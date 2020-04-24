Гороскоп на апрель Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

"Любовь или пиар?": друг раскрыл стране глаза на отношения Пугачевой с Галкиным
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
партнеры
Пятница
24 апреля
Лента новостей
17:31
Прогноз по эпидемии коронавируса в России резко ухудшился
17:29
Ни слуху, ни духу: дочь Началовой перестала появляться на семейных фото
17:26
Сутки до родов: глубоко беременная Жасмин ждет появления на свет еще одного сына
17:23
Огромные очереди за едой: в США из-за коронавируса начался голод
17:23
Задыхающийся Пригожин узнал жуткую новость
17:21
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:17
Друг раскрыл правду об одиночестве Хаматовой
16:58
Назван новый участник "Евровидения-2021" от России
16:50
Уличенная в неадекватности дочь Успенской отращивает волосы в подмышках
16:46
Как избавиться от привычек и изменить жизнь к лучшему
16:29
Осталась без "Ники": коронавирус спутал все карты Юлии Снигирь
16:26
Взрыв в жилом доме в Краснодаре выбросил хозяина квартиры из окна
16:13
Рецепт полезного завтрака: французский тост с ягодами
16:12
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
16:00
"Хотели полного прогибания": ведущая "Дома-2" раскрыла причины побега с шоу
15:54
Пьяный дебошир пытался разбить головой иллюминатор в самолете и получил огромный штраф
15:40
Вскрылись данные о чудовищных опытах США на Украине
15:38
"Допился": Марата Башарова сняли в странном состоянии
15:32
Ученые подтвердили первую в истории смерть человека от падения метеорита
15:29
"Сто килограммов и лысая": муж принял несовершенства Кожевниковой
15:20
Пошла вон: друг Волочковой погнал в шею надоедливую Цымбалюк-Романовскую
14:46
Одинокий Борис Корчевников заговорил о венце безбрачия
14:38
В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском
14:26
"Вся колода": Юлианна Караулова рассказала о звездном списке гостей на день рождения
14:03
В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
13:53
"Тупость": Собчак припечатала Боню за слова о всемирном заговоре
13:32
Состояние изменилось: что происходит с Надеждой Бабкиной
13:28
Под Петербургом ребенок впал в кому после страшной аварии
13:22
В России начали отменять введенный из-за коронавируса карантин
13:18
Дмитрию Нагиеву придется привыкнуть к новой жизни
13:00
Врач назвал 10 правил посещения магазинов во время пандемии
12:48
Близкий к патриарху Кириллу священник заразился коронавирусом
12:47
Смерть от коронавируса наступит в ближайшее время: звезде Первого канала стало совсем тяжело
12:27
Актер из сериала "Зулейха открывает глаза" Евгений Морозов объявил о женитьбе
12:27
Кто под маской? Четыре певца скрываются от всех на протяжении нескольких месяцев
12:15
Медики спасают больного с детства родственника Успенской
12:08
Легендарная группа The Rolling Stones выпустила песню о самоизоляции (видео)
11:58
"Необходимо десять дней голодать": Екатерина Волкова располнела
11:45
"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец
11:44
Нюша умилила народ новым видео с дочерью Симбой
11:39
Под Москвой зарезали мужчину
11:27
Стеклов заставил маленькую дочь идти по снегу без обуви
11:21
Солнечный свет убивает коронавирус: Трамп сделал заявление
11:12
В Сеть попал снимок постаревших актеров из "Деревни дураков"
10:58
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
10:55
"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
10:49
5,8 тысячи больных за сутки: коронавирус в России ставит рекорды
10:41
"Травля актера – позор нации": известная писательница жестко приложила критиков Хаматовой
10:38
"Откуда все такие вылезаете?": Рудковскую обвинили в грубом обращении с сыном
10:36
Путин отчитал банки за плохую работу во время коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Муж цветущей Цой сильно сдал и превратился в старичка
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
"Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости": затравленная Хаматова обратилась к людям
Гороскоп

Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Планируйте свои выходные, опираясь на то, что говорят о вашей судьбе звезды. В этом вам поможет наш гороскоп для всех знаков зодиака.
прочитано 182 раза

Овен

ПО ТЕМЕ

Славянский гороскоп на 2020 год

Гороскоп совместимости для геев

Верность мужчин по знакам зодиака

В эти выходные вы будете обращены внутрь себя, пытаясь осмыслить свои взаимоотношения с окружающим миром. Гороскоп говорит, что следует уделить время, чтобы инвентаризировать свои успехи и неудачи, особенно в тех аспектах, что касаются семейной жизни. Вероятно, что размышления будут не очень радостными. Но скоро атмосфера жизни изменится, и через несколько дней все перейдет на гораздо более позитивный лад. Также в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, вы можете испытывать недостаток мотивации. Будет казаться, что цели, которые вы некогда себе поставили, недостижимы, и руки просто опускаются. Скорее всего, это временное явление в фарватере общего эмоционального настроя. Скоро все придет в норму.

Телец

Тельцов ждет пара идеальных дней для влюбленных. Если у вас есть пара, то лучше всего посвятить эти выходные друг другу. Если пока вы одиноки, то в субботу и воскресенье несколько повышены шансы встретить человека, который готов любить и поддерживать вас. Это не обязательно будет любовный партнер, но, как минимум, хороший друг. Гороскоп говорит, что в эти дни лучше оставить где-нибудь позади все свои страхи и колебания. Также воскресенье может принести какую-то приятную неожиданность или подарок, который придется вам по вкусу.

Близнецы

Вероятно, в эти выходные, вы окажетесь в центре внимания. Это может придать вам уверенности в себе получить энергетическую подпитку от других людей. Возможно, найдутся люди, которые по достоинству оценят вашу работу и усилия, что даст вам повод гордиться собой. Расслабьтесь и просто плывите по течению реки этой внезапной "славы и признания". Гороскоп предупреждает, в субботу и воскресенье не стоит закапываться в какой бы то ни было негатив. Пусть переживания будут позитивными. А все остальное - отбросьте за ненадобностью.

Рак

Если вчера вы чувствовали себя неважно из-за погоды или каких-то иных факторов, то в субботу вам станет гораздо лучше. Через несколько дней у вас будет достаточно сил, чтобы максимально эффективно двигаться дальше к намеченным целям. Могут вновь пробудиться к жизни ваши старые амбиции и дерзкие планы. Также гороскоп говорит, что в эти выходные вы будете особенно проницательны и сможете улавливать суть явлений, даже если они лежат глубоко под поверхностью.

Лев

Выходные у Львов, скорее всего, будут пронизаны страстью. Даже если вы весьма сдержанный человек, редко позволяющий себе открыто демонстрировать свои чувства, эти дни станут исключением. Эмоциональный фон будет на достаточно высоком уровне. Можно воспользоваться этим моментом и растопить лед в отношениях с близкими людьми, или же просто ярко повеселиться. Также гороскоп говорит, что это время благоприятно для мечтаний о высоком, о жизни в целом и о больших планах. В воскресенье вам может неожиданно поступить весьма заманчивое предложение, которое будет очень хорошо сочетаться с вашими устремлениями.

Дева

Если вы на этих выходных встретите кого-то немного странного или эксцентричного, попытайтесь присмотреться, потому что этот человек может быть в чем-то отражением части вас самих. Это может помочь в саморефлексии: вы можете увидеть свои ценные качества, на которые вы обычно не обращаете внимания. Гороскоп отмечает, что в целом период благоприятен для романтики и творчества. Это отличный шанс проявить свои чувства или применить свои таланты.

Весы

Выходные у Весов пройдут под знаком альтруизма. Вероятно, вы будете помогать нуждающимся и это принесет весьма позитивный результат. Но, важно отметить, что и о себе ни в коем случае забывать нельзя. Если вы не будете заботиться о своей персоне, то сил и возможностей на помощь другим тоже не останется. Чем больших успехов вы достигните в благих делах, тем счастливее и энергичнее вы будете себя чувствовать. Эта деятельность не вымотает, а наоборот придаст новых сил. А еще гороскоп допускает вероятность получения неожиданного подарка в воскресенье, который поднимет вам настроение.

