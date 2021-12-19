Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Воскресенье
19 декабря
Лента новостей
02:35
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
00:22
День Николая Угодника: что можно и нельзя делать 19 декабря
22:41
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
20:42
"Царица" Кабаева поразила народ внешним видом
18:52
За "голову" анонимных авторов телеграм-каналов объявили вознаграждение
18:23
"Желание отодрать соседа": Солнцев о последствиях посещения концертов Киркорова
18:05
"Нужно поучаствовать": Богатая воздыхательница готова оплатить обгоревшей Хлебниковой новое лицо
17:55
Депутат Рады Кива рассказал о тайной договоренности России и США по Крыму
17:33
"Сатанисты": Скандалистка Распутина плюнула в родственников мужа
16:23
"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки
15:56
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
15:23
Едва справившаяся с зависимостью дочь Успенской сделала заявление о ребенке
14:37
В Раде назвали единственный способ спасти Украину
14:28
Статный красавец нежно прижался губами к Цискаридзе: Мои любимые
14:08
Народ взвыл от пошлостей 50-летней Федункив: Открываешь, а там "вареник"
13:16
"Мало ли у кого что по бумагам": грошовая зарплата разведенки Асмус вывела народ из себя
12:52
"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
12:40
43-летнего Батрутдинова срочно госпитализировали
12:13
"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой
11:59
Появилась информация о состоянии госпитализированного после развода Лепса
11:58
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
11:16
"Это моя Кэти": Киркоров рассекретил целующуюся с ним в губы незнакомку
11:04
"Какого хрена?": Загнанный в угол Билан жалеет о публичном признании
10:59
НАТО готовится к войне с Россией – Пушков
10:54
"Хватит ли времени": Малышева вынесла вердикт страдающему от Паркинсона Зайцеву
08:21
"Сарделька": перетянутую полуголую Бузову высмеяли за одутловатость
06:43
"Даже говорить с тобой противно": любимая девочка втянула Цискаридзе в секс-скандал
04:39
Саввин день: что нельзя делать 18 декабря
02:27
Маркл обнародовала информацию о разводе Миддлтон и принца Уильяма: Нужно чуть подождать
00:04
Разрез до пупка: Изголодавшаяся по сексу Успенская сверкнула оголенными бедрами на людях
21:52
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания
21:33
Пострадавший от рук пациента стоматолог скончался в Москве
21:07
Песков о возможном развитии событий в Белоруссии: Было бы хуже, чем на Украине
20:51
В Новогоднюю ночь проезд в московском транспорте сделают бесплатным
20:40
Умерла звезда фильма "Ирония судьбы"
20:16
"Становится страшновато": продюсер рассказал о поведении оскандалившейся Волочковой
19:49
"Она счастлива": близкий человек проболтался о новом любовнике пенсионерки Бабкиной
19:33
Объявлены кандидаты на участие в "Евровидении-2022" от России
19:30
Получивший под дых Киркоров обратился к россиянам: Не доверяйте
18:37
Лишь бы счастлива была: Саруханов рассказал о муже для своей 13-летней дочери
18:35
Пьяная Медведева смутила Утяшеву диким развратом: Очень стыдно
18:14
"Сын": Серебряков сошелся с отчаявшейся Ардовой ради важной цели
18:10
В Волгограде спасли застрявшего в заборе олененка
18:06
Судьба команды Градского в шоу "Голос" решена: кто заменит покойного
18:01
Украинцев призвали отказываться от православного Рождества ради борьбы с Россией
17:49
"Главная твоя премьера будет в Кащенко": Бузову с пропеллером на голове подняли на смех
17:46
Милонов призвал сорвать Богородицу с Киркорова и заменить ее фаллосами
17:33
Во что превратилась Муцениеце на фоне больших нагрузок
17:30
"Ни денег, ни славы": Агутин задаром поет на новогодних огоньках
17:27
В МИДе объяснили причины демонизации России НАТО
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал с наследством Баталова получил новый поворот
Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания
"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
"Это не монтаж": Панин занялся сексом с мужчинами
Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году

Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Известный астролог Тиана Атлас рассказывает, каким знакам зодиака можно рассчитывать на профессиональные успехи в 2022 году.
прочитано 148 раз

Фокус внимания в 2022 году будет направлен на улучшение материального благополучия. Даже ретроградный Меркурий в январе, мае и сентябре заставит задать себе вопросы, научились ли мы монетизировать знания, которые получаем?

ПО ТЕМЕ

Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году

Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Весь год ожидается тряска по теме заработка. Кто-то захочет сменить работу на более прибыльную, и здесь будет крайне важно не рубить с плеча и не увольняться, пока вас не утвердят на новом месте.

Так какие знаки зодиака будут наиболее успешны в карьерных вопросах?

Начиная с конца декабря 2021 и всю первую половину 2022 года карьерные успехи будут у Близнецов, но безусловно, стоит не просто ожидать повышения, а демонстрировать руководству всю свою эрудицию и профессионализм. Если у вас ожидаются квалификационные экзамены, вы обязательно их сдадите.

Начиная с лета 2022 года повышение и укрепление рабочих позиций стоит ожидать Ракам. Но одновременно стоит трезво оценивать свои силы и не пытаться брать слишком много деловых обязанностей на себя. Иначе это может привести к моральному и физическому истощению.

У Овнов и Весов могут быть серьезные трансформации по теме доходов и имущества. Благоприятные возможности расширить финансовый поток будут на протяжении всего года, но придется потрудиться, чтобы их не упустить.

Львы и Водолеи будут иметь все шансы взлететь по карьерной лестнице. Главное, чтобы ваши родные и семья не начали предъявлять претензии в связи с вашим чрезмерным увлечением профессиональной реализацией. Постарайтесь грамотно балансировать между работой и домом, и тогда получите настоящую гармонию.

С начала года и до начала марта смена работы может произойти у Овнов. Самый главный совет: справиться с природной импульсивностью и не увольняться "в никуда", особенно до конца января.

Далее в марте и до середины апреля хорошие карьерные возможности ожидают Тельцов, но свершения весь год будут даваться не так уж легко, приходится много трудиться. Хорошо, что Тельцы это умеют.

А вот с июля 2022 и до весны 2023 года возможность взлететь в карьере будет у трудолюбивых Дев.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Michael Sz?nyi / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
19 декабря 2021, 02:35 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе

Примадонна никогда не стояла в стороне

Шоу-бизнес

Появилась информация о состоянии госпитализированного после развода Лепса

Стали известны детали

Шоу-бизнес

43-летнего Батрутдинова срочно госпитализировали

У комика поражены легкие
Шоу-бизнес

"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки

Певец сделал откровенное признание

Гороскоп

Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года

Здоровье

Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+