Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года

Прямо с понедельника, 17 февраля, планета коммуникаций и мышления Меркурий уходит в очередное ретро движение. И только 10 марта он вернется из своего странствия. Наступает неблагоприятное время для смены работы, открытия бизнеса, начала обучения, крупных покупок и открытия чего-то нового. Но, не всегда период "тормозящего" Меркурия такой уж и проблематичный.

"Для кого-то этот период, наоборот, может быть очень продуктивным на сбор урожая из прошлого. В это время ретро-путешественник может вернуть нас к старым идеям, связям и делам, которые мы когда-то недоделали или забросили. Конечно, все индивидуально. Так что, главное правило для всех на наступающей неделе – взвешенно и продуманно действовать в любой возникшей ситуации. Хаос и спешка в это время – наши злейшие враги, которые легко могут деструктивно сказаться на работе, делах, отношениях и погоде в доме", – объяснила астролог Юлия Урусэль.

Будьте внимательнее при покупке билетов, подписании договоров, переводах, отправке почты, при покупке валюты, оформления кредитов, рассрочек и ипотеки, при передвижении в общественном транспорте, не ругайтесь на подвисающие гаджеты и компьютеры.

Следующая важная точка грядущей недели – это волшебное Рыбье Новолуние, которое мы встретим в воскресенье 23 февраля в 18:33 по Москве. Будьте на позитиве в этот день, ведь как мы встретим его, так и проведем весь грядущий период вплоть до следующего Новолуния 24 марта.

Всю неделю Луна будет убывать, так что, чем ближе к воскресенью, тем энергии будет все меньше и меньше. Берегите себя, больше отдыхайте и внимательно смотрите сновидения. Сны на этой неделе особенные.

Овен

Овнов ждет волшебная неделя. У вас появится возможность воплотить самые заветные мечты. Но, если сидеть и ждать, то ничего не получится. Придется приложить усилия. Чтобы выиграть в лотерею, надо хоть раз купить лотерейный билет. Помните об этом. Не упустите свой шанс!

Сейчас отличное время для кардинальной смены деятельности и реализации себя в ином качестве. Выбор новой профессии будет удачным, принесет вам удовольствие и пользу. Звезды напоминают, что мечты сбываются. Не стесняйтесь своих желаний и смело шагайте к новой должности.

В любовных отношениях царят верность, взаимопонимание, любовь и нежность. Вам будет приятно провести время с любимым человеком. Овны-одиночки, с высокой долей вероятности, совсем скоро встретят свою любовь.

Телец

У Тельцов неделя будет, на первый взгляд, совершенно обычной. Вы погрязнете в рутине. Каждый новый день будет казаться точной копией предыдущего. Но если присмотреться и внимательно отнестись к деталям, обнаружатся небольшие изменения. Из них, как раз, и будет складываться ваше будущее. Вы медленно и верно движетесь к важным переменам. Не спешите. Всему свое время.

Особенных успехов добьются Тельцы творческих профессий. Ваш талант признают и оценят. Всем остальным придется применить творческий подход в своей работе. Только в этом случае вы достигнете хороших результатов.

В личной жизни все спокойно, но с нюансами. Звезды предупреждают: ваш союз крепок и стабилен, но один из партнеров ждет от второго перемен. Ему бы хотелось что-то изменить в любимом. Забудьте об этом. Любите партнера таким, какой он есть.

Одинокие Тельцы на этой неделе вряд ли встретят свою половинку. Возможны новые знакомства и встречи, которые не приведут ни к чему серьезному.

Близнецы

У Близнецов впереди тяжелая неделя. Вы окажетесь во власти депрессии и апатии, виной которым будет разочарование и обиды на самого себя из-за давних ошибок. Звезды напоминают: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Хорошо, что вы видите свои промахи и признаете их. Но, не грызите себя. Ошибки нам даны, чтобы их учесть и больше не повторять. Если отпустите прошлое, впустите в жизнь светлое будущее.

