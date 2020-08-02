Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года

Сегодня Солнце, стоящее в знаке Льва, находится в оппозиции с Луной, стоящей в Водолее, а также в квадрате с Ураном. Гороскоп на сегодня, 3 августа, утверждает, что пришло время заняться карьерой: у огненных знаков повысится работоспособность и будет наблюдаться прилив сил. Остальным придется приложить в работе больше усилий для улучшения финансового благополучия.



Овен

Овнов сегодня ждет довольно напряженный день – будет много стресса и мало похвалы. Для вас это будет неприятно, но не смертельно: постарайтесь понять истинную причину, по которой ситуация не идет вам на пользу, и устраните ее – тогда все сразу наладится. Чем больше у вас долгов – не важно, финансовых, моральных или психологических – тем меньше денег вы будете получать за свой труд, пока не выполните старые обязательства перед другими.

Телец

Тельцам стоит провести этот день с близкими друзьями или единомышленниками. Род занятий и увлечения роли не играют: главное, чтобы они были общими и не служили источником конфликтов. Гороскоп на сегодня, 3 августа, рекомендует держаться подальше от родных – взаимные упреки из далекого прошлого и старые обиды не сделают день гармоничнее. В отношении путешествий умерьте страхи касательно рисков, связанных с поездкой. Вы больше запугиваете сами себя, чем рискуете в реальности.

Близнецы

Звезды подарят покровительство тем Близнецам, которые заняты в сфере торговли. Если вы долго планировали расширять бизнес, менять организацию или просить повышения, сейчас – наиболее удачный для этого момент. А вот уходить из профессии и менять сферу занятости не стоит: потеряете больше, чем приобретёте на новом месте. Сфокусируйтесь на том, чего хотите больше всего, задайте себе четкую краткосрочную цель, и тогда легко достигнете ее.

Рак

Гороскоп на сегодня советует Ракам взять перерыв в делах, даже если они суперсрочные и суперважные. Ваша привычка все делать по-своему сослужит вам плохую службу и может привести к переутомлению. Даже в самый загруженный день можно найти время на отдых и ничегонеделание. Особое внимание уделите детям: важные задачи будут всегда, а малыши останутся крошками ненадолго. Так что лучше на день вернитесь в детство и немного поваляйте дурака вместе с ними.

Лев

Львам, занимающим руководящую должность, предстоит разбираться с подчиненными. Чем сложнее будет проект, тем больше задач будет поступать. Они будут интересными, но довольно эксцентричными, и далеко не все сотрудники с ними справятся. В личной жизни наступит период романтики и красивых обещаний. Верьте всему, что слышите, только если полностью доверяете возлюбленному и находитесь в долгосрочных отношениях. В другом случае, пропускайте половину мимо ушей, хоть это и приятно слышать.

Дева

Девам стоит тщательно выбирать слова при общении с противоположным полом – вас могут понять совершенно не так, как вы того хотели бы. На сегодня откажитесь от дальних путешествий и старайтесь контролировать уровень батарейки в телефоне. Застрять в глуши с разряженным аппаратом – последнее, чего вам хотелось бы. Гороскоп на сегодня утверждает, что в финансовом отношении Девам можно рассчитывать на улучшение дел. Шеф оценит ваши недавние старания и поощрит внеочередной премией.

Весы

Весам придется постараться, чтобы сохранить физическую форму, которой они долго добивались: сегодняшний день богат на встречи и закрытые мероприятия. Вам предложат калорийную еду и крепкие напитки, так что постарайтесь не срывать план питания и держите себя в руках. На любовном фронте вас ждет разочарование. До вас дойдут слухи, что ваша половинка проявляет знаки внимания к кому-то на стороне. Прежде, чем бросаться выяснять отношения, проверьте источник сплетен. Возможно, вас просто используют.

Скорпион

Скорпионам придется сильно постараться, чтобы поддержать своё финансовое положение: расточительность никогда не была вашим слабым местом, но непредвиденные расходы окажутся обязательными и проделают серьезную дыру в семейном бюджете. Когда будете искать новый источник прибыли, трезво оцените свои возможность и взвесьте все "за" и "против", приступая к новому проекту. Гороскоп на 3 августа предупреждает: Вам придется много трудиться, и стоит рассчитывать силы уже сейчас.

Стрелец

Стрельцам звёзды сулят череду моральных испытаний. Вам предстоит проверить на прочность не только работу, но и личную жизнь. В любви повезет больше, чем в дружбе, потому что вас не поставят перед выбором, а решение вы примете самостоятельно. Это окажется очень важно: путь принуждения не возымеет успеха и оттолкнет от того, кто заставит вас разрываться на части. Сегодня опасайтесь приема новых лекарств и неизвестных препаратов.

Козерог

Козерогам, поглощенным ремонтом или обустройством дома, придется более тщательно собирать команду исполнителей. Сегодня велик риск того, что кто-то из уже нанятого персонала откажется от работы и придется искать ему замену. Гороскоп на сегодня рекомендует не поддаваться эмоциям и реагировать на происходящее максимально спокойно. На работе не стесняйтесь проявлять настойчивость, если того требуют обстоятельства. Сегодня важнее результат, а не лояльность коллектива.

Водолей

Сегодня Водолеям придется исполнять капризы второй половинки. По большей части они окажутся безобидными: искать спелую дыню в разгар сезона днем гораздо проще, чем клубнику в январе в час ночи, так что проявите терпение. Чем спокойнее отнесетесь к мелким "заскокам" любимого человека, тем щедрее вас одарят любовью и лаской. А вот щедрость в подарках сведите к минимуму: деньги вам пригодятся для того, чтобы покрыть другие, более значимые расходы.

Рыбы

Если вас накроет депрессивное состояние, соберите всю свою волю, чтобы противостоять ему: болезнь (неважно телесная, сердечная иди душевная), которая начнется сегодня, может оказаться крайне тяжелой и затяжной, предупреждает гороскоп на 3 августа. При первых признаках плохого самочувствия дайте себе отдых и "переключитесь" на позитивные вещи. Вспомните старое хобби или проведите время с новыми знакомыми, навестите детей или займитесь хозяйством – делайте что угодно, главное, чтобы это вас радовало.