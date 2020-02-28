Гороскоп на март 2020 года

Гороскоп совместимости знаков Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Пятница
28 февраля
Лента новостей
13:22
"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Винтаж"
13:10
Пьяная жительница Калининграда опрокинула коляску с внучкой
12:49
Площадь Красная видна: дочь Тимати рассекретила место жительства
12:41
Ушел из жизни главный конструктор Су-34
12:21
Володин рассказал о самом важном законе февраля
12:17
"Заслужила мозолями": Волочкова не станет сдавать роскошную квартиру в центре Петербурга
12:10
Самолет экстренно сел в аэропорту Внуково из-за треснувшего лобового стекла
11:57
Рубль сдает позиции
11:51
"Шапокляк крашеная!": изменившуюся Степаненко обвинили в жадности
11:51
В Москве названы победители премии "Headliner года"
11:42
Принц Гарри и Меган Маркл больше не могут надеяться на безопасность в Канаде
11:30
Похудевшую звезду сериала "Физрук" Полину Гренц сложно узнать
11:27
В жилом доме Петербурга прогремел взрыв
11:21
Смехова молится за изувеченного в школе сына
11:18
Под Москвой произошла массовая авария
11:05
Коронавирус поставил под угрозу производство жизненно необходимых лекарств
11:00
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
10:58
Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму
10:37
Знаменитая журналистка умерла на 92-м году жизни
10:34
Собчак вытянула из Эрнста откровение о Первом канале
10:18
В Китае сделали важное заявление о коронавирусе
10:13
"Не для слабонервных": Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением
09:52
Москвичей предупредили об аномальной погоде
09:42
Фигуристка Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом
09:24
ВОЗ оценила "агрессивный подход" России к коронавирусу
09:19
"Убью ее или сожгу": Джонни Депп угрожал смертью бывшей жене
09:15
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
08:59
В аэропорту Внуково обокрали пассажирку
08:48
Певец Шура откровенно рассказал о страшном диагнозе и пагубной зависимости
08:45
Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса
08:19
"Уже невозможно контролировать": ученые сообщили о пандемии коронавируса
08:14
Муцениеце оставила Прилучного без дома и машины
08:10
"Что-то случилось с нервной системой или мозгом": к Лере Кудрявцевой выехали медики
07:55
Известного режиссера ввели в искусственную кому
06:41
Заподозренная в беременности Седокова отказалась от еды
04:14
Голубая кровь: Пэрис Хилтон назвалась родственницей Елизаветы II
02:37
50-летняя Дженнифер Лопес без прикрас вызвала оторопь
00:17
Причиной развода Прилучного и Муцениеце стал нерожденный ребенок
21:56
Число жертв коронавируса в Италии возросло
21:51
Вместо Панайотова: появились данные об участии Бузовой в "Евровидении"
21:39
"Пофигизм": Лукашенко выступил со скандальным заявлением о союзе с Россией
21:33
"Старый стал": народ в шоке от изможденного Тарасова
21:28
Бояться определенно стоит: врач сделал громкое заявление о коронавирусе в России
20:58
В Петербурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю девушку
20:55
"Чистая мать": муж пожаловался на дочку Бородиной
20:45
В Самаре перевернувшийся трамвай придавил пять автомобилей
20:36
Под Петербургом женщина умерла в кафе после празднования дня рождения
20:13
Джиган показал новорожденного сына после обрезания
20:04
В Саратове пассажир разбил очки таксисту за отказ везти ребенка без кресла
20:01
Перенесший инсульт Дибров рвется в бой
19:55
Как Госдума вернула доверие граждан
19:25
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
18:56
"Мне это всегда мешало": Богомолов публично признался в своих слабостях
18:42
На Ямале водитель наехал на ребенка во дворе
18:31
"Я хотела детей": Кудрявцева назвала причину разрыва с возлюбленным
18:00
Сказочные сокровища: почему дочь Петросяна мертвой хваткой вцепилась в Степаненко
17:59
Нет симптомов: раскрыта страшная опасность рака
17:54
Это война? Осмелевший Эрдоган решился на конфликт с Путиным
17:47
Много болтающую актрису "Сватов" Кравченко ликвидировали
17:35
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику
17:00
Сябитова созналась в постыдном пристрастии
16:56
Звезду фильма "Один дома" заметили в необычном месте
16:55
Продолжение культового сериала: Кортни Кокс раскрыла содержание новой серии "Друзей"
16:45
В Башкирии вынуждены закрывать дороги из-за непогоды
16:30
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
16:24
Рудковская сильно пострадала из-за коронавируса
16:23
"Бес в ребро": молодящегося Меньшикова уличили в баснословных тратах на одежду
16:00
Малинин готовит ответный удар по бывшей жене
15:54
В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на поправки в Конституцию
15:53
"У нас какая-то химия": Вайкуле откровенно об отношениях с Пугачевой
15:53
Блины с лососем и страчателлой
15:45
"Дни.ру" раздают подарки: книга на восьмое марта
15:36
Погиб ребенок: в Липецке мужчина порезал ножом всю семью
15:18
Можно загримировать: звезда сериалов на Dомашнем о синяках на лице после удара
15:15
"Страна плохая": отец Цымбалюк-Романовской сдал с потрохами Джигарханяна
15:14
Коронавирус добрался до еще одной европейской страны
14:59
"Больше никогда в жизни": люди отказывается от поездов через Крымский мост
14:50
"То, что происходит, он сам избрал": Степаненко откровенно об обиде на Петросяна и его новой жизни
14:46
"Лечиться ему надо": Лещенко послал подавшего на него в суд Разина поправить психику
14:36
"Шансов практически нет": Ургант поразил заявлением о тяжело больной бабушке
14:04
Фальстарт: Панайотов опроверг новость об участии в "Евровидении"
14:00
Готовьтесь к худшему: объявлено о начале мирового кризиса из-за коронавируса
13:50
Месть Примадонны: Пугачева жестоко наказала Лику Стар за роман с зятем
13:49
Пылесос и кандидатская диссертация: что забыли россияне в поездах в 2019 году
13:46
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:33
Подавшийся в политику Шнуров предложил запретить некрасивых женщин
13:33
"Повара работают на правительство и на нас": Лыков ел лобстеров на съемках сериала "Гранд"
13:32
Ростуризм призвал остановить продажу туров в страны с коронавирусом
13:28
Почему в храме не венчают 55-летнего Павлиашвили с молодой возлюбленной
13:07
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
13:00
"Столько страсти": Гоген Солнцев сходил на выставку извращений с престарелой женой
12:57
Скандалист Лукашенко сговорился с Зеленским за спиной у Путина
12:53
В Иркутске двое полицейских убили пассажира такси электрошокером
12:48
Сильно похудевшая после испытаний звезда Comedy Woman продолжает изнуряться тренировками
12:47
Перекроил подбородок: болтливый хирург раскрыл правду о звезде "Великолепного века"
12:26
"Меня накрыло": Догилева осталась одна после душевных травм
12:25
Из Москвы-реки выловили мертвого мужчину
12:00
Вышедший из себя Леонов из "Папиных дочек" решился на крайние меры
11:48
Расставшаяся с педофилом-трансгендером звезда "Зачарованных" сошлась с девушкой
11:47
После индексации в Пермском крае уменьшилась пенсия
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Страна плохая": отец Цымбалюк-Романовской сдал с потрохами Джигарханяна
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
Муцениеце впала в глубокую депрессию после расставания с Прилучным
"Семья – это мусор": Епифанцев в подробностях рассказал об изменах жене
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко
Ольга Бузова сняла на камеру постельные игры с возлюбленным
Гороскоп