На работе дела тоже не заладятся. Звезды не советуют начинать новые проекты. Придется посвятить много времени исправлению старых ошибок. Возможно, вам захочется бросить все и уволиться. Но не спешите принимать такое важное решения на эмоциях. Потом вы можете о нем пожалеть.

Отнеситесь с уважением и заботой к своей второй половине. Не срывайте зло на близких, они ничем не заслужили такого отношения. Найдите более подходящий способ сбрасывать отрицательную энергию. Для этого отлично подойдет долгая прогулка или активная тренировка в спортзале.

Рак

Ракам предстоит отличная неделя. Звезды предрекают знаковую встречу с человеком, который благотворно повлияет на вашу жизнь. Возможно, вы откроете в себе ранее неизвестные таланты и получите новые знания и навыки. Конечно, придется попотеть и приложить усилия, но в итоге вы останетесь довольны.

Особенно хорошо пойдут рабочие дела, связанные с взаимодействием людей. Например, переговоры, совместные проекты, планирование сделок и так далее. Раки творческих профессий добьются прекрасных результатов в работе и успеют схватить музу за хвост. Если вы только ищете подходящую должность, звезды радуют своим предсказанием: работу, скорее всего, вы найдете.

В личной жизни Раков все замечательно. Между вами и вашим любимым человеком царят любовь, понимание и нежность. Одиночек ждет приятное свидание, которое может стать началом крепких отношений.

Лев

Для Львов неделя будет напряженной и нервной. Вам придется отстаивать свою точку зрения, спорить и доказывать правоту. Кто-то, возможно, специально будет мешать вам. Самое время вспомнить о недоброжелателях и морально подготовиться к трудностям. Звезды утверждают, что у вас есть все шансы выйти победителем в любой ситуации. Но все же не стоит ввязываться в сомнительные дела. На этой неделе высок риск финансовых потерь. Будьте осторожны и внимательны.

На работе воздух будет буквально потрескивать от напряжения. Любая искра может перерасти в пожар. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, не обращайте внимания на придирки. Согласитесь, вам любыми способами и с минимальными потерями нужно пережить этот неприятный период. Поэтому держите себя в руках.

Это же касается и отношений с любимым человеком. Каждая ссора приближает вас к разрыву. Оставляйте проблемы за дверями дома. Не позволяйте им управлять вашей жизнью.

Дева

Дев ждут перемены. Звезды уточняют, что все происходящее – только к лучшему. Вам стоит отпустить прошлое, перестать возвращаться к негативным воспоминаниям. Они портят настроение и не позволяют идти к цели, потому что отнимают слишком много сил и времени. Ошибки и проблемы минувших дней – это тоже опыт. Хоть и негативный. Что было, то было. Пора двигаться вперед.

Возможно, вы получите новую должность или вообще смените сферу деятельности. Готовьтесь учиться. Приятным бонусом для ответственных Дев станут рабочие поездки, в ходе которых вы отдохнете от рутины и будней.

Предсказания звезд о личной жизни туманны и не конкретны. Но совместное времяпрепровождение, внимательность и забота пока никому не помешали. Сделайте приятное своей второй половине.

Весы

У представителей зодиакального знака Весы впереди напряженная неделя. Звезды, увы, пророчат разочарования и финансовые потери. Вашим планам не суждено сбыться. Можно, конечно, расстраиваться по этому поводу, но лучше проанализировать ситуацию, и в следующий раз планировать дела более тщательно.

На работе вас накроют тревога и нервозность. Не стоит им поддаваться и сомневаться в своих способностях и опыте. Возьмите себя в руки, сосредоточитесь, и вы прекрасно справитесь со своими должностными обязанностями.

В отношениях с партнером могут возникнуть ссоры и недопонимания. Но вы можете их избежать, если вовремя перенаправите негативную энергию в мирное русло. Сделайте близкому человеку сюрприз. Отправьтесь, например, в ресторан. Это отвлечет от проблем и покажет вашу заботу и любовь.

Скорпион

Для Скорпионов предстоящая неделя пройдет активно. С одной стороны, вы окажетесь в гуще неприятных событий: ссоры, споры, обиды. Вам придется приложить немало усилий для восстановления мира и спокойствия. Но вы вполне способны победить неприятности.

С другой стороны, дух соперничества поможет вам в карьерном росте. Азарт и желание быть лучшим приведут вас к успеху. Вы зарекомендуете себя как замечательный работник, который действительно болеет за общее дело. Руководство будет вами довольно и, возможно, порадует повышением.

Побороться придется и за безоблачную личную жизнь. Кто-то пытается влезть в ваше счастье и испортить отношения. Не позволяйте посторонним решать свою судьбу. Звезды советуют свести до минимума общение с неприятелями и не расслабляться. Высока вероятность конфликтов без внешнего влияния. И снова вам помогут сила убеждения, терпение и любовь. Вы сможете помириться и сохранить теплоту чувств.

Одиноким Скорпионам звезды не предвещают смены социального статуса. Возможно, вам так сейчас комфортно. Тогда не о чем беспокоиться. Но если вас не устраивает такое положение дел, подумайте, не отталкиваете ли вы сами потенциальных партнеров.

Стрелец

Стрельцов ждет замечательная неделя. Если вы будете строго придерживаться плана, то достигнете потрясающих успехов. Любое дело вам по плечу. Звезды советуют держать эмоции под контролем. Решайте все важные вопросы холодной головой, а не горячим сердцем. Чем больше вложите сил и энергии в достижение цели, тем больше вас порадует результат.

В профессиональной деятельности все хорошо. Вы получите удовольствие и от старых проектов, и от новых задач. Не отступайте от плана ни на шаг, проявите терпение, опирайтесь на логику и ум. Никакие преграды вам не страшны. В личной жизни стабильность и покой. Вашим отношениям ничего не угрожает.

Козерог

У Козерогов впереди неделя комфорта и спокойствия. Гармония основательно обоснуется во всех сферах жизни. Вам захочется поделиться чувствами с близкими людьми, поговорить по душам и насладиться общением и приятной обстановкой. Никто не сможет испортить вам настроение.

Для успешного выполнения задач на рабочем месте звезды советуют применить творческий подход и воображение. Отлично пройдут совещания и переговоры.

В делах амурных, как и во всем остальном, тишь да гладь. В отношениях с любимым человеком будет царить нежность, забота и взаимопонимание. Но есть один момент, который может вас напрячь. Звезды неуверенно намекают на любовный треугольник. Не спешите ставить под сомнения верность второй половины. И звезды порой ошибаются. Одинокие Козероги стоят на пороге новых крепких отношений.

Водолей

Неделя для Водолеев будет успешной. Ваша жизнь пойдет именно так, как планировали. Давние и новые задумки могут стать реальностью, а не только мечтой. Если примените интуицию, упорство и трудолюбие, любые задачи выполните с блеском. Это касается как жизни в целом, так и рабочих моментов.

Предприниматели-Водолеи получат возможность реализовать самые смелые и интересные идеи. Тем, кто ищет работу, звезды обещают хорошую должность. Правда, для того, чтобы ее заполучить, необходимо показать свой опыт и профессионализм.

В делах любовных без перемен. Если вас все устраивает, то это хорошая новость. Но если хочется изменений, например, сделать или получить предложения руки и сердца, увы, на этой неделе ничего подобного не произойдет. Водолеи-одиночки встретят близкого по духу человека, и так, вполне вероятно, начнутся новые крепкие отношения.

Рыбы

Рыбам предстоит непростая неделя. Вам будет казаться, что жизнь вокруг движется медленнее. Время словно растянулось и перестало подчиняться привычным правилам и законам. Кажется, вам пора передохнуть и подумать, что вас тормозит. Сейчас вы находитесь в самой середине пути от старого и привычного к новому и интересному. Воспользуйтесь передышкой и отпустите прошлое. Звезды советуют проанализировать пройденный путь и решить, каким вы видите свое будущее.