Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта 2020 года

В понедельник в 20:49 по Москве мы встретим Полнолуние в трудолюбивом знаке Девы. Оно вроде ещё не наступило, но начиная с субботы многие уже почувствуют напряжение и желание расставить все точки над "и".



"Будьте внимательны к своим реакциям и словам окружающих, и не спешите делать выводы. Взвинченность и импульсивность в предверии Полнолуния – это норма. Для тех кто верит в магию Полнолуния предлагаю не отлынивать, а в самый сильный час с 20:49 и до 21:49 по Москве 9-го марта запустить свои желания. Для других регионов России нужно прибавить или отнять разницу с Москвой. И про что же лучше загадывать, ну так, чтобы наверняка исполнилось?", – рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль.

"На ближайший месяц Полнолуние активизирует темы работы, повседневных обязанностей, здоровья, заботы и помощи. Так что вот вам и темы для желаний. Про работу, здоровье и помощь от близких.

А во вторник нас ждет еще одно важное астрособытие! Планета Меркурий, которая отвечает в нашей жизни за информацию, технику, обучение и коммуникации наконец-то развернется и отправится в нормальное для него движение! Ура, и через троечку-пятерочку деньков он совсем уже будет молодцом и перестанет нас доставать своими зависаниями и тормозом.

Но, в идеале пока нужно подождать недельку и отказаться от подписания договоров, совершения сделок, банковских переводов, посещения врачей и начинания новых дел. Транспорт, средства связи, бытовая техника и интернет серьёзно могут подпортить нам нервишки в начале недели, поэтому обязательно больше времени закладывайте на дорогу, чтобы приехать везде вовремя или не опоздать на поезд.

К концу недели мы окончательно оттаем и начнем пробуждаться от зимней спячки. В выходные лучше отправится в путешествие. посетить выставку или посвятить время обучению", – поведала эксперт.

Овен

Овнам предстоит напряженная неделя. Звезды предупреждают: любые нарушения закона или правил обязательно выплывут наружу. Честность и искренность – вот залог успеха для Овнов на этой неделе. Если вы решите рискнуть и ввязаться в авантюру, ждите скорого разоблачения и серьёзных проблем.

В делах стоит проявить внимательность к деталям, не допускать оплошностей. На работе особенно тщательно проверяйте документы прежде, чем их подписывать. Следите за соблюдением корпоративных правил. Если вы ведёте нелегальную коммерческую деятельность, самое время выйти из тени и оформить своё дело официально. Овнов, которые ищут работу, скорее всего, ждёт трудоустройство.

В личной жизни сюрпризов не будет. Все события довольно предсказуемые и для вас и для вашего партнера. Например, регистрация отношений или, наоборот, расставание. В любом случае вы останетесь довольны тем, как развернется ситуация.

Телец

Тельцам на следующей неделе следует быть особенно внимательными. Вас могут обмануть. Не поддавайтесь искушению, не принимайте сомнительных предложений. Иначе придётся долго восстанавливать ресурсы.

В профессиональной сфере многое зависит от вашего настроя и желания достичь цели. Вероятно, ситуация потребует действовать не самыми честными методами, обходить законы, хитрить и изворачиваться. Но хватит ли вам смелости и решительности на это... Если есть сомнения, лучше поберечь свои нервы и не ходить по краю.

В отношениях с любимым человеком может ощущаться напряжение. Причина проблем и ссор в том, что один из партнеров манипулирует вторым и тянет одеяло на себя. Мир и любовь вернутся в ваши отношения, когда восстановится баланс интересов.

Близнецы

Близнецам в ближайшие 7 дней сопутствует удача. Вас ждут позитивные перемены, которые повлияют на дальнейшую жизнь. Как в компьютерной игре, вы сможете вернуться немного назад – на точку, где свернули не туда, и попробовать пойти другим – более удачным путём. Отнеситесь к такой возможности внимательно и вдумчиво. Третьего шанса, наверняка, не будет. Делайте выбор после тщательного анализа ситуации.

