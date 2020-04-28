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Гороскоп

Гороскоп на 29 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
"Дни.ру" публикуют гороскоп на 29 апреля, который расскажет вам о том, как сегодня звезды могут повлиять на судьбу.
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Овен

Сегодня вы можете столкнуться с тем, что друг или родственник будет отравлен своими застарелыми тревогами и страхами. При этом он не будет внешне подавать вид, что у него что-то не так. Но на самом деле он будет нуждаться в вашей помощи. В этой ситуации не следует на него как-либо давить. Если вы в силах помочь – помогите, а если не можете - не навязывайтесь, а отойдите в сторону. Позвольте этому человеку самому справиться или смириться с проблемой. Также гороскоп говорит, что в среду, 28 апреля, не следует брать на себя обязательство, если вы не уверены, что они вам по плечу, или вы хотите их выполнять.

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Телец

В жизнь Тельцов сегодня могут ворваться слухи и сплетни и близких людях или коллегах, в том числе и на тему денег. Поначалу это может показаться шокирующим, однако не воспринимайте все то, что вы слышите, за чистую монету. Это может быть ложь, полуправда, которая будет мало отличаться от лжи, или ситуация, когда нужно понять обстоятельства и истинные мотивации поступков человека. Гороскоп советует, прежде чем кого-то винить и что-то предпринимать – тщательно проверьте поступившую информацию. Возможно, ситуация будет гораздо менее драматична, чем показалось на первый взгляд.

Близнецы

Сегодня вы можете обнаружить, что другие люди обращаются к вам за мудрым советом. И для вас такое положение и оказанное доверие будет большой честью. Это могут быть вопросы из вашей профессиональной сферы или просьба поделиться жизненным опытом. Постарайтесь донести до человека свою мысль, не вдаваясь в сложные детали и не допуская двойных толкований ваших слов. Будьте конкретны. Вероятно, от вашего мнения будет многое зависеть. Гороскоп говорит, что в среду, 29 апреля, необходимо отказаться от крупных покупок и азартных игр.

Рак

Этот день Раки могут провести с пользой, получая новые знания и навыки. Сегодня вы будете особо восприимчивы к свежей информации. Отлично подойдут сферы, которые вас уже давно интересовали, но как-то все не находилось времени в них погрузиться. Также гороскоп на среду говорит, что к любым мелким бытовым неурядицам следует относиться проще, иначе они изрядно подпортят фон вашей жизни. Не делайте из мухи слона.

Лев

У вас сегодня может быть весьма суровое настроение, что в некоторых ситуациях вы вообще не будете узнавать самих себя. Но кто предупрежден, тот вооружен. Не срывайтесь на других и не рубите с плеча в ситуациях, где стоит сначала крепко подумать. Проявите терпение, даже если большое количество проблем навалится на вас одновременно. Гороскоп говорит, мудрое отношение к жизни не терпит импульсивность и разрушительного негатива. Будьте созидателем, стоически преодолевающим трудности.

Дева

Девам сегодня, вероятно, предстоят непростые разговоры с любимым человеком, другом или коллегой по работе. Гороскоп напоминает, что выяснение отношений – это далеко не всегда конфликт, это может быть уточнение позиций и точек зрений друг друга и новые взаимовыгодные договоренности. Постарайтесь себя ставить на место другого человека и будьте готовы идти на компромиссы. Также в среду, 28 апреля, следует разумно относиться к тратам – они могут оказаться неоправданными.

Весы

Сегодня ваш взор будет обращен на состояние вашей физической формы. Соберите побольше грамотной информации от профессионалов своего дела, есть вероятность, то как вы занимаетесь спортом и держите диету – методологически неверно. Вы тратите много сил, но результата нет. Поэтому вам нужна некая база знаний, фундамент. В остальном же гороскоп на среду достаточно нейтрален. Не стоит ожидать какой-то бешенной удачи или веселья, но и невзгоды, скорее всего, обойдут вас сегодня стороной.

Скорпион

Скорпионов сегодня могут будоражить "призраки прошлого", воспоминания и эмоции, которые когда сыграли важную роль в вашей жизни. Если они приятные, то вы можете использовать их для творчества или для обретения позитивной энергии, которой вы сможете поделиться с близкими. Если же это что-то сугубо негативное, постарайтесь осознать, что все в прошлом, и можно жить дальше, не оглядываясь на черные полосы за спиной. Гороскоп предупреждает, что в среду, 29 апреля, вы можете быть очень забывчивы, а это может обернутся неприятными ситуациями. Составьте себе план дня или поставьте напоминание.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется непросто в учебе или работе. Предмет, который вы изучаете или проект, который реализуете, может оказаться сложнее, чем вы ожидали. А время будет поджимать. Для начала постарайтесь понять общую картину этой сферы, самыми крупными мазками уловить суть, структуру и принципы. Вам станет легче дополнять эту схему детальными знаниями – насколько хватит сил и времени. Также гороскоп советует в среду проявить волю и не отвлекаться на мелочи. Иначе это будет сильно мешать.

Козерог

Козерогам сегодня следует обратить внимание на состояние собственного жилища. Возможно, самое время сделать приборку или избавиться от совершенно ненужных вещей. Также вы можете подумать, как можно оптимизировать пространство и сделать его уютнее. Еще гороскоп предупреждает, что в среду, 29 апреля, следует беречь "карму", не ввязываясь в склоки, отгородившись от негатива. Не кричите и не обвиняйте, сохраняйте спокойствие и доброжелательность, даже с тем, кто хочет вывести вас из себя.

Водолей

Сегодня стоит заняться финансовыми делами. Если есть возможность, отдать долги, оплатить висящие счета, составить необходимые отчетности – сделайте это. Можете подумать над будущими тратами – большими покупками, путешествиями, ремонтом и так далее. Гороскоп советует помнить главное – если не уверены, не делайте. Что-либо активно предпринимать нужно только находясь в позиции полной осознанности. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Рыбы

Рыбам сегодня следует быть аккуратнее при подписании каких-либо документов и заключении соглашений. Все тщательно рассматривайте, уточняйте детали, взвешивайте "за" и "против". Не бойтесь попросить помощи у того, кто более опытен в вопросе. Также гороскоп говорит, что в среду, 29 апреля, нужно бережнее относиться к своему здоровью. Не ешьте тяжелой жирной еды, минимизируйте вредные привычки, если они у вас есть, попробуйте заняться спортом или хотя бы сделайте зарядку.

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28 апреля 2020, 18:37

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