Гороскоп на март 2020 года

Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог
Март 2020 года будет на удивление позитивным и удачным. Хоть все уже привыкли к неприятностям с начала года, на российской политической арене мы наконец-то дождемся хороших новостей. Но произойдет это после 10 марта, так как до этой даты по-прежнему будет править ретроградный Меркурий. 
прочитано 119 раз

Расслабляться не стоит, так как в ночь с 29 на 30 марта Юпитер, отвечающий за удачу, финансы и здоровье переходит в состояние падения. Что ожидать в марте каждому знаку зодиака рассказывает астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев

Овен

В марте Овнам рекомендуется отвлечься от нажитых бытовых проблем и посвятить себя романтике и построению отношений, тем более, сезон благоволит к любовным приключениям.  Очень многие рабочие моменты можно отложить в недолгий ящик и до лучших времен, некоторые проблемы разрешаться сами собой.

Телец

Будьте более осмотрительны и включайте интуицию во многих жизненных аспектах. В марте вам стоит наконец научиться относиться философски к обстоятельствам и тщательнее продумывать планируемые дела. А если вы пока не слишком интуитивно развиты, есть смысл заняться йогой и духовными практиками, это поможет вам лучше узнать себя и чувствовать других.

Близнецы

Для Близнецов март-месяц – самое время посвятить себя карьере и ее построению. Дела будут идти легко, а новые начинания обещают привести к успеху. Но не забывайте проводить время с родными и близкими, это станет отдушиной при интенсивных трудовых днях.

