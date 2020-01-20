Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года

Только мы проводили Затмения, как звезды предлагают нам новою "заварушку". В понедельник в 17:56 по Москве Солнце перейдет в зодиакальный знак Водолея – и, здравствуй, новая жизнь!

Наступает время для креатива везде и во всем. Мы начинаем скупать технические новинки, меняем свои гаджеты на более новые, вступаем в коллективы по интересам, как никогда начинаем отстаиваем свои права и боремся за независимость, много встречаемся с друзьями, единомышленниками и идем учиться новым премудростям. Наступает идеальное время для реализации своих самых нестандартных идей!

Но, одновременно со сменой зодиакального знака, Солнце сразу вступает в конфликт с бунтарем Ураном. Точным их союз станет только в четверг, а активно работать он будет всю неделю. Что же он нам принесет и чем он так важен для нас?

"Это крайне напряженный аспект, который заставляет нас идти на открытые конфликты и вершить свои мини-революции, – рассказывает астролог Юлия Урусэль. – В этот период мы болезненно реагируем на любые ситуации несвободы, нарушения наших границ, принуждения и давления со стороны окружающих. Поэтому мы мгновенно откликаемся на любую ситуацию, которая заставляет нас делать то, чего мы не хотим или уже устали делать так, как хотят от нас другие. Взрываемся, рвем отношения, либо сами уходим с ненавистной работы, либо нас увольняют. Или идем учиться, в срочном порядке съезжаем от родителей или даже принимаем решение покинуть страну. В общем, неожиданно, но быстро, подводим итоги и вершим перемены. А еще это очень аварийный и травмоопасный период, когда ситуация может произойти за доли секунды. Вероятность беспорядков на улице в эти дни также возрастет в разы! Берегите себя и свои нервы, будьте особенно внимательны за рулем и в общественном транспорте".

Совет астролога: на наступающей неделе лучше отказаться от любого конфликта, так как он может до основания разрушить все то, что вы выстраивали годами