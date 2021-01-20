Близнецам в эту среду лучше быть деликатнее, Девы мечутся в агонии, а Водолеи соскучились по тишине. Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, советует взвешивать все, что вы собираетесь говорить и делать.

Овен

Овнам сегодня стоит внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать. сигналы, которое посылает тело. Во второй половине дня вам стоит отказаться от дальних поездок или внеплановых командировок. Кажется, нет смысла вкладывать много сил в работу в эту среду. Овнам лучше сосредоточиться на личной жизни.



Телец

Тельцы в эту среду, наконец, смогут совершить задуманное еще очень давно. Вероятно, сегодня у вас исполнится мечта. Постарайтесь абстрагироваться от мелочей, которые могут пойти не по плану, чтобы насладиться собственным триумфом в полной мере. Во второй половине дня Тельцам лучше заняться делами, связанными с домом и бытом.



Близнецы

Близнецам в эту среду стоит быть умереннее в своих взглядах. Особенно это относится к работе и коллегам – постарайтесь высказывать свою точку зрения максимально корректно, чтобы никого не обидеть. Несмотря на то, что вам нет равных в некоторых вопросах, иногда нужно давать другим возможность проявить себя. Как минимум это даст возможность освежить взгляд на вещи. Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, рекомендует Близнецам не тянуть на себя одеяло.

Рак

Раки в эту среду пребывают в легком шоке от того, что происходит с людьми вокруг. Вероятно, вы будете ощущать себя единственным здравомыслящим человеком в своем окружении – что ж, значит, ваша удержаться в адекватности как можно дольше. Во второй половине дня Ракам не стоит увлекаться самокопанием и посвятить время хобби, а лучше отправиться на встречу с тем, кто вам действительно дорог.

Лев

В эту среду Львам нельзя вестись на провокации более опытных коллег, а также всеми силами избегать ссор и споров. Правда, лучше всего держаться за свое мнение и деликатно настаивать – вот увидите, это приведет к положительным переменам в ближайшем будущем не только в карьере. Львам сегодня лучше запастись терпением, чтобы вечер был только в вашем распоряжении.



Дева

Девы последние несколько дней пребывают в агонии. Вероятно, недавние события выбили вас из колеи, поэтому вы не можете совладать с эмоциями. Лучшим решением для вас станет уединение и медитация. Не стоит бросаться во вся тяжкие и пытаться решить проблемы наскоком. Во второй половине дня проведите время с друзьями, отказавшись от сомнительных компаний. Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, рекомендует Девам в первую очередь думать о будущем.

Весы

Весы сегодня погружены в себя. Вероятно, вы уже давно вынашиваете мысль, которая в скором времени способна изменить вашу жизнь. Не стоит бояться сделать первый шаг навстречу судьбе, даже если сейчас кажется, что впереди неизвестность. Вечером в среду Весам стоит провести время с семьей, чтобы набраться сил перед непростым рывком до выходных.



Скорпион

Скорпионы сегодня бодры и настроены покорить этот чертов мир! Вероятно, сейчас у вас наступил тот самый период в жизни, когда удача сама идет в руки. Особенно это касается личной жизни, поэтому не стоит упускать шанс построить отношения с человеком, который, возможно, будет рядом еще не один год. Однако Скорпионам не стоит пытаться усидеть на двух стульях.



Стрельцы

Стрельцам сегодня будет непросто общаться с людьми. Кажется, лучшим решением будет остаться дома и отказаться от деловых встреч. Также во второй половине дня попробуйте минимизировать контакты с родными и близкими, чтобы они не попали под горячую руку. Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, рекомендует Стрельцам держать себя в руках.

Козерог

Сегодня Козероги особенно творческих профессий почувствуют прилив вдохновения. Вам захочется в эту среду творить, создавать, изучать! Кажется, сегодня вас ждет прекрасное начало дня. Постарайтесь не отказываться от спонтанных решений, ищите нестандартные выходы для непростых решений – вот увидите, вас ждет интересный исход.



Водолей

Водолеи сегодня безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время, вероятно, вы утомились в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Водолеям сейчас важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи. Сосредоточьтесь на тех, кто уже вошел в ваше сердце.



Рыбы

В эту среду Рыбам может не хватать ресурса на общественную жизнь. Скорее всего, силы вернуться к вам к концу недели, а пока лучше всего держаться в энергосберегающем режиме. Вечером в среду постарайтесь отказаться от решения рабочих вопросов, особенно если вы работаете с деньгами – высок риск ошибиться с подсчетах и подвести коллег. Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, рекомендует Рыбам беречь себя.