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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года. Фото: Дни.ру.
Серафима Золотарёва

Серафима Золотарёва блогер

 Астролог, телеведущая проекта «Гадалка» на ТВ3, практик Огненной Магии
Луна в Тельце выступит как катализатор нежности и романтики. Если вы давно хотели признаться кому-то в чувствах, пришла пора это сделать – рассчитывайте на взаимность и не прогадаете. Те, кто еще не нашел себе пару, могут небезосновательно полагать, что одиночество скоро кончится и вы обретете любовь. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 10 августа 2020 года, расскажет астролог Серафима Золотарёва.
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Солнце во Льве образует квиконс с Нептуном и Юпитером. Этот аспект пошатнет уверенность в себе у тех, кто находится в подчинении тирана на работе. Боритесь с жесткой критикой и не смейте сомневаться в собственных силах, иначе вас ждет затяжная депрессия.

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Овен

Овны сегодня могут вести себя странно и даже иррационально: в первой половине дня будете обещать одно, а вечером делать другое, рассоритесь с руководством или нагрубите коллегам, даже если они этого не заслуживают. Чтобы не прослыть обманщиком, следите за словами и постарайтесь озвучивать только то, что действительно хотите сделать. Чтобы поддержать здоровье, контролируйте уровень жидкости и не перегревайтесь. Ближе к ночи возможны скачки давления и повышение температуры.

Телец

Тельцов может расстроить приятель или дальний родственник. Сегодня вы будете болезненно воспринимать любую информацию, касательно своего внешнего вида. Резкие высказывания со стороны о наряде, прическе или аксессуарах сильно вас расстроят, особенно если у вас пунктик на эту тему. Корень ваших переживаний на сегодня кроется в разнице взглядов. Подумайте о том, что ваш собеседник может не обладать хорошим вкусом и то, что ему кажется привлекательным, никак вам не подойдёт.

Близнецы

Близнецам пора пересмотреть отношение к ведению дел на работе. Многие коллеги пользуются вашей добротой и потихоньку сваливают на вас свои обязанности. Как только начнете это замечать, деликатно, но достаточно жестко поставьте их на место и прекратите делать больше, чем полагается. Этим вы не только себе оказываете медвежью услугу, но и им. Гороскоп на сегодня, 9 август 2020 года гласит: лучше сконцентрируйтесь на других аспектах жизни. Наведите порядок дома, уделите время семье или встретьтесь с друзьями.

Рак

Раки в начале дня почувствуют прилив сил и бодрости. Источником вдохновения послужит признание ваших заслуг. Представителям данного знака вообще крайне важно, когда их труды не остаются незамеченными и сегодняшний день будет крайне удачен в этом отношении. Только не торопитесь задирать нос и приписывать себе больше, чем заслуживаете на самом деле. Падение с Олимпа будет таким же стремительным, как и вознесение на пьедестал.

Лев

Львы почувствуют мощную поддержку от своей семьи, особенно если дело связано с карьерными решениями. Родственники на своем примере покажут вам, как надо реагировать на болезненные вопросы. Посмотрите на ситуацию глазами ребенка, обдумывайте решения степенно, как человек старшего поколения и примите результат спокойно, как решение брата. Откажитесь от критики и оставьте эгоизм в стороне. Только так вы придете к оптимальному решению любого вопроса и сможете развернуть ситуацию в свою пользу.

Дева

Сегодня Девы откроют новые инструменты инвестиций. Даже если вам покажется, что результат может быть слишком уж долгим, лучше откажитесь от вложений, чем начнете торопить события, подгоняя участников процесса. Помните: от ваших усилий сегодня не зависит ничего. Все, что вы можете сделать – набраться терпения и просто ждать, пока появятся плоды труда. Согласно гороскопу на сегодня, 9 августа 2020 года, отвлечься вам поможет компания старого знакомого, с которым у вас отношения по переписке. Возможно, настало время перевести их в оффлайн.

Весы

В погоне за социальной жизнью Весы могут потерять грань реальности: вы настолько погрузитесь в необходимость производить нужное впечатление, что забудете, какие вы настоящие. В целом, это будет к лучшему – вам давно пора изменить окружение, обновить список контактов и презентовать себя ярче, чем раньше. Сегодня – лучший день, чтобы проститься с прошлым и вступить в идеальное будущее, какое вы себе рисовали в воображении. Главное не бояться переступить через условности.

Скорпион

Звезды поставят Скорпионов перед трудным выбором: вам придется думать не только за себя, но и за большую часть окружения. Если хотите учесть хоть какие-то интересы, кроме собственных, соберитесь и ведите за собой всех, кто не может принимать решения самостоятельно. Иначе вас задергают постоянными просьбами. Если же вы готовы сфокусироваться исключительно на личных нуждах, не вступайте в диалоги с теми, кто просит совета, проводите время в уединении и восстанавливайте свои ресурсы.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ждёт череда психологических ловушек, которых не удастся избежать. Родители или другие старшие родственники будут манипулировать вами через чувство вины и отсылки к семейным традициям. Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года, в этом плане довольно однозначен: человек, с которым вы в отношениях, тоже постарается получить свою выгоду, прикрываясь высокими идеалами. Доверяйте только фактам: глаза и совесть будут склонять вас не к своим интересам. И если они не сходятся, стоит отложить активные действия до момента, когда ситуация полностью прояснится.

Козерог

В представителях данного знака внезапно проснется стремление переложить ответственность за все решения на кого-то другого. В работе это проявиться как делегирование полномочий равным коллегам или подчиненному, в финансовых вопросах – как реорганизации счетов с поверенным или управляющим банка. Если вы состоите в долгосрочных отношениях, усилится потребность в тактильном контакте со второй половинкой. Плюс усилится стремление опереться на супруга и возложить ответственность за принятие решений на него.

Водолей

Типичным Водолеям сегодня покажется, что они оставляют любимого человека в беде. Это состояние будет обусловлено повышенной тревожностью и если вы сомневаетесь в правильности своего поступка, просто поговорите с тем, кого так боитесь оставить. Может вашему партнеру, наоборот, хочется ненадолго от вас отдохнуть и заняться своими делами. Так один маленький разговор уберет лишние сомнения и подарит вам хороших продуктивный день.

Рыбы

Рыбам стоит внимательно следить за состоянием кожного покрова на ногах: сегодня вы можете, сами того не заметив, получить мелкую травму, которая приведет к серьёзным последствиям. Вы рискуете по неосторожности наступить на осколок стекла на пляже, наткнуться на ржавый гвоздь или колючку. Так что внимательнее смотрите под ноги и не ходите в незнакомых местах в нетрезвом виде. Вам нужна концентрация и осознанное состояние, гласит гороскоп для Рыб на сегодня, 9 августа.

10 августа 2020, 07:28

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