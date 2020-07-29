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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Близнецам следует быть поближе к реальности, Раки смогут раскрыть свой творческий потенциал, а Девам нужно отгородиться от негативных людей. Как звезды повлияют на вашу судьбу, читайте в нашем гороскопе на сегодня, 30 июля 2020 года.
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Овен

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У Овнов сегодня будет довольно напряженный день. Если рассматривать положительные моменты, сегодня вы многого достигнете. С другой стороны, вы можете быть сильно измотаны к концу дня. Гороскоп советует, в четверг, 30 июля, сосредоточьтесь на том, что действительно важно и не позволяйте себе увлекаться второстепенными мелочами. Смотрите на общую картину стратегически и четко обозначайте свои цели.

Телец

Сегодня Тельцам лучше сделать ставку на самих себя, на собственные силы и ресурсы. Очень важно ставить цели и принимать независимые ни от кого решения и придерживаться их. Возможность зависеть от других, ни за что не отвечая, может быть очень заманчивой, но это совсем не то, что вам нужно сегодня. Гороскоп говорит, в итоге вы останетесь в выигрыше, если будете действовать согласно своим убеждениям и интересам.

Близнецы

У Близнецов сегодня будет очень мечтательное настроение, однако жизненные обстоятельства будут требовать практичности. Есть множество проблем и задач, которые нужно решить. Поэтому не стоит сейчас витать в облаках. Также гороскоп говорит, четверг, 30 июля – это время, когда нужно сосредоточиться на близких людях. Возможно, ваш любимый человек, ваши дети или друзья чувствуют себя забытыми. Если это необходимо, уделите им хотя бы немного внимания.

Рак

Не забывайте о своем творческом потенциале, Рак. Сегодня отличное время, чтобы развиваться и покорять новые высоты. Это может касаться как работы, так и просто любимых увлечений. Гороскоп говорит, данный период хорошо подходит для духовных поисков, приобщения к высокой культуре, обучения и применения своих самых ценных навыков. Смотрите на мир как художник или архитектор, и все получится.

Лев

За последние несколько недель Львы, вероятно, добились прогресса в какой-то из сфер жизни. Это потребовало некоторых усилий, но все же привело к желаемому результату. Но сейчас не время почивать на лаврах. Развивайте свой успех, не теряйте темп и инициативу. Гороскоп говорит, в четверг, 30 июля, сделайте глубокий вдох и двигайтесь дальше. Впереди еще много побед.

Дева

Сегодня Девам следует ограничить общения с токсичными людьми, которые будут привносить в вашу жизнь дисгармонию и раздражение. Держитесь подальше от тех, кто деструктивно влияет на ваше состояние. При этом не следует предъявлять претензии, устраивать конфликты - просто абстрагируйтесь. Гороскоп говорит, не попадайтесь на удочку если кто-то попытается вас спровоцировать. Завтра или в ближайшие дни все должно измениться, и хорошее настроение снова будет царствовать вокруг вас.

Весы

Увы, это не время для веселья и праздности. Важные дела и вопросы будут сыпаться как снег на голову и требовать решения. И с этим ничего не поделаешь. Нужно взять себя в руки, сконцентрироваться и настроиться на рабочий лад. Также гороскоп говорит, в четверг, 30 июля, хорошее время для приложения усилий, чтобы сделать вашу домашнюю жизнь более позитивной и оптимистичной. Задайте тон для своих близких.

Скорпион

Сегодня не время для грубой силы, Скорпион. Не пытайся принуждать кого-либо, прямолинейно манипулировать и пользоваться кем-то. Скорее всего, это не сработает, плюс вы получите очень негативную обратную связь. Гороскоп говорит, единственный выход – консолидация усилий на принципах равноправного партнерства, где учитываются интересы всех сторон. Именно так вы сможете добиться большего.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут невероятно продуктивны. Пользуйтесь этим, постарайтесь использовать свой потенциал по-максимуму. Однако не забывайте и прислушиваться к внутреннему голосу. Возможно, в последнее время вас что-то не устраивает в вашей жизни. Гороскоп говорит, четверг, 30 июля, хороший период для того, чтобы скорректировать при необходимости вектор своего движения. Сделайте правильный выбор.

Козерог

В работе вы проявляете острый аналитический ум, который хорошо вам служит, Козерог. Но, к сожалению, это не всегда работает, когда речь заходит о личной жизни. Не стоит быть слишком импульсивными или витать в облаках. Стройте, кирпич за кирпичом, свои отношения. Иногда это тяжелый труд. Гороскоп говорит, обратите внимание именно на любовную сферу. Постарайтесь улучшить связанную с ней ситуацию.

Водолей

Это начало захватывающего периода в вашей личной жизни, Водолей. Возможно, в последнее время ваши отношения с кем-то очень для вас ценным осложнились, но ситуация изменится. Вы оба готовы к чему-то большому. Гороскоп говорит, возможно, решение уже готово внутри вас и ищет пути в эту реальность. Следуйте своему внутреннему голосу, потому что он приведет вас туда, куда вы должны прийти.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут находиться в некотором диссонансе с окружающими людьми. Причем дело будет именно в позитиве, которое от вас исходит. Возможно, кто-то будет очень напряжен, и ваш энтузиазм будет его только раздражать, а не очаровывать, как это обычно бывает. Гороскоп говорит, в четверг, 30 июля, не стоит обижаться на подобное. Это временное явление. Завтра вы снова будете в центре внимания, чтобы дарить всем зажигательную энергетику.

29 июля 2020, 17:10

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