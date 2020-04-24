Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Планируйте свои выходные, опираясь на то, что говорят о вашей судьбе звезды. В этом вам поможет наш гороскоп для всех знаков зодиака.

Овен

В эти выходные вы будете обращены внутрь себя, пытаясь осмыслить свои взаимоотношения с окружающим миром. Гороскоп говорит, что следует уделить время, чтобы инвентаризировать свои успехи и неудачи, особенно в тех аспектах, что касаются семейной жизни. Вероятно, что размышления будут не очень радостными. Но скоро атмосфера жизни изменится, и через несколько дней все перейдет на гораздо более позитивный лад. Также в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, вы можете испытывать недостаток мотивации. Будет казаться, что цели, которые вы некогда себе поставили, недостижимы, и руки просто опускаются. Скорее всего, это временное явление в фарватере общего эмоционального настроя. Скоро все придет в норму.

Телец

Тельцов ждет пара идеальных дней для влюбленных. Если у вас есть пара, то лучше всего посвятить эти выходные друг другу. Если пока вы одиноки, то в субботу и воскресенье несколько повышены шансы встретить человека, который готов любить и поддерживать вас. Это не обязательно будет любовный партнер, но, как минимум, хороший друг. Гороскоп говорит, что в эти дни лучше оставить где-нибудь позади все свои страхи и колебания. Также воскресенье может принести какую-то приятную неожиданность или подарок, который придется вам по вкусу.

Близнецы

Вероятно, в эти выходные, вы окажетесь в центре внимания. Это может придать вам уверенности в себе получить энергетическую подпитку от других людей. Возможно, найдутся люди, которые по достоинству оценят вашу работу и усилия, что даст вам повод гордиться собой. Расслабьтесь и просто плывите по течению реки этой внезапной "славы и признания". Гороскоп предупреждает, в субботу и воскресенье не стоит закапываться в какой бы то ни было негатив. Пусть переживания будут позитивными. А все остальное - отбросьте за ненадобностью.

Рак

Если вчера вы чувствовали себя неважно из-за погоды или каких-то иных факторов, то в субботу вам станет гораздо лучше. Через несколько дней у вас будет достаточно сил, чтобы максимально эффективно двигаться дальше к намеченным целям. Могут вновь пробудиться к жизни ваши старые амбиции и дерзкие планы. Также гороскоп говорит, что в эти выходные вы будете особенно проницательны и сможете улавливать суть явлений, даже если они лежат глубоко под поверхностью.

Лев

Выходные у Львов, скорее всего, будут пронизаны страстью. Даже если вы весьма сдержанный человек, редко позволяющий себе открыто демонстрировать свои чувства, эти дни станут исключением. Эмоциональный фон будет на достаточно высоком уровне. Можно воспользоваться этим моментом и растопить лед в отношениях с близкими людьми, или же просто ярко повеселиться. Также гороскоп говорит, что это время благоприятно для мечтаний о высоком, о жизни в целом и о больших планах. В воскресенье вам может неожиданно поступить весьма заманчивое предложение, которое будет очень хорошо сочетаться с вашими устремлениями.

Дева

Если вы на этих выходных встретите кого-то немного странного или эксцентричного, попытайтесь присмотреться, потому что этот человек может быть в чем-то отражением части вас самих. Это может помочь в саморефлексии: вы можете увидеть свои ценные качества, на которые вы обычно не обращаете внимания. Гороскоп отмечает, что в целом период благоприятен для романтики и творчества. Это отличный шанс проявить свои чувства или применить свои таланты.

Весы

Выходные у Весов пройдут под знаком альтруизма. Вероятно, вы будете помогать нуждающимся и это принесет весьма позитивный результат. Но, важно отметить, что и о себе ни в коем случае забывать нельзя. Если вы не будете заботиться о своей персоне, то сил и возможностей на помощь другим тоже не останется. Чем больших успехов вы достигните в благих делах, тем счастливее и энергичнее вы будете себя чувствовать. Эта деятельность не вымотает, а наоборот придаст новых сил. А еще гороскоп допускает вероятность получения неожиданного подарка в воскресенье, который поднимет вам настроение.

Скорпион

В эти выходные у Скорпионов могут произойти позитивные перемены в личной жизни. Для тех, у кого есть пара или семья, есть шанс приятно провести время с близкими людьми. У одиноких же повышаются шансы на новые интересные знакомства, и даже на любовь с первого взгляда. Вы вступаете в период, когда ваш эмоциональный фон будет усиливаться. Здесь очень важно наполнить свою жизнь позитивам, иначе эта нарастающая эмоциональная планка может уйти и в "минус". Для приятного самоощущения отлично подойдет, например, творчество. Гороскоп говорит, что 25 и 26 апреля весьма продуктивным может оказаться общение с мудрыми людьми старше вас. Они помогут вас выйти на новое понимание в различных аспектах и нащупать пути решения некоторых проблем.

Стрелец

Весьма вероятно, что в эти выходные Стрельцы будут пожинать плоды собственных усилий. Но не стоит почивать на лаврах. Гороскоп обращает внимание, это время также весьма благоприятно, чтобы сажать новые семена. Поэтому ставьте новые цели, вливайтесь в новые проекты и начинания. Скорее всего, в итоге они принесут вам больше, чем вы изначально рассчитываете. В эти дни лучше всего вести максимально здоровый образ жизни, иначе излишняя нагрузка на организм не позволит вашему потенциалу реализоваться.

Козерог

Козерогам в эти выходные лучше всего грамотно распределять свои силы. Победу вряд ли можно будет одержать одним махом, помните об это. Скорее всего, лучше избрать тактику выверенных постепенных шагов. Возможно, вы будете чувствовать, что вам не хватает свободы. Вероятно, часть обязанностей и забот можно будет возложить на других людей, и это вам несколько развяжет руки. Гороскоп предупреждает, что сейчас нельзя игнорировать любимых людей. Если они требуют вашего внимания – дайте его им.

Водолей

В течение этих дней у вас может возникнуть ощущение, что что-то изменилось в ваших отношениях с любимым человеком. Скорее всего, это будут позитивные преобразования: вы поймете, что стали более чувственными, открытыми и уверенными в себе. Также гороскоп говорит, что этот период идеально подходит для того, чтобы позаботиться о своей внешности и обрести форму и тонус. Сделайте для этого все возможное. Воскресенье может принести неожиданные новости, будьте готовы несколько изменить изначальные планы.

Рыбы

В эти выходные вы наконец сможете немного расслабиться. Энергии, сил и хорошего настроения станет больше. Но в будущем возможны испытания, поэтому необходимо не просто прожечь это, благоприятное время, но и подготовиться, хотя бы морально, к возможным трудностям. Гороскоп говорит, что время хорошо подходит для общения с приятными для вас людьми. Обмен эмоциями и информации окажется для вас весьма полезным. В воскресенье будьте готовы получить действительно хорошие новости.