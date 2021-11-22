Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Понедельник
22 ноября
Лента новостей
06:14
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
04:09
Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой
02:16
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
00:08
День Матроны Московской: традиции и приметы 22 ноября
23:52
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
22:31
Асмус прервала молчание после новости о беременности
21:41
Срочно: звезда сериала "Моя прекрасная няня" умерла после болезни
20:19
"Делается для зрителя": Муцениеце разоблачила оказавшуюся в аутсайдерах Бородину
18:02
Умерла звезда сериала "Воронины"
17:49
Жалующаяся на безденежье Поргина решила избавиться от самого дорогого
17:41
"Копчиковая хитрость": Занимающую чужое место Бородину жестко приложили
17:37
Зеленскому не нужны западные представители для встречи с Путиным – политолог Рар
17:14
"Что с ней?": изменившуюся Диану Гурцкую перестали узнавать
15:50
Максакова морит себя голодом ради денег
14:52
"Он меня запугивал": Успенская рассказала о зверствах мужа
13:34
"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия
13:18
"Они встретились": Меньшова высказалась о мистическом моменте в смерти Гаркалина
12:55
"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин
12:28
Названы самые востребованные для покупки квартир районы Москвы
11:51
"Все, что было": Кому достанется наследство умершего после тяжелой болезни Гаркалина
11:39
"Понадобится очень много денег": россияне не верят в спасение обгоревшей Хлебниковой
11:22
Эксперт Шимов: Помощь Белоруссии Украине – это шанс для Лукашенко сохранить многовекторность
10:56
"В присутствии свидетелей": На семью Пугачевой обрушился многомиллионный судебный иск
10:48
Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо
08:07
Собор Архистратига Михаила: что нельзя делать 21 ноября
06:01
К чему снится игла
04:11
Как живут бывшая жена и дочери Валерия Меладзе, которых он оставил ради Джанабаевой
01:58
Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
23:57
Из слесаря в актеры: тернистый путь к славе Валерия Гаркалина
22:07
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
20:02
Аборт, самоубийство любимого, пожар и реанимация: трагедии в жизни Марины Хлебниковой
18:07
Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России – американские журналисты
17:18
"Слышу, как Рязанов зовет меня к себе": откровение Гаркалина перед смертью
16:47
"Серьезная пластика и пересадка кожи": Страшно обгоревшая Хлебникова больше никогда не будет прежней
16:37
"Как больно": Гришаеву пришибло смертью
16:00
"Мой мастер": Убитая горем Кожевникова обратилась к покойному Гаркалину
15:22
"Буду ли я жить": Гаркалин предчувствовал свою смерть
15:09
Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет
14:52
Сепсис и тромбоз: Как умирал тяжелобольной Гаркалин
14:51
Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным
14:43
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
14:21
"Дай Бог скорой встречи в Раю": Водянова умоляет россиян спасти душу молитвами
14:14
Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина
13:30
"Вот, финал": кому тяжелобольной Гаркалин сказал последние слова
13:30
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
13:19
Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой
12:34
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
12:25
"Я за нее молюсь": Убитая горем сестра Хлебниковой не находит себе места
12:14
Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь
11:45
"Все осложнения впереди": Врачи борются за жизнь изуродованной в пожаре Хлебниковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин
Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо
"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Елена Егорова

Елена Егорова блогер

Астролог, эксперт в области китайской метафизики

Астролог Елена Егорова специально для "Дни.ру" рассчитала самые удачные дни 2022 года.
прочитано 57 раз

Оказаться в нужное время в нужном месте – это большая удача. Самый большой секрет в том, что эту удачу можно заранее рассчитать. Сделать это нам помогают астрология и метафизика – науки, которые с древнейших времен использовали только представители высшего сословия. Как правило, они рассчитывали благоприятное время для начала войн, важных политических событий и даже возвращения домой с заслуженной победой. Простым людям услуги астрологов были недоступны. Сегодня такой инструмент как расчет и использование благоприятных дат доступен каждому и им охотно пользуются те, кто регулярно ловит свою удачу за хвост.

