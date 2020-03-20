Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года

"Возможно, кто-то стесняется попросить вас о помощи. Не исключено, что вы думаете, человек способен что-то сделать сам, но именно в эти дни ему действительно необходимо ваше участие. Особенно это может касаться детей, а также тех, с кем вас связывают романтические отношения", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
Однако, речь может идти не только о них. Это могут быть родные и близкие, а могут быть даже просто хорошие знакомые. В некоторых случаях вам может потребоваться креативный подход, чтобы придумать, как именно помочь в данном конкретном случае.
Оказывая кому-то помощь и поддержку, особенно близким людям, важно сделать это с теплом, а не по принципу "чтобы отвязался". Пусть эти действия сделают вас ближе и роднее друг другу!
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