Скорпион

В эти выходные у Скорпионов могут произойти позитивные перемены в личной жизни. Для тех, у кого есть пара или семья, есть шанс приятно провести время с близкими людьми. У одиноких же повышаются шансы на новые интересные знакомства, и даже на любовь с первого взгляда. Вы вступаете в период, когда ваш эмоциональный фон будет усиливаться. Здесь очень важно наполнить свою жизнь позитивам, иначе эта нарастающая эмоциональная планка может уйти и в "минус". Для приятного самоощущения отлично подойдет, например, творчество. Гороскоп говорит, что 25 и 26 апреля весьма продуктивным может оказаться общение с мудрыми людьми старше вас. Они помогут вас выйти на новое понимание в различных аспектах и нащупать пути решения некоторых проблем.

Стрелец

Весьма вероятно, что в эти выходные Стрельцы будут пожинать плоды собственных усилий. Но не стоит почивать на лаврах. Гороскоп обращает внимание, это время также весьма благоприятно, чтобы сажать новые семена. Поэтому ставьте новые цели, вливайтесь в новые проекты и начинания. Скорее всего, в итоге они принесут вам больше, чем вы изначально рассчитываете. В эти дни лучше всего вести максимально здоровый образ жизни, иначе излишняя нагрузка на организм не позволит вашему потенциалу реализоваться.

Козерог

Козерогам в эти выходные лучше всего грамотно распределять свои силы. Победу вряд ли можно будет одержать одним махом, помните об это. Скорее всего, лучше избрать тактику выверенных постепенных шагов. Возможно, вы будете чувствовать, что вам не хватает свободы. Вероятно, часть обязанностей и забот можно будет возложить на других людей, и это вам несколько развяжет руки. Гороскоп предупреждает, что сейчас нельзя игнорировать любимых людей. Если они требуют вашего внимания – дайте его им.

Водолей

В течение этих дней у вас может возникнуть ощущение, что что-то изменилось в ваших отношениях с любимым человеком. Скорее всего, это будут позитивные преобразования: вы поймете, что стали более чувственными, открытыми и уверенными в себе. Также гороскоп говорит, что этот период идеально подходит для того, чтобы позаботиться о своей внешности и обрести форму и тонус. Сделайте для этого все возможное. Воскресенье может принести неожиданные новости, будьте готовы несколько изменить изначальные планы.

Рыбы

В эти выходные вы наконец сможете немного расслабиться. Энергии, сил и хорошего настроения станет больше. Но в будущем возможны испытания, поэтому необходимо не просто прожечь это, благоприятное время, но и подготовиться, хотя бы морально, к возможным трудностям. Гороскоп говорит, что время хорошо подходит для общения с приятными для вас людьми. Обмен эмоциями и информации окажется для вас весьма полезным. В воскресенье будьте готовы получить действительно хорошие новости.

Гороскоп на апрель 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

24 апреля 2020, 16:12

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Стало известно о главной ошибке России на Украине
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Сутки до родов: глубоко беременная Жасмин ждет появления на свет еще одного сына
Задыхающийся Пригожин узнал жуткую новость
Назван новый участник "Евровидения-2021" от России
Уличенная в неадекватности дочь Успенской отращивает волосы в подмышках

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Состояние изменилось: что происходит с Надеждой Бабкиной

Об артистке рассказал ее официальный представитель
Сериалы

"Рыдала весь вечер": Мороз ответила на неудобный вопрос о свадьбе Богомолова и Собчак

Артистка сделала заявление
Шоу-бизнес

"Становится похожим на Малышеву!": Садальский прошелся по доктору Мясникову

Актер раскритиковал медика
Шоу-бизнес

"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец

Новый виток громкого конфликта

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
Переломный момент: когда закончится пандемия коронавируса

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+