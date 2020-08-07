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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Вера Нурдинова

Вера Нурдинова блогер

 Астролог, таролог
Солнце в Знаке Льва образует тригон с Луной в Овне, что дает очень мощный энергетический аспект. Благодаря сегодняшнему влиянию звезд, во многих проснутся скрытые амбиции: формальные лидеры захотят пойти по головам, чтобы добиться поставленных целей, а обычные работяги станут трудиться еще усерднее. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 8 августа, расскажет астролог Вера Нурдинова.
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Положение звезд серьезно усилит как положительные, так и отрицательные черты характера всех знаков Зодиака. В хорошем отношении ждите прилива щедрости, великодушия и гуманизма. Многим захочется принять участие в благотворительности или социальном проекте.

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Из негативных качеств активируются жажда власти, честолюбие и чрезмерная гордость. Так что прежде чем записаться в филантропы, гороскоп на сегодня рекомендует многим проверить истинные причины поступков.

Овен

Чтобы сегодня получить желаемое, Овнам придется проявить деликатность и даже хитрость. Также призовите на помощь красноречие и обаяние, чтобы повлиять на тех, кого словами не проймешь. Но гибкость и индивидуальный подход сработают только в отношении коллег и клиентов: дома, как бы вы ни хитрили, вторая половинка прогнет вас без малейших усилий. Если хотите хоть немного склонить чашу весов на свою сторону, действуйте прямо и четко озвучивайте моменты, которыми не готовы поступиться.

Телец

Гороскоп на 8 августа утверждает, что Тельцы распланируют день очень удачно, но половине планов не суждено сбыться: в расклад вмешается банальное невезение. Как бы вы ни силились, ситуация все равно вывернется не так, как вам того хотелось бы. Но вместо претензий ко Вселенной, присмотритесь не к своим вечным "хочухам", а к тому, что вам пытаются показать. Без понимания ситуации вы не сдвинетесь ни на миллиметр, так что скорей вникайте в ситуацию. Вам дают не то, чего вы хотите, но то, в чем нуждаетесь. Разница колоссальна и она на вашей стороне!

Близнецы

Близнецы столкнутся с внезапным техническим сбоем: в самый неподходящий момент может закоротить электричество, сломается компьютер или "полетит" сложная электроника в доме. Постарайтесь сегодня не покидать насиженного места и не планировать дальних путешествий. Вам лучше оставаться дома, когда случится неприятность, чтобы вовремя и с минимальными затратами устранить последствия. Чтобы не скучать в одиночестве, пригласите близкого друга составить компанию.

Рак

Раки будут загружены, несмотря на запланированный выходной. Вместо размеренного отдыха где-нибудь на лоне природы представителей данного знака ждет ворох дел, которые никак не хотят решаться без их участия. Если вас не радует подобный расклад, то сразу откажите всем, с кем не планируете в ближайшее время поддерживать тесные отношения. Так вы не только выкроите пару часов на сон, но и избавитесь от назойливых знакомых, которых стало слишком много, гласит гороскоп на сегодня.

Лев

Львы начнут скучать по милым семейным традициям, часть из которых захочется возродить во взрослой жизни. Но, прежде чем решитесь на эксперименты, поймите, что некоторые вещи должны оставаться в прошлом. Подумайте, может некоторые вещи не просто так изжили себя и тому была причина. Вместо сентиментальных воспоминаний займитесь планированием выходных. Устройте вечеринку или сами напроситесь в гости к друзьям. Вам пора развеяться и сменить обстановку.

Дева

Практичные Девы могут сегодня немного побезобразничать и пренебречь своими же нормами приличия. Не бойтесь показаться смешными: правила существуют для того, чтобы их нарушать. Так что поскорее разделайтесь с насущными задачами и вперед в отрыв. Ближе к вечеру гороскоп на сегодня советует проявить осторожность в отношении морепродуктов. Если потянет на экзотику, ешьте только то, что видели еще живым или сами приготовили. Иначе велик риск получить сильное отравление.

Весы

Весам стоит задуматься о впечатлении, которое они хотят произвести на возлюбленного. Если вы состоите в долгосрочных отношениях, а вторая половинка не рассматривает всерьез статус вашей связи, поднимите этот вопрос в приватном разговоре. Ни в коем случае не выясняйте отношения публично или с привлечением третьих лиц. Вас обвинять в истеричности и попросту сочтут несерьезным. Если вы свободны и хотите обратить на себя внимание, дайте объекту страсти время и не давите на него.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы узнают тревожную новость касательно благополучия близкого друга. Но прежде чем отпрашиваться с работы и спешно мчаться в аэропорт, дайте время и себе и ему, рекомендует гороскоп на 8 августа. Возможно, ситуация не так страшна, какой покажется на первый взгляд и финансовой поддержки, вкупе с моральной, будет вполне достаточно. В отношении здоровья старайтесь не переохлаждаться. Очередная простуда, перенесенная на ногах, сильно ослабит ваш организм.

Стрелец

Представителям данного знака пора ненадолго "залечь на дно" и заняться врачеванием душевных ран. Если поймете, что не справляетесь сами, обратитесь к проверенному специалисту. Особенно, если переживаете болезненный разрыв в личной жизни или творческий кризис. Не надо вовлекать в размышления товарищей – в вашем случае будет толк только от работы с профессионалом. В финансовом отношении наблюдается стабильность, так что деньги особо не экономьте.

Козерог

Козероги могут показаться излишне критичными. В ваш адрес даже прозвучат характеристики типа "токсичный" или "вредный", утверждает гороскоп на сегодня. Прежде чем слать обидчика в пешее эротическое путешествие, подумайте, чем могли его обидеть. Возможно, обидные слова отчасти не лишены основания. В отношении домашних дел уделите внимание саду и растениям, которые вас окружают – зеленым обитателям дома понадобится пересадка или обновление корневой системы.

Водолей

Водолеи могут попасть в неловкую ситуацию на дороге. Если вы начинающий водитель, будьте осторожны на развязках и сложных перекрестках. При движении не паникуйте и не спешите: лучше вы будете двигаться медленно и не очень уверенно, чем попадёте в аварию. В личной жизни тоже все непросто. Чтобы добить расположения любимого человека, проявите показную холодность. Это заденет вашу половинку и она начнет сама бороться за ваше внимание.

Рыбы

Представители данного знака сегодня будут чувствовать себя хорошо, как никогда. И дело не только во внезапном душевном подъеме, но и в состоянии здоровья. Постарайтесь воспроизвести ситуацию, благодаря которой улучшилось самочувствие, и превратите ее в традицию. Новый ежедневный ритуал позволит закрепить результат и достичь лучших показателей. В финансовом отношении не берите на себя долгосрочных обязательств. Лучше откажитесь "на берегу", чтобы не подводить команду, советует гороскоп на сегодня.

7 августа 2020, 20:13

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