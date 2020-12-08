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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
В эту среду Девы будут на пике свой эмоциональности, Раки будут обороняться от нападок извне, а Весам пора занять своим здоровьем. Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, советует не совершать необдуманных поступков, связанных с деньгами.
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Овен

Овнам стоит отдохнуть и расслабится, так как последнее время, кажется, здоровье вас беспокоит. Лучше всего отказаться в эту среду от работы, провести день в постели за чтением или просмотром любимого сериала. Поднимите себе настроение вкусной едой или напитками, и к вечеру ваше состояние улучшится. Вечер Овнам нужно провести в компании любимых и родных, чтобы набраться сил.

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Телец

Тельцам в эту среду можно не волноваться по поводу незапланированных трат, ведь очень скоро они восполнятся в двойном объеме. Но для этого вы должны сегодня расставаться с деньгами легко и свободно. Тельцам сегодня пойдет на пользу более активная жизненная позиция: не отказывайтесь от предложений поработать сверхурочно, это может принести внезапный успех и продвижение по карьерной лестнице.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит заострять внимание на работе. Лучше всего устроить разгрузочный день и отказаться от решения важных вопросов. Кажется, у вас еще есть время, чтобы все уладить, а в среду лучше все же отдохнуть. Во второй половине дня Близнецам стоит отказаться от спонтанных покупок – лучше поберечь деньги. Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, советует держать все свое при себе.

Рак

Раки не любят, когда задевают их самолюбие. Кажется, в эту среду как раз такой день – кто-то настойчиво пытается уязвить вас. Тут есть два решения: либо ответить тем же, либо проигнорировать. Действуйте в зависимости от настроения. Вечером Ракам лучше восполнить баланс потраченной энергии и попробовать отказаться от поездок или встреч. Также сегодня неплохой день для отказа от вредных привычек.

Лев

Для Львов сегодня нет ничего лучше отдыха. Постарайтесь избежать контролирования всего и всех, иначе есть шанс слегка сойти с ума от несправедливости вокруг. Смирись и расслабься – отличный девиз, который рекомендован всем Львам в эту среду. И позаботьтесь о здоровье, иначе есть опасность, что планы на конец недели сорвутся из-за старой болячки, на которую вы перестали обращать внимания.

Дева

Девы сегодня будут на пике своей эмоциональности. Кажется, близкий человек сделал вам очень больно, и вы еще не знаете, как правильно поступить. Лучше всего в этой ситуации остановиться, выдохнуть и подумать, что конкретно вы хотите для себя в будущем. Не торопитесь принимать решения, чтобы случайно не остаться у разбитого корыта. Девам стоит трижды подумать, прежде чем делать следующий шаг. Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, рекомендует быть честным с собой.

Весы

Весам стоит взять под контроль вопросы, связанные со здоровьем. Откажитесь от работы в пользу похода в поликлинику или медцентр. Возможно, вы давно хотели заняться зубами – сейчас самое время. Вечер среды Весам стоит провести вдали от семьи – займитесь саморазвитием и обязательно насладитесь одиночеством. Также вечером в среду лучше всего строить планы на конец недели – есть вероятность, что у вас сбудется давняя мечта.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может казаться, что весь настроен против вас. Однако вы всегда можете принять решение плыть по течению и игнорировать нападки извне. Не упускайте возможность открыть для себя новые горизонты, пускай и незапланированные. В среду Скорпионам лучше не отказываться от спонтанных предложений – авантюры пойдут на пользу и приведут к приятным переменам в личной жизни.

Стрельцы

Стрельцам не стоит забывать о личной жизни. Кажется, вы уже давно не уделяли внимания отношениям, поэтому есть некоторые проблемы. Откажитесь от деловых встреч и работы в среду вечером, чтобы прояснить недопонимания с любимым человеком. Также Стрельцам стоит внимательнее отнестись к запросам семьи. Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, советует слушать не только себя, но и близких.

Козерог

Вспыльчивые Козероги могут поплатиться за свою несдержанность сегодня днем. Постарайтесь избегать конфликтов и неприятных споров по мелочам, особенно с коллегами и теми, кто вам дорог. Провести время дома будет максимально разумным решением. Вечер среды может преподнести Козерогам приятный сюрприз в личной жизни – кажется, партнер готов выйти на новый уровень отношений, о котором вы давно мечтали.

Водолей

Водолеям необходимо заглянуть вглубь себя, чтобы понять, чего вы действительно хотите. Откажитесь от помощи извне, так как она может только навредить и увести вас по другой тропе. Сегодня Водолеям лучше всего посвятить время саморазвитию и общению с любимыми, которые уже соскучились по вашей искренности. В эту среду Водолеям не стоит решать материальные вопросы.

Рыбы

Рыбы в эту среду полны энергии и готовы решить любой вопрос за пять минут. Правда, торопиться не стоит – лучше отказаться от поспешности, особенно в вопросах, связанных с деньгами. Вторая половина дня у Рыб пройдет спокойно, но лучше всего посвятить свободное время саморазвитию или здоровью. Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, рекомендует не растрачивать время попусту.

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Автор: 8 декабря 2020, 22:59

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