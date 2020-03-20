Гороскоп на выходные

Судя по всему, тяжелые времена заставили многих задуматься о главных ценностях в жизни. Любовь начинает править миром и нами.

Овен

В эти выходные, возможно, вы почувствуете неуверенность во всем. Повышенное ответственность на работе в течение прошедшей недели сильно расшатало ваши нервы. Но внимание со стороны близких вернет вас позитивный настрой и заставит чувствовать себя намного лучше.

Телец

Прошедшая неделя наверняка принесла вам бонусы за прекрасно выполненную работу. Благодаря финансовой стабильности вы будете оптимистично смотреть в будущее. Окружающие заметят ваше спокойствие, ответят душевным теплом. Проведите выходные с близкими людьми, благодаря положительным эмоциям они будут радостными и запомнятся надолго.

Близнецы

Вас наверняка пригласят провести время в веселой шумной компании. Удивительно, но сейчас это совсем не то, что нужно предтавителям вашего знака. И дело вовсе не в эпидемии коронавируса. На вас повлиял какой-то особенный человек, и, все что вам нужно, это время с ним и интимные беседы. Сейчас ваше сердце бьется чаще, вы полны оптимизма и мечтаете о счастливых отношениях.

Рак

Раки почувствуют прилив энергии, и на этих выходных направят все силы на создание уюта дома. Чувство прекрасного сейчас особенно остро, физической энергии предостаточно, поэтому лучшим решением будет затеять генеральную уборку и перестановку. Члены семьи с удовольствием состявят вам компанию, что дополнительно укрепит отношения. Коллективные домашние дела вполне могут превратиться в веселую вечеринку.

Лев

Львов завалят звонками и сообщениями. Ни намека на работу – только приятное дружеское общение. Отношения с членами семьи будут особенно нежными. Не думайте о делах, которые предстоят на следующей неделе. Насладитесь компанией близких людей и отдохните по-настоящему! Вам так редко выпадают столь спокойные дни.

Дева

Дев ждут хорошие новости и денежные вознаграждения за труды. Возможно, накануне уик-энда вам объявили о повышении или выплате премии. Это определенно поднимет вам настроение на ближайшие дни. Вы наверняка захотите отметить событие с друзьями. Не переусердствуйте. Берегите здоровье.

Весы

В эти выходные Весы почувствуют, что же такое настоящая любовь. Поймут, какое счастье испытывать это чувство в отношени партнера, ребенка, жизни на этой планете. Вас будут переполнять эмоции. Захочется сделать какой-то неожиданный подарок другу или второй половинке. Просто так, без повода. И сейчас прекрасное время для таких романтических порывов.

Скорпион

Так же как и Весы, Скорпионы почувствуют всепоглощающую любовь ко всему, что их окружает. Вы целиком окунетесь в романтику и страсть со своим партнером. Вы все ближе к высшей ступени духовного развития. Не останавливайтесь.

Стрелец

Благосклонность Стрельцов на этих выходных не будет знать предела. Вы готовы обнять весь мир. И великодушно смотрите даже на тех, кто обычно вас раздражает. Окружающие люди почувствуют этот настрой и ответят взаимностью. В выходные есть риск непредвиденных трат. Стрельцы начнут упиваться счастьем, и их щедрости не будет предела. Поэтому есть вероятность безрассудного шопинга с целью покупки подарков.

Козерог

Все ваши мысли на выходных будут о семье и друзьях. Как раз сейчас, когда надо бы сконцентрироваться на работе. Но все, чего вы хотите, это общение с близкими. Сконцентрироваться на делах решительно не получится. Рабочий настрой вернется лишь к понедельнику.

Водолей

Водолеи почувствуют любовь и привязанность близких людей. Она будет выражаться как в желании людей общаться с вами, так и в их стремлении сделать вам что-то приятное, побаловать подарками и вниманием. Расслабьтесь и позвольте себе принять их. Дети станут самым мощным источником поддержки в эти выходные.

Рыбы

Рыбы сходят с ума от отсутствия развлечений во время всеобщего карантина. Вам так хочется общения! В стремлении заняться хоть чем-нибудь полезным, вы ударно начнете работать над собственной внешностью, например в спорт-зале. Наверняка эти труды для того, чтобы произвести впечатление на потенциального романтического партнера.