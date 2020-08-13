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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Серафима Золотарёва

Серафима Золотарёва блогер

 Астролог, телеведущая проекта «Гадалка» на ТВ3, практик Огненной Магии
Солнце образует тригон с Марсом и квиконс с Нептуном. Этот аспект разбудит в людях воинственность и эгоизм. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 14 августа, расскажет Серафима Золотарева.
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Все огненные и земляные знаки будут выставлять свои интересы на первое место и придавать им колоссальное значение. Даже если мир будет рушиться, ничто не заставит их свернуть с намеченного пути. С одной стороны, это выдаст удивительную продуктивность, но с другой – превратится в душевную черствость, гласит гороскоп на сегодня.

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Представители воздушной или водной стихии проявят большую гибкость в общении, но при этом скатятся в откровенное коварство. Они будут отстаивать собственные интересы не в прямом противостоянии, а тайно, что спровоцирует волну интриг и необоснованной критики.

Овен

Сегодня покровительство звезд достанется представителям профессий, связанных с риском для жизни. Военные всех родов, МЧСники, спасатели, моряки, летчики, врачи, полицейские окажутся под особой защитой: сегодня во многих местах могут обостриться противостояния как личном, так и на общенародном фронте. Сильное влияние Марса пробуждает агрессию и усиливает стремление отстоять позицию любой ценой. Поэтому Овнам стоит готовиться к самым опасным и непредвиденным вещам, предупреждает гороскоп на 14 августа.

Телец

Тельцов захлестнет любовный флер: свободным представителям данного знака особенно сильно захочется обрести пару, а тех, кто уже связал себя узами – получить нежность партнера или пойти на адюльтер. Причем, если первый вариант совсем неплох, то второй – неприемлем. А все потому, что никаких легких интрижек без последствий не получится. Даже малейший флирт с представителем противоположного пола будет замечен и подвергнут осуждению. Поэтому, проявите рассудительность.

Близнецы

Близнецы окажутся в роли экспертов в самых разных вопросах: вам придется разбираться с темами, которых раньше никак не касались и еще как-то направлять других советами. Вам будет непросто вникнуть в совершенно новые аспекты жизни, так что просто найдите того, кто разбирается в нужном вопросе, и всех отправляйте к нему. Руководство иногда кроется не в личном авторитете, а в умении послать к правильному специалисту, утверждает гороскоп на сегодня.

Рак

Ракам стоит всерьез задуматься о чувстве стиля. В теории, оно у представителей данного знака врожденное, но и из этого правила есть исключения. Если засомневаетесь в уместности гардероба, лучше не пытаться самому перетряхнуть все шкафы. Наймите профессионально стилиста – каждый должен делать только то, в чем хорошо разбирается. Таем более, что ходить по магазинам или создавать капсулы, в вашем случае, лучше в компании эксперта.

Лев

Утром Львы расстроятся и постараются обратить внимание окружающих на свои несчастья. Не то чтобы случилось какое-то великое горе, но даже крошечное замечание будет расценено Львами чуть ли не как призыв к военным действиям офисного масштаба. Чтобы не выглядеть глупо, посмотрите на себя со стороны в момент слабости и ваше настроение переменится. Совет от гороскопа на 14 августа: вместо войны с коллегами, сходите на ланч или пройдитесь по магазинам.

Дева

Девам перед выходными крупно повезет: они могут отправиться вечером в пятницу подпольное казино и сорвать там приличный куш. Даже если вы не большой сторонник азартных игр, можете просто сыграть разок в рулетку или просто посмотреть хорошее развлекательное шоу. Так или иначе, звезды сулят вам выигрыш. А будет он финансовым или моральным решать уже вам. Также не стесняйтесь брать с собой вторую половинку. Вам обоим не помешает развеяться и начать уикенд с веселья.

Весы

Весам пора сокращать время телефонных переговоров, особенно если это происходит в офисе в разгар рабочего дня. Мало того, что постоянная трель рингтона раздражает коллег (да, представители данного знака не любят выключать звук на телефоне), так еще и хождения по коридорам и громкие разговоры здорово сбивают концентрацию. Если хотите, чтобы к вам относились с уважением, сначала проявите его сами по отношению к тем, с кем делите рабочее пространство, рекомендует гороскоп на сегодня.

Скорпион

Скорпионы, планирующее важное семейное событие, столкнутся с тотальной нехваткой времени. У вас все хорошо с организацией рабочего процесса, а вот с умением отказывать не очень. Вы постоянно тратите свои ресурсы на помощь тем, кто об этом просит, а свои дела делать не успеваете. Вы помогаете всем, а вам никто. Это не справедливо, так что пора закончить с благотворительностью и заняться своими непосредственными обязанностями.

Стрелец

Семейная обстановка в доме Стрельцов накалится до предела: вы забыли о каком-то намечающемся торжестве и вас на этом поймают. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы с честью выйти из щекотливого положения, так это притвориться, что это произошло умышленно и вообще часть хитрого плана. Импровизация – ваш конек, который сегодня в буквальном смысле поможет сотворить настоящее чудо. Вы успеете не только купить удачный подарок к празднику, но и даже сочинить на ходу сценарий, гласит гороскоп на сегодня.

Козерог

Козерогов сегодня ждет тотальная переработка: все разбежались по отпускам и обязанности многих коллег лягут на вас. Если вы не страдаете трудоголизмом и ходите на работу для того, чтобы вам платили деньги, а не ради удовольствия падать от усталости, оговаривайте условия замещения всех подряд до того, как приступите к работе. Иначе не видать вам ни свободного времени, ни денег. Ваш босс притянет за уши легенду, исходя и которой, вы сами согласились трудиться бесплатно чисто ради морального вызова.

Водолей

Водолеям стоит больше думать о второй половинке, чем о собственных чувствах: вы в последнее время только и говорите, что о себе, так что пора сменить пластинку. Даже если устали и остро нуждаетесь в сочувствии, лучше покажите себя героем, советует гороскоп на 14 августа. Тогда вас не просто отправят почивать на заслуженные лавры, но и сделают это с великими почестями и воспеванием ваших заслуг. А начнете ныть и плакаться, не только нагрузят еще больше, но и обидных слов наговорят.

Рыбы

Вас ждет примирение с человеком, с которым вы давно находились в натянутых отношениях. Если это кто-то посторонний, покажите, что вам совсем неинтересно с ним мириться, но природное благодушие вынуждает пойти на компромисс. Если речь идет о близком друге или даже родственнике, можете не скрывать своего облегчения от завершения затянувшегося конфликта. Возможно вам даже стоит выпить по стаканчику, чтобы закрепить мир, гласит гороскоп на сегодня.

13 августа 2020, 20:57

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