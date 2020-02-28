Совет на выходные 29 февраля -1 марта 2020 года

В эти выходные лучше отложить дальние поездки и остаться дома. Так что, если вы чувствуете, что срывается запланированное путешествие, не стоит слишком переживайте об этом. Наоборот, радуйтесь! Вдали от дома вас ждали бы неприятности.

"Если же вы все-таки уезжаете, то готовьтесь к поездке более тщательно. Основное, на что стоит обратить внимание, это ресурсы – время и деньги. Например, если вы летите в какую-то экзотическую страну, проверьте условия вашего банка. Есть шанс, что карта может быть неожиданно заблокирована из-за "подозрительных" операций по ней в другой стране. Разумнее будет подстраховаться и уведомить банк о своих планах заранее, или же взять с собой несколько карт. Ну а если вы склонны выезжать в аэропорт впритык, в этот раз заложите больше времени на дорогу", – советует синхролог Наталья Ковалева.

Также хорошим подспорьем для вас станет сбор дополнительной информации, связанной с путешествием. Например, даже если вас должен встретить трансфер, неплохо бы узнать заранее, каким еще образом можно добраться до места назначения. И приготовить наличные деньги. На всякий случай.