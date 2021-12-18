Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году

Известный астролог Тиана Атлас рассказывает, кому из знаков зодиака в 2022 году повезет в финансах.



Весь 2022 год, по сравнению с 2021, наше внимание будет направлено на вопросы финансов и собственности. Уже с 19 декабря 2021 и до 29 января 2022 года Венера, планета, которая отвечает в том числе за материальное благополучие, будет ретроградной и заставит многих пересмотреть свое отношение к тратам.



Далее год будет менее турбулентным, чем 2021, но стабильным в плане экономики его назвать никак нельзя. Пик финансовой тряски наступит с сентября по ноябрь 2022. И все же, можно выделить знаки зодиака, к которым небесная канцелярия будет более благосклонна. Кто же это?

Для представителей знака Водолей расширение денежного потока можно ожидать в первой половине года, до середины мая и в конце 2022, в ноябре и декабре. Тем не менее, звезды советуют избегать расточительства, потому что ситуация с работой весьма нестабильная. А вот спланировать и приобрести недвижимость с целью получения пассивного дохода будет неплохой идеей.

Активность в сфере заработка стоит проявлять Рыбам, особенно с середины мая и до конца октября. Если вам удастся справиться с природной нерешительностью, то укрепление финансового положения не за горами.

У Овнов и Весов могут быть серьезные трансформации по теме доходов и имущества. Благоприятные возможности расширить финансовый поток будут на протяжении всего года, но придется потрудиться, чтобы их не упустить.

Овнам будет проще во второй половине года, правда есть опасность излишней самоуверенности в случае слишком быстрого взлета. Стоит помнить, что чем выше поднимаешься, тем больнее падать, а значит следует контролировать гордыню.

А вот Весам в это же время стоит быть осмотрительнее с партнерами, как деловыми, так и личными, потому что именно неисполнение договоренностей или втягивание вас в заведомо неприбыльное дело может пошатнуть ваше финансовое положение.

Львам и Девам можно порекомендовать заняться инвестированием или написать бизнес-план и привлечь инвесторов в свой проект. Также денежный успех будет ожидать работников банковской сферы, налоговой, биржевой деятельности и прочих направлений, связанных с крупными денежными потоками.

А вот кто может получить крупную сумму денег в подарок или даже выиграть в лотерею, так это Скорпионы и Стрельцы! Для Скорпионов благоприятный период настанет уже с 29 декабря 2021 до середины мая и в конце 2022, в ноябре и декабре. А Стрельцам покупать лотерейный билетик можно будет с 10 мая и до конца октября.

Напряженным же с точки зрения прибылей год будет для Козерогов, для которых это будет уже не первый год, когда надо проявлять максимально ответственный подход к тратам.

До апреля такую же осознанную политику в отношении финансов рекомендуется вести Тельцам, а далее до конца года – Близнецам.