Овнам лучше поберечь нервы и деньги, у Весов сегодня прекрасный день для отдыха, Львам нужно сконцентрироваться на развитии. Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года, рекомендует не делать поспешных выводов.

Овен

Овнам в эту среду стоит беречь нервы и деньги. Постарайтесь воздержаться от спонтанных покупок и необдуманных трат. К вечеру вас может ждать неприятный сюрприз от родных. Вам может показаться, что они хотят от вас чего-то неуместного, однако не стоит игнорировать желания близких людей. Вторую половину дня Овнам лучше всего посвятить друзьям.

Телец

Тельцы сегодня, скорее всего, будут испытывать проблемы с техникой. Не торопитесь садиться утром за руль, лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также будьте внимательны на дороге и в быту – не забывайте выключать плиту и не перебегайте шоссе на красный свет. Среда обещает быть легкой, если вы откажетесь от не будете ввязываться в сомнительные авантюры.

Близнецы

У Близнецов эта среда – день эффективности. Есть вероятность, что сегодня вы справитесь не только с текущими задачами, но и побьете личный рекорд успеваемости. Постарайтесь избегать конфликтов и не тратьте время на пустую болтовню. Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года, рекомендует Близнецам заботиться о своей безопасности и избегать спонтанных встреч.

Рак

Раки в эту среду полны энергии и готовы свернуть горы. Не торопитесь бросаться в омут с головой в делах любовных. Остановитесь и подумайте, действительно ли вам все это нужно. Вторая половина дня отлично подойдет отдыха и веселья. Вероятно, именно сегодня в жизни Раков произойдет судьбоносная встреча. Не отказывайтесь от открывающихся перспектив.

Лев

Львам сегодня стоит сконцентрироваться на саморазвитии и не отвлекаться по пустякам. Лучше всего изолировать себя от общества и заняться только теми делами, который поистине приносят удовольствие. Вторая половина дня прекрасно подойдет для свидания или прогулки. Будьте внимательны и аккуратны в общении с противоположным полом, это может принести положительные перемены.

Дева

Мощная космическая энергия может негативно сказаться на Девах в эту среду. Постарайтесь сосредоточиться на внутренних процессах, не обращайте внимания на пустые разговоры вокруг и клевету. Сегодня у Дев может возникнуть ощущение, что вы не держите ситуацию под контролем. Терпение – ваш главный союзник на среду. Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года, советует прислушиваться к себе.

Весы

Среда – благоприятное время для отдыха Весов. Посвятите себе несколько свободных часов, которые могут образоваться между работой. Лучше всего сегодня быть более спонтанным, чем обычно, Весам повезет только в том случае, если вы будете действовать на опережение. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутинных домашних дел.

Скорпион

Скорпионам в эту среду стоит сосредоточиться на пространстве вокруг. Сегодня прекрасный день для перестановок и небольшого ремонта. Также эта среде отлично подойдет для того, чтобы "расхламиться" – выбросить ненужные вещи и мусор. Вторая половина дня пройдет отлично, если вместо посиделок с друзьями, вы выберете семью и домашние хлопоты.

Стрелец

У Стрельцов в эту среду есть шанс стать жертвой обстоятельств. Лишние потрясения вам, конечно, ни к чему, поэтому лучше всего избегать волнений и конфронтаций с соседями и коллегами. Во второй половине дня можно наконец расслабиться и получить удовольствие от жизни. Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года, советует быть внимательнее к чувствам других.

Козерог



В эту среду Козерогам стоит бережнее относится к деньгам. Также в эту среду очень важно сохранить внутренний баланс. Постарайтесь избегать менторского тона в общении с коллегами и друзьями, не злитесь, если кто-то не понимает вас с первого раза. Во второй половине дня Козерогов, вероятно, ждет награда за прекрасную работу, сделанную в прошлом. Вам не стоит тратить все сразу, несмотря на соблазн.

Водолей

Водолеи сегодня слишком игривы. Вероятно, всю первую половину дня вас будут мучить игривые мысли, однако это не повод бросать все и бежать их исполнять. Постарайтесь сосредоточиться на работе, потому что от сегодняшних успехов зависит многое в будущей карьере. Во второй половине дня Водолеям лучше всего расслабиться и насладиться собственным превосходством.

Рыбы

В эту среду Рыбам стоит показать всю свою дипломатичность. Сегодня для вас могут открыться карьерные перспективы, если вы дерзнете и сделает шаг навстречу мечте. Вторая половина дня для Рыб может оказаться судьбоносной в плане важных встреч, поэтому не отказывайтесь от спонтанных приглашений на чай. Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года, не бояться своих желаний.