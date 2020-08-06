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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Вера Нурдинова

Вера Нурдинова блогер

 Астролог, таролог
В отношениях тем, кто раньше занимал лидирующие позиции и находился в центре внимания, придется отойти на второй план. В профессиональном плане тяжелее всего придется тем, кто занимает руководящие посты – в течение дня будет чувствоваться усталость и напряжение. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 07 августа, расскажет астролог Вера Нурдинова.
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Луна, стоящая в знаке Овна, образует одновременно несколько аспектов – тригон с Меркурием и квадрат с Венерой. Причем, первый аспект является гармоничный, а второй напряженным. Тригон Луны с Меркурием усиливает удачу и позволяет случаться вещам, которые в народе считаются чуть ли не чудом. Квадрат Луны с Венерой вызывает потребность в повышенном комфорте, пробуждает изнеженность и капризность, гласит гороскоп на сегодня.

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Овен

Сегодня будьте бдительны: вас попытаются надуть недобросовестные подрядчики. Чтобы избежать финансовых потерь и не встречаться с обидчиками в суде, проведите тотальную проверку всей технической документации и работайте только с теми, кого проверили временем. Новые кадры – это прекрасно, но не в случае срочных задач и дотошных клиентов. Вечером отложите дела и постарайтесь вникнуть в то, что вам попытаются рассказать дома. Так вы останетесь в курсе важных событий, которые грех пропустить.

Телец

Тельцы сегодня окажутся щедры на похвалы и добрые слова. Позитивный настрой и красноречие сослужат вам хорошую службу и помогут добиться расположения сложного клиента. Вы можете быть крайне убедительными, если постараетесь, и поэтому настойчиво продавливайте свои условия, даже если придется немного слукавить или преувеличить. В отношении здоровья самым уязвимым местом окажется кожа, предупреждает гороскоп на 7 августа. Если предстоит важное мероприятие, откажитесь новой косметики – велик риск получить аллергию.

Близнецы

Проявите сострадание по отношению к тем, кто обратится к вам за помощью и сочувствием. Да, люди могут лгать и использовать вас в своих целях, но сегодня не тот случай, и ваша доброта может изменить чью-то жизнь. Во второй половине дня вас будет ждать сюрприз, касающийся пополнения в семье. Если вы давно думали о том, чтобы взять питомца, сегодня представится такая возможность. Вам его подарят или помогут приобрести, и это станет самой радостной новостью за день.

Рак

Представители данного знака отлично проявят себя на службе, за что получат крупную премию или другой бонус от руководства. Только не стоит скромничать, когда шеф решит озвучить ваши заслуги. Коллеги могут принять вашу скромность, за лицемерие и станут завидовать вашим достижениям. Гороскоп на сегодня советует притвориться командным игроком, если таковым не являетесь, и поблагодарите тех, кто помогал вам в работе. В личной жизни процветает стабильность, что также неплохо.

Лев

В первой половине дня вам захочется сложить с себя все полномочия или как минимум кому-то делегировать добрую половину задач. Если чувствуете усталость, просто возьмите тайм-аут и порадуйте себя чем-то приятным. Даже небольшое обновление позволит вам воспрянуть духом и выдать пару руководству гениальных решений. В интимной жизни смело решайтесь на предложение второй половинки, каким бы эксцентричным оно ни показалось.

Дева

Девам стоит проще относиться к праздникам, рекомендует гороскоп на сегодня. Если вы выступаете со стороны организатора, вы берете на себя слишком много разных вопросов и в итоге не доделываете добрую половину дел до конца. Так что лучше доверьтесь случаю и позвольте каждому заниматься тем, что получается лучше всего. В финансовом отношении перестаньте клевать череп тем, от кого зависит ваше благосостояние. Особенно если речь о премии или повышении зарплаты.

Весы

Сегодняшним утром Весы получат волшебный пинок от Вселенной. Вашу мелкую прокрастинацию и постоянные опоздания заметит руководство, так что подготовьтесь заранее и придумайте уважительную причину, почему вы постоянно где-то застреваете. Ближе к вечеру вы найдете ответ на вопрос, который вас долго и серьезно волновал. Морально приготовьтесь к тому, что идеальная картинка в вашей голове не всегда сходится с реальностью, умерьте ожидания и примите любой результат, каким бы он ни был.

Скорпион

Скорпионам пора научиться не судить людей по себе, и сегодня отличный день именно для этого. Ваш высокий уровень дисциплины серьезно отличается от того, что считают нормой другие люди, так что перестаньте уже удивляться тому, что кто-то ведёт себя не так, как вам хотелось бы. Это позволит избавиться от иллюзий и завышенных ожиданий. В отношении подчинённых проявите жесткость, иначе в команде начнётся панибратство. А вот дома, наоборот, будьте добры и ласковы, говорит гороскоп на 7 августа.

Стрелец

Стрельцы сегодня станут невольным свидетелем успеха конкурентов. Коллега, с которым долго соперничаете, обойдет вас не самым честным путём, но, в любом случае, держите лицо и не выдавайте своего разочарования. Вселенная всем воздаст по заслугам, и, предавая возмездие в другие руки, вы добьетесь большего, чем скандалами и ответными интригами. В отношении финансов день благоприятный для тех, кто долго и упорно трудился – сегодня вы увидите результат, и он вас порадует.

Козерог

Если ваша половинка активно намекает на то, что пора выводить отношения на новый уровень, то сегодня для этого самый удачный период. Покровительство звезд поможет вам не только устроить красивый вечер, который запомнится вам обоим, но и подобрать правильные слова. Сегодня ваша любовная история навсегда изменится, так что сконцентрируйтесь на ней и не отвлекайтесь на работу, какой бы важной она не была. Вам в итоге жить не с коллегами, гласит гороскоп на сегодня.

Водолей

Сегодня представители данного знака откроют для себя новое увлечение. Толчком станет знакомство с интересным человеком, который решит приобщить вас к своему хобби, к которому и вы со временем тоже пристраститесь. Единственное ограничение: финансовый спектр. Даже если захочется спустить всю зарплату на новые игрушки, начните с малого и ограничьте траты. Деньги понадобятся на серьезное мероприятие, и вы почувствуете себя нелепо, когда останетесь на мели.

Рыбы

Многие Рыбы сегодня столкнутся с неприятностями в рабочих моментах. Гороскоп на 7 августа предупреждает: вас ждет череда мелких неудач, которые останутся незамеченными начальством, но которые вы будете очень остро внутренне переживать. Если покажется, что вы стали сдавать позиции и уже не так хороши, как раньше, посоветуйтесь с ровесниками и обсудите эти переживания. Вам не стоит держать тревоги в себе. Лучше признайте, что даже самый опытный человек может допустить мелкий промах, и спокойно живите дальше.

6 августа 2020, 17:33

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