ПО ТЕМЕ

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года

Казалось бы, те далекие времена давно минули, человечество шагнуло вперед и в мире процветает технический прогресс. Так зачем современному человеку пользоваться плодами древних наук? Дело в том, что тот миг, в который вы осуществляете какое-то судьбоносное решение, играет колоссально важную роль. Энергии каждого дня, часа и даже минуты могут серьезно повлиять на обстоятельства. Причем, как на радость, так и на беду. Таким образом, зная и используя свои или общие благоприятные даты вы многократно усиливаете свою удачу, чтобы всегда оказываться на шаг впереди конкурентов, достигать целей и закладывать правильный энергетический посыл в начало всякого дела, события и мероприятия. Дни с благоприятной энергетикой рекомендуется использовать для открытия бизнеса, вступления в брак, и для иных важных судьбоносных дел в вашей жизни. В любой непонятной ситуации выбирайте благоприятную дату и можете быть уверенными, что обстоятельства непременно сложатся в вашу пользу.

Так какие же дни в предстоящем году следует зачеркнуть в календаре, а какие обвести в кружок? Для того, чтобы рассчитать самые благоприятные даты в наступающем году, мы, в первую очередь, методом исключения, убираем дни с негативной, сложной или тяжелой энергетикой, а именно: дни затмений, включая периоды коридоров затмений, дни с низким энергетическим потенциалом и дни с ретроградным движением планет. По последнему пункту обратите особое внимание на Меркурий и Венеру. Также мы исключаем очень опасные и рискованные дни. После подобной «чистки» календаря мы приступаем к более тщательному анализу оставшихся дат. Итак, давайте разберемся, на какие же дни 2022 года можно запланировать главные, важные и серьезные события вашей жизни:

Январь: 8, 9, 10

Февраль: 8, 14, 20, 21, 22, 26

Март: 4, 15, 27, 29, 30, 31

Апрель: 9,19, 21

Май: 1, 3, 6, 8

Июнь: 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 30

Июль: 2, 4, 13, 14, 15, 25, 26, 27

Август: 6, 7, 31

Сентябрь: нет

Октябрь: 7, 8, 9, 20, 21

Ноябрь: 1, 2, 9, 10, 14, 21, 26

Декабрь: 3, 4, 10, 11, 17, 22, 23

Запланировав свои важные дела в эти даты, вы многократно приумножите свою удачу на начало, продолжение и завершение дела.

Обращаю ваше внимание, что приведенные даты рассчитаны по общим тенденциям года. Безусловно, наиболее эффективным был бы индивидуальный подбор самых лучших дней в году, согласно вашей карте рождения и в зависимости от той сферы значимого события или дела, которое вы тщательно планируете: свадьба, день операции, старт бизнеса и т.д. Для этого следует обязательно учитывать, какие энергии несет в себе каждый конкретный день. Но если у вас нет возможности рассчитать благоприятную дату индивидуально вместе с астрологом, то вы всегда можете воспользоваться приведенным общим списком благоприятных дат. Это, как минимум, позволит вам избежать негативных тенденций и энергетики. При этом вы сможете избежать препятствий, проволочек и заминок, а ваше дело в итоге окажется выигрышным, каким бы сложным оно не казалось вначале. Выбирайте тот день, в который энергии будут на вашей стороне и не забудьте занести удачу в свой календарь!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pixabay.com
22 ноября 2021, 06:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В присутствии свидетелей": На семью Пугачевой обрушился многомиллионный судебный иск

Впереди разбирательства

Политика

Эксперт Шимов: Помощь Белоруссии Украине – это шанс для Лукашенко сохранить многовекторность

У стран обоюдный интерес

Происшествия

Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо

Высказывание попало на видео
Шоу-бизнес

"Они встретились": Меньшова высказалась о мистическом моменте в смерти Гаркалина

Актриса скорбит по коллеге

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+