Рак

Возьмите себе мини-отпуск, если вы не планировали полноценный, так как март для Раков благоприятен на путешествия. В дорогах вы непременно заведете новые полезные знакомства, а новые места подарят массу небывалых впечатлений.

Лев

В марте для Львов самое время, чтобы реализовывать себя в творчестве и обретать новые хобби. Обратите внимание на креативные течения, которые смогут принести вам дополнительный доход. Вполне возможно, что ведение блога сможет вывести вас на новый уровень популярности, к которой многие Львы стремятся, что неудивительно, ведь ими управляет Солнце.  

Дева

Девам сейчас есть смысл заняться укреплением иммунитета, так как ваше здоровье медленно, но верно ослабевает. Не дожидайтесь походов по врачам и возьмитесь самостоятельно за укрепление тела и духа, пока не стало совсем поздно. Бассейн, массаж и несложные упражнения по рекомендации личного тренера очень быстро вернут вам тонус.

Весы

Не поддавайтесь весенней хандре и депрессии, это состояние – временное. А для борьбы с нехорошими мыслями используйте только натуральные антидепрессанты в виде походов в кино с друзьями и времяпрепровождением со второй половинкой. Повышая свое настроение естественными путями без химии, уже к концу месяца вас начнет покидать тревога.

Скорпион

Вспыльчивым Скорпионам все коммуникационные проблемы в марте придется решать самостоятельно по средствам укрощения своего импульсивного характера. Сложности, возникающие в общении с другими людьми (а в особенности, с другими Скорпионами), необходимо нивелировать уступками другим, несмотря на дискомфорт. Но, взяв себя в руки в критичные моменты, вы точно будете выходить победителем. В утешение вам – личная выгода будет наградой.

Стрелец

Стрельцы, будьте аккуратны в марте при подписании документов и заключении важных договоров, не исключено, что вами попытаются манипулировать мошенники. Отложите серьезные дела до лета, а сейчас лучше займитесь накоплением средств. Март рекомендуется посвятить незначительным тратам и легкому шопингу.

Козерог

Не позволяйте любовным переживаниям вскружить вам голову, в марте рекомендуется посвятить себя заработку и восстановлению финансовой энергии. Поклонников у очаровательных Козерогов всегда была и будет очередь, а кризис в стране пока, к сожалению, никто не отменял. Весной для вас "Первым делом – самолеты", а если будете следовать своим бизнес-планам, то уже летом начнете жить ни в чем себе не отказывая.

Водолей

Водолей является одним из самых креативных и творческих знаков зодиака, поэтому, если вы давно хотели уйти с нелюбимой работы, март 2020 года – самое время. Для начала, организуйте себе подушку безопасности в виде подработки на аутсорсинге и подготовьте руководство к вашему уходу, чтобы это не вызвало негатив и шквал отрицательных отзывов. А какая работа вам по душе – вы уже наверняка давно определились и можете смело рассылать резюме в новые компании или открывать свое собственное дело.

Рыбы

Романтичным Рыбам пора спуститься с небес на землю и наконец "протрезветь". В реалиях современного мира необходимо начать жить без розовых очков, а если вы сделаете это как можно скорее, то в будущем вам же будет намного проще. Прекратите утешать себя при любой возможности и постепенно начните выходить из зоны комфорта, осваивая новое. Человечество не стоит на месте, а живете вы в мире людей. А если вам страшно браться за новые дела в одиночку – попросите совета и помощи у друзей, они обязательно откликнутся. 

28 февраля 2020, 12:41

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Пофигизм": Лукашенко выступил со скандальным заявлением о союзе с Россией
В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на поправки в Конституцию
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко
"Мы вас сделали": Жириновский жестко унизил украинцев

Шоу-бизнес

"Не родной отец": Карина Мишулина впервые раскрыла страшную семейную тайну
Площадь Красная видна: дочь Тимати рассекретила место жительства
"Идиотка": муж Гагариной отреагировал на слова о разводе
"Заслужила мозолями": Волочкова не станет сдавать роскошную квартиру в центре Петербурга

Проишествия

Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой

Продюсер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Смехова молится за изувеченного в школе сына

Певица и актриса рассказала о случившемся

Шоу-бизнес

"Не для слабонервных": Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением

Телеведущая шокировала поклонников методом

Общество

"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией

Ситуация накалилась до предела

Гороскоп

Гороскоп на март
Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта
Гороскоп на четверг, 27 февраля
Какие профессии подходят каждому знаку зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова

Регионы

Могут отменить к лету: важное сообщение о судьбе поездов через Крымский мост
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+