В карьере всё довольно безоблачно. Работы однако будет много, придётся решать важные вопросы в короткие сроки. Сохраняйте спокойствие – успех на вашей стороне. Возможны новые знакомства с интересными людьми и новые возможности.

Отношения с партнером, увы, нельзя назвать гармоничными. Спуститесь с небес, присмотритесь к человеку, с которым пьете кофе на кухне по утрам. Вы, похоже, уже встретили подходящего спутника, но еще не осознали этого.

Рак

Неплохо сложится неделя у Раков. Любые вопросы решатся положительно, если не сворачивать с пути и настойчиво двигаться к цели. Звезды не рекомендуют строить долгосрочные планы и многоходовые комбинации. Они врядли реализуются. Идите к цели мелкими шажками. Возможно, вам захочется что-то поменять в жизни. Путешествия и поездки помогут справиться с рутиной и пройдут успешно. Переезд на новое место жительства окажется необременительным и оправдает ожидания.

На работе вы сможете показать себя с лучшей стороны. У вас есть для этого необходимые качества, настрой и желание. Смело беритесь за сложные задачи. Если не испугаетесь ответственности и большого объема работы, добьётесь значительных успехов.

В личной жизни зхочется страстей, переживаний, бессонных ночей. Вот только разделяет ли такое настроение ваш любимый человек... Будьте внимательнее к нему, иначе ссор не избежать.

Лев

Львы проведут неделю в мечтах и надеждах. И не напрасно... Перед вами, действительно, откроются новые возможности... Но!!! Оценить эти перспективы верно удастся немногим. Самонадеянным Львам покажется, что достичь успеха легко. Увы, это иллюзия. Будьте осторожны. Вашим порывом могут воспользоваться мошенники. Не верьте льстивым обещаниям. Отнеситесь к ним критически или многое потеряете. Снимите розовые очки.

В профессиональной сфере успех ждёт преимущественно тех, кто занимается творчеством. Фантазия и нестандартное мышление поможет успешно справиться с любой задачей. Если же работа связана с выполнением алгоритма, то вряд ли сотрудники на таких местах принесут пользу своим работодателям. На этой неделе отложите важные дела.

Партнера Лев сейчас видит через призму своих фантазий. Вероятно, поэтому вы не понимаете его и не слышите, что он вам говорит. А вот лёгкие интрижки и мимолетные связи на этой неделе могут пройти легко и без последствий.

Дева

Неделя полная сюрпризов и приятных неожиданностей ожидает Дев. Вы вполне способны разобраться с давними проблемами. Но и на будущее открываются отличные перспективы.

На работе, скорее всего, вы окажетесь в центре внимания коллег и руководства. Индивидуальные успехи выделят вас из толпы. Вы заслужите уважение и хорошее денежное вознаграждение. Звезды рекомендуют задуматься о собственном бизнесе и заняться инвестициями. Девы-соискатели, вполне вероятно, найдут подходящую работу.

В отношениях со второй половинкой воцарятся понимание, забота и нежность. В общем, любовь!!! Весна... Наслаждайтесь идиллией и ни о чем не тревожьтесь. Если вы пока одиноки, не сидите на месте. Займитесь саморазвитием. В первую очередь вам нужно научиться понимать и принимать себя.

Весы

Весы в ближайшие 7 дней способны достичь всего, чего пожелают. Возможно, возникнет ощущение, что вы оказались в сказке, получили волшебную палочку и теперь можете все. Вполне вероятно, так и есть. Вы будете полны сил, энергии и энтузиазма. Проблемы обойдут вас стороной, а удача не покинет ни на минуту.

На работе не сидите на месте, проявите инициативу, покажите, на что способны. Благодаря настойчивости, гибкости ума и целеустремлённости вам, скорее всего, покорятся задачи любой сложности.

В личной жизни всё спокойно. Вашего партнера вполне устраивает, что вы главный. Одиноким Весам стоит выйти из тени и начать активно знакомиться. Вокруг ведь столько симпатичных людей. Не ждите, когда вас выберут. Выбирайте сами.

Скорпион

Скорпионам на предстоящей неделе не стоит торопиться. Вас могут одолевать тревоги о будущем. Неизвестность пугает. Выдохните, успокойтесь! Моделируйте свое будущее – займитесь планированием и будьте внимательны к деталям. Ведь именно от них зачастую зависит результат.

На работе вам, с большой долей вероятности, предстоит заняться образованием или повышением квалификации. Отнеситесь к этому серьёзно. Новые знания могут вам пригодиться не сразу, однако в будущем вы обязательно найдёте им применение. В решении сложных вопросов опирайтесь не только на логику, но и на интуицию.

В личной жизни не ожидается никаких проблем и неприятных сюрпризов. Вы будете прекрасно чувствовать партнера и, наверняка, станете ещё ближе друг другу.

Стрелец

Стрельцов ожидает спокойная неделя. Дела пойдут размеренно и неторопливо. Если попытаетесь их ускорить, скорее всего, потерпите неудачу. Наберитесь терпения. Лучше медленно двигаться в правильном направлении, чем бежать сломя голову не туда.

Неделя подходит для начала освоения программ саморазвития. На работе вас ждут привычные задачи и комфортная обстановка. Звезды не видят никаких напряженных моментов, аврала, выговоров или сложностей с коллегами.

В отношениях с любимым человеком будут царить любовь, тепло и понимание. Одиноким Стрельцам стоит задуматься о том, как они выглядят со стороны.

Козерог

У Козерогов впереди прекрасная неделя. Звезды помогут: всё, что задумаете, обязательно исполнится в лучшем виде. Вам, вероятно, удастся как следует отдохнуть, расслабиться, набраться сил. Мелкие проблемы и неприятности никак не повлияют на ваше прекрасное настроение. Вы сможете быстро разобраться с любыми трудностями.

На работе не ожидается никаких осложнений. Вы легко расправитесь с текущими задачами. Особенного успеха добьются Козероги, работа которых связана с творчеством. Звезды утверждают, что если вы давно хотели создать свой бизнес, самое время этим заняться. Постарайтесь не тратить много денег.

В личной жизни все замечательно. Любовь, доверие, понимание и нежность – главные составляющие ваших отношений с партнером. Одинокие Козероги вполне могут найти пару, если будут активны. Оглянитесь по сторонам. Возможно, ваш избранник где-то рядом.

Водолей

Водолеям рекомендуется быть терпеливыми и внимательными. Повседневные дела покажутся скучными. Но помните: рутина и утомительная цикличность медленно, но верно приближают вас к желаемому результату. Не спешите, не отвлекайтесь на усталость и хондру, не сходите с пути – вы обязательно достигнете цели.

На работе, возможно, прибавится обязанностей. Может быть, вас ждёт новый проект, для которого придётся приобрести определенные навыки и знания. Водолеи-соискатели смогут найти высокооплачиваемую работу, о которой давно мечтали.

В личной жизни придётся поработать над отношениями. Проявляйте к партнеру понимание и терпение, и он ответит тем же. Всеми возможными способами избегайте конфликтов, поберегите нервы. Водолеи, пережившие расставание, почувствуют готовность к новым отношениям.

Рыбы

У Рыб следующая неделя – не самое благоприятное время для реализации новых идей. Скорее всего, вы будете полны сомнений, тревог и непонимания, куда двигаться дальше. Вы строите планы, но не верите, что сможете их осуществить. Это сильно мешает, не позволяет развиваться. Возможно, стоит дать себе передышку и пережить этот период, осводившись от ожиданий и требований к себе.

На работе будьте осмотрительны и внимательны. Велик риск ошибок и промахов. Не планируйте на эту неделю ничего важного.

Осторожность не помешает и в личной жизни. Новые отношения вряд ли будут стабильными и, скорее всего, принесут массу проблем. Ссоры и обиды станут постоянными спутниками.