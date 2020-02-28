Гороскоп на март 2020 года

Март 2020 года будет на удивление позитивным и удачным. Хоть все уже привыкли к неприятностям с начала года, на российской политической арене мы наконец-то дождемся хороших новостей. Но произойдет это после 10 марта, так как до этой даты по-прежнему будет править ретроградный Меркурий.

Расслабляться не стоит, так как в ночь с 29 на 30 марта Юпитер, отвечающий за удачу, финансы и здоровье переходит в состояние падения. Что ожидать в марте каждому знаку зодиака рассказывает астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Овен

В марте Овнам рекомендуется отвлечься от нажитых бытовых проблем и посвятить себя романтике и построению отношений, тем более, сезон благоволит к любовным приключениям. Очень многие рабочие моменты можно отложить в недолгий ящик и до лучших времен, некоторые проблемы разрешаться сами собой.

Телец

Будьте более осмотрительны и включайте интуицию во многих жизненных аспектах. В марте вам стоит наконец научиться относиться философски к обстоятельствам и тщательнее продумывать планируемые дела. А если вы пока не слишком интуитивно развиты, есть смысл заняться йогой и духовными практиками, это поможет вам лучше узнать себя и чувствовать других.

Близнецы

Для Близнецов март-месяц – самое время посвятить себя карьере и ее построению. Дела будут идти легко, а новые начинания обещают привести к успеху. Но не забывайте проводить время с родными и близкими, это станет отдушиной при интенсивных трудовых днях.

Рак

Возьмите себе мини-отпуск, если вы не планировали полноценный, так как март для Раков благоприятен на путешествия. В дорогах вы непременно заведете новые полезные знакомства, а новые места подарят массу небывалых впечатлений.

Лев

В марте для Львов самое время, чтобы реализовывать себя в творчестве и обретать новые хобби. Обратите внимание на креативные течения, которые смогут принести вам дополнительный доход. Вполне возможно, что ведение блога сможет вывести вас на новый уровень популярности, к которой многие Львы стремятся, что неудивительно, ведь ими управляет Солнце.

Дева

Девам сейчас есть смысл заняться укреплением иммунитета, так как ваше здоровье медленно, но верно ослабевает. Не дожидайтесь походов по врачам и возьмитесь самостоятельно за укрепление тела и духа, пока не стало совсем поздно. Бассейн, массаж и несложные упражнения по рекомендации личного тренера очень быстро вернут вам тонус.

Весы

Не поддавайтесь весенней хандре и депрессии, это состояние – временное. А для борьбы с нехорошими мыслями используйте только натуральные антидепрессанты в виде походов в кино с друзьями и времяпрепровождением со второй половинкой. Повышая свое настроение естественными путями без химии, уже к концу месяца вас начнет покидать тревога.

Скорпион

Вспыльчивым Скорпионам все коммуникационные проблемы в марте придется решать самостоятельно по средствам укрощения своего импульсивного характера. Сложности, возникающие в общении с другими людьми (а в особенности, с другими Скорпионами), необходимо нивелировать уступками другим, несмотря на дискомфорт. Но, взяв себя в руки в критичные моменты, вы точно будете выходить победителем. В утешение вам – личная выгода будет наградой.

Стрелец

Стрельцы, будьте аккуратны в марте при подписании документов и заключении важных договоров, не исключено, что вами попытаются манипулировать мошенники. Отложите серьезные дела до лета, а сейчас лучше займитесь накоплением средств. Март рекомендуется посвятить незначительным тратам и легкому шопингу.

Козерог

Не позволяйте любовным переживаниям вскружить вам голову, в марте рекомендуется посвятить себя заработку и восстановлению финансовой энергии. Поклонников у очаровательных Козерогов всегда была и будет очередь, а кризис в стране пока, к сожалению, никто не отменял. Весной для вас "Первым делом – самолеты", а если будете следовать своим бизнес-планам, то уже летом начнете жить ни в чем себе не отказывая.

Водолей

Водолей является одним из самых креативных и творческих знаков зодиака, поэтому, если вы давно хотели уйти с нелюбимой работы, март 2020 года – самое время. Для начала, организуйте себе подушку безопасности в виде подработки на аутсорсинге и подготовьте руководство к вашему уходу, чтобы это не вызвало негатив и шквал отрицательных отзывов. А какая работа вам по душе – вы уже наверняка давно определились и можете смело рассылать резюме в новые компании или открывать свое собственное дело.

Рыбы

Романтичным Рыбам пора спуститься с небес на землю и наконец "протрезветь". В реалиях современного мира необходимо начать жить без розовых очков, а если вы сделаете это как можно скорее, то в будущем вам же будет намного проще. Прекратите утешать себя при любой возможности и постепенно начните выходить из зоны комфорта, осваивая новое. Человечество не стоит на месте, а живете вы в мире людей. А если вам страшно браться за новые дела в одиночку – попросите совета и помощи у друзей, они обязательно откликнутся.