреля хорошие карьерные возможности ожидают Тельцов, но свершения весь год будут даваться не так уж легко, приходится много трудиться. Хорошо, что Тельцы это умеют.

А вот с июля 2022 и до весны 2023 года возможность взлететь в карьере будет у трудолюбивых Дев.