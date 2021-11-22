Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Оказаться в нужное время в нужном месте – это большая удача. Самый большой секрет в том, что эту удачу можно заранее рассчитать. Сделать это нам помогают астрология и метафизика – науки, которые с древнейших времен использовали только представители высшего сословия. Как правило, они рассчитывали благоприятное время для начала войн, важных политических событий и даже возвращения домой с заслуженной победой. Простым людям услуги астрологов были недоступны. Сегодня такой инструмент как расчет и использование благоприятных дат доступен каждому и им охотно пользуются те, кто регулярно ловит свою удачу за хвост.

ПО ТЕМЕ Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года

Казалось бы, те далекие времена давно минули, человечество шагнуло вперед и в мире процветает технический прогресс. Так зачем современному человеку пользоваться плодами древних наук? Дело в том, что тот миг, в который вы осуществляете какое-то судьбоносное решение, играет колоссально важную роль. Энергии каждого дня, часа и даже минуты могут серьезно повлиять на обстоятельства. Причем, как на радость, так и на беду. Таким образом, зная и используя свои или общие благоприятные даты вы многократно усиливаете свою удачу, чтобы всегда оказываться на шаг впереди конкурентов, достигать целей и закладывать правильный энергетический посыл в начало всякого дела, события и мероприятия. Дни с благоприятной энергетикой рекомендуется использовать для открытия бизнеса, вступления в брак, и для иных важных судьбоносных дел в вашей жизни. В любой непонятной ситуации выбирайте благоприятную дату и можете быть уверенными, что обстоятельства непременно сложатся в вашу пользу.

Так какие же дни в предстоящем году следует зачеркнуть в календаре, а какие обвести в кружок? Для того, чтобы рассчитать самые благоприятные даты в наступающем году, мы, в первую очередь, методом исключения, убираем дни с негативной, сложной или тяжелой энергетикой, а именно: дни затмений, включая периоды коридоров затмений, дни с низким энергетическим потенциалом и дни с ретроградным движением планет. По последнему пункту обратите особое внимание на Меркурий и Венеру. Также мы исключаем очень опасные и рискованные дни. После подобной «чистки» календаря мы приступаем к более тщательному анализу оставшихся дат. Итак, давайте разберемся, на какие же дни 2022 года можно запланировать главные, важные и серьезные события вашей жизни:

Январь: 8, 9, 10

Февраль: 8, 14, 20, 21, 22, 26

Март: 4, 15, 27, 29, 30, 31

Апрель: 9,19, 21

Май: 1, 3, 6, 8

Июнь: 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 30

Июль: 2, 4, 13, 14, 15, 25, 26, 27

Август: 6, 7, 31

Сентябрь: нет

Октябрь: 7, 8, 9, 20, 21

Ноябрь: 1, 2, 9, 10, 14, 21, 26

Декабрь: 3, 4, 10, 11, 17, 22, 23

Запланировав свои важные дела в эти даты, вы многократно приумножите свою удачу на начало, продолжение и завершение дела.

Обращаю ваше внимание, что приведенные даты рассчитаны по общим тенденциям года. Безусловно, наиболее эффективным был бы индивидуальный подбор самых лучших дней в году, согласно вашей карте рождения и в зависимости от той сферы значимого события или дела, которое вы тщательно планируете: свадьба, день операции, старт бизнеса и т.д. Для этого следует обязательно учитывать, какие энергии несет в себе каждый конкретный день. Но если у вас нет возможности рассчитать благоприятную дату индивидуально вместе с астрологом, то вы всегда можете воспользоваться приведенным общим списком благоприятных дат. Это, как минимум, позволит вам избежать негативных тенденций и энергетики. При этом вы сможете избежать препятствий, проволочек и заминок, а ваше дело в итоге окажется выигрышным, каким бы сложным оно не казалось вначале. Выбирайте тот день, в который энергии будут на вашей стороне и не забудьте занести удачу в свой календарь!