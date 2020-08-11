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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Серафима Золотарёва

Серафима Золотарёва блогер

 Астролог, телеведущая проекта «Гадалка» на ТВ3, практик Огненной Магии
Убывающая Луна переходит в Знак Близнецов. Это принесет легкость в общении с любимыми людьми и вообще упростит любые коммуникации. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 12 августа, расскажет Серафима Золотарева.
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Если вы с трудом подбирали слова на деловых встречах или испытывали сложность при переговорах, где надо было отстаивать позицию, вы сможете это преодолеть. Солнце в Знаке Льва образует тригон с Марсом. Данный аспект, как результат объединения двух энергичных светил, является крайне удачным астрологическим взаимодействием: вы будете действовать уверенно и задачи, которые раньше казались неразрешимыми, будут завершаться легко и с минимальными затратами, гласит гороскоп на сегодня.

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Овен

Сегодняшний день благоприятен для Овнов, далеких от возвышенных тем, гуманитарных наук и философии. Покровительство Марса заставит представителей данного знака решать проблемы практического характера, а Овны как будто только для таких вещей и созданы. Вы сможете проявить себя во всей красе и действовать без оглядки на чужие нежные чувства. Сегодня вам нужно прийти, увидеть и забрать то, что надо! Быстро, четко и просто, как вы любите.

Телец

Тельцы смогут пересмотреть бюджет таким образом, что найдутся лишние деньги. Хотя "лишние" в отношении представителей данного знака деньги не бывают в принципе. Все, что есть у Тельцов для чего-то надо. Так и эта внезапно найденная заначка (или честно сэкономленная премия) пойдет на пользу семье. Вы сможете с легкостью позволить себе внеплановый отдых, небольшой ремонт или заветный список покупок, который вы откладывали до распродаж. Будьте щедрее к себе и воспринимайте шопинг, как награду, рекомендует гороскоп на 12 августа.

Близнецы

Близнецам стоит подумать о получении дополнительного образования. Сегодняшний день крайне удачен для перемен в карьере или интеллектуального роста. Вам не обязательно срочно собирать документы для того, чтобы попасть во вторую волну абитуриентов, но курсы или тренинги рассмотреть все же стоит. Подумайте о том, что действительно приносит вам удовлетворение. Возможно это то, что стоило развивать и монетизировать. В личной жизни возьмите паузу и проявите легкий эгоизм.

Рак

Ракам нужна какая-то нематериальная опора, которая сможет подарить вдохновение. Сегодня день выдастся напряженным и вам не помещает что-то легкое и доброе. Навестите родителей и поболтайте с ними за чашечкой чая, выкроите время для недолгой встречи с другом или пересмотрите фото из беззаботных времен. Предупреждение от гороскопа на сегодня: не злоупотребляйте сладким. Вы склонны к перееданию и если начнете заедать стресс вкусненьким, будет трудно остановиться.

Лев

Преодоление трудностей закончилось и наступила пора получить результат трудов. Сегодня вы сможете избавиться от токсичных отношений, побороть зависимость или добиться денежной компенсации затраченных усилий. Встаньте на путь позитивного мышления и методично завершайте один цикл за другим. В личной жизни вас порадует отношение партнера. Вы сможете провести время в приятном месте, но только вечером. Растяните удовольствие и готовьтесь к свиданию так, как будто оно первое.

Дева

Представителей данного знака сегодня ждет приятный сюрприз. Уже в начале дня вы почувствуете прилив вдохновения, который будет усиливаться и к вечеру достигнет пика. Вы сможете найти уникальное решение для всех своих дел. Возможно, вам помогут в этом хорошие отношения с человеком, изучающим эзотерические практики или нетрадиционную медицину. Сегодня вам важно отойти от привычных воззрений и взглянуть на мир глазами человека, верящего в чудеса, гласит гороскоп на 12 августа.

Весы

Весы – славные ребята ровно до того момента, пока не затронуты их интересы. Сегодняшний день испытает на прочность ваше отношение к дружбе. Вы можете заметить, что ваша половина напропалую флиртует с человеком, давно вхожим в дом и это заронит в вашу душу тень сомнения. Не опускайтесь до публичного выяснения отношений, а просто поговорите с участниками событий. Если не готовы услышать правду, не стоит задавать вопросов. Сегодня вам ответят честно, так что будьте готовы принять расклад.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут крайне удачливы в делах, но совершенно слабы в плане здоровья. Представители данного знака болеют редко, но если неприятность все же случается, это надолго. Особенно берегите горло, нос и сосуды глаз, говорит гороскоп на сегодня. Во второй половине дня возможны скачки давления. Так что не геройствуйте и немного отдохните.

Стрелец

Стрельцы сегодня дадут начальству повод собой гордиться. Если вы работаете в сфере продвижения услуг, именно вашей заслугой станет рекордная прибыль за отчетный период. Представители данного знака придумают новый способ заставить людей добровольно расстаться с деньгами, что станет настоящим переворотом на рынке. Только не сильно гордитесь собой: подрастающее поколение уже наступает на пятки и ждет удобного случая, чтобы занять ваше кресло.

Козерог

Сегодня Козероги откроют для себя новую грань человеческой глупости, и это выведет их из себя. Вы можете либо признать, что большинству знакомых нет дела до того, какими ресурсами вы обладаете, и перестать бурно реагировать на нелепые комментарии касательно вашей личной жизни. Либо прекратите делиться своими планами и переживаниями. От вас ждут легкого общения и позитивных новостей, а не того, что вы правда будете рассказывать свои печали долго и красочно, говорит гороскоп на 12 августа. Такое положение дел неприятно, но, увы, пока оно не изменится. Возможно, осознание этого факта поможет оставить в жизни только настоящих друзей.

Водолей

Сегодняшний день для Водолеев будет наполнен переговорами и деловыми встречами. Причем, большая часть из них пройдт онлайн, даже если вы далеки от такого формата работы. Руководство высоко ценит вас и именно поэтому пошлёт к самому сложному и дотошному клиенту. Не переживайте: вы справитесь лучше, чем кто-либо на вашем месте. Половина коллег уже ушла в отпуск, так что забудьте про отдых на ближайшее время. Сегодня вы примете на себя рекордный список задач, с которыми разберётесь не скоро.

Рыбы

Представители данного знака почувствуют себя в родной стихии, когда по работе придется столкнуться с локальными инфлюенсерами. Светская жизнь и закрытые мероприятия – ваше все на сегодня. Совет гороскоп на сегодня: наслаждайтесь тем, по чему скучали и используйте каждый миг для приобретения полезных контактов. Возможно, они не все пригодятся ближайшее время, но подружиться с влиятельными людьми явно не помешает. В будущем они окажут вам серьезное покровительство, которое решит любые финансовые проблемы.

11 августа 2020, 19:16

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