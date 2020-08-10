Гороскоп на сегодня, 11 августа 2020 года

Проявите осторожность и старайтесь по максимум избегать конфликтов. Вражда, которая зародится сегодня, продлиться очень долгое время, гласит гороскоп на сегодня.

Венера сегодня находится в Знаке Рака, а это значит, что пора отложить все дела, не связанные с семейными обязательствами. День хорош для заключения помолвки и вступления в брак – покровительство звёзд сделать союз долгим и убережёт от измен.

Овен

Сегодня Овнов ждет перспективный контракт, который надолго обеспечит вам и вашей семье безбедную жизнь. Если вы долго вели клиента и он, наконец, готов к сделке, умерьте настойчивость и создайте иллюзию того, что решения исходят от партнера, но никак не от вас. Иначе куш будет большим, но одноразовым. Гороскоп на 11 августа рекомендует превратить штатный договор в долгосрочное сотрудничество: вам не придется переживать о деньгах. Также это улучшит репутацию в глазах босса и усилит авторитет среди коллег.

Телец

Тельцам может показаться, что их финансовое положение стало не таким стабильным, как было раньше и представители данного знака немного зациклятся на деньгах. Точнее на вещах, которые планировали купить на эти деньги. Сегодня звезды крайне не советуют вам идти на поводу потребительского образа жизни и захламлять пространство тем, что разонравится вам на второй день. Лучше дождитесь, пока вас отпустит навязчивая идея и делайте покупки на "свежую" голову.

Близнецы

Близнецов ждет отличное деловое предложение от надежного партнера. Вам представится сразу несколько возможностей. Если вы хотели открыть свое дело, но нуждались в инвесторе, считайте, что нашли его. Если планировали расширяться – будет вам такая возможность. Если просто хотели заработать, нет ничего проще. Зведы слышат ваши запросы и всегда дадут вам то, в чем вы нуждаетесь, утверждаетгороскоп на сегодня. Будьте открыты этому и сохраняйте оптимистичный настрой.

Рак

Раки плохо переносят крушение идеалов и нестабильность в личной жизни. Вам важно, чтобы все шло по плану, и вы очень бурно реагируете, когда что-то идет не так, как вы задумали. Возможно, сегодняшний день нужен как раз для того, чтобы вы сбросили старый панцирь и взглянули на вещи по-новому. Приготовьтесь к нестандартным событиям и примите их с честью. Чем больше заинтересованности к чужой позиции вы проявите сегодня, тем больше надежных союзников у вас появится в ближайшее время. Помните это.

Лев

У Львов день сегодня будет непростым. С раннего утра вы почувствуете усталость, граничащую с полной апатией. Если вы привыкли прикрывать подобное состояние больничными, сразу ломайте систему и бодро идите в офис. Не сидится на рабочем месте? Придумайте встречу с потенциальным клиентом и пройдитесь по городу. Гороскоп на 11 августа советует изменить методы, чтобы получить новый результат, которого очень не хватает. Прислушайтесь тому, о чем говорят друзья ваших детей: от них почерпнете что-то новое для себя.

Дева

Сегодня Девам крайне важно поймать баланс. Врожденное чувство меры поможет вам не только принимать правильные решения на работе, но и сохранить баланс в личных отношениях. В последнее время вы злоупотребляете полномочиями, и вышестоящее руководство может это заметить. Придумайте себе универсальную страховку и не стесняйтесь вспоминать старые заслуги. На любовном фронте вас ждет стабильность, если вы состоите в отношениях. Одиноким девам придётся попотеть, чтобы найти компанию.

Весы

Весы столкнуться с дилеммой, которую в одиночестве не решить. Это будет касаться воспитания детей или решения семейных вопросов. Если любимый человек не поддержит вас в кризисе, пересмотрите свое к нему отношение. Не стесняйтесь просить помощи и сказать поддержки, но также будьте готовы принять то, что вам дадут. В отношении работы четко ставьте задачи и проверяйте формулировки. Иначе опять получится то, что результат разойдется с ожиданиями, предупреждаетгороскоп на сегодня.

Скорпион

Скорпионы откроют новую грань своей сексуальности. Если вас долго мучила какая-то фантазия, пора воплотить ее, какой бы дикой она ни казалась. Вы все равно не сможете жить спокойно, пока не попробуете запретный плод. В отношении работы сбавьте обороты и делайте только то, что приносит удовольствие. Вы слишком много делаете в угоду другим, поэтому пора позаботиться и о себе тоже. Думайте о творчестве, а не о деньгах и результат не заставит себя долго ждать.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать эмоциональную отчужденность. Вам захочется удалиться от привычных вещей и пообщаться с незнакомцами. Для того, чтобы провести время с толком, но при этом не перегнуть палку, сходите в новое место и поболтайте с барменом, измените маршрут с работы до дома или прогуляйтесь в одиночестве. Вам полезно иногда снимать маску души компании и находить свежий взгляд на вещи. Гороскоп на сегодня рекомендует вам объявить в отношении партнера "выходной" друг от друга, но не прямо, а в завуалированной форме.

Козерог

Для Козерогов звезды сегодня приготовили хороший день. Любимый человек сделает много небольших, но очень милых подарков, которые отражают вашу совместную историю. На работе коллега, с которым вы находились в ссоре, уступит вам пальму первенства и вы, наконец, получите то, к чему стремились. В социальном плане ограничьтесь минимумом контактов и погрузитесь в свой внутренний мир. Вам сейчас важно познать себя и прислушаться к голосу интуиции.

Водолей

Водолеям стоит пересмотреть отношение к пляжному отдыху. Даже если вы никогда не сгораете, запаситесь защитными кремами от загара и воздержитесь от долгих солнечных ванн. Особенно в часы, когда излучение наиболее агрессивно. Помимо того, что загар активно старит кожу, на лице и шее могут вылезти неприятные пигментные пятна, которые останутся надолго. Если хотите сохранить ровный цвет лица, перенесите активности на вечер и устройте романтик на закате, рекомендует гороскоп на сегодня.

Рыбы

Рыбам пригодится умение делиться. Несмотря на всю приверженность личным материальным благам, представители данного знака очень тонко чувствуют потери окружающих и готовы к сопереживанию. Гороскоп на 11 августа гласит, что ваша доброта поможет избежать финансового краха кому-то из близких. Причем, дело будет не столько в ресурсах, сколько в поддержке, которую вы окажете. В отношении любимого человека проявите сентиментальность и поужинайте в "вашем месте". Это освежит чувства и развеселит вас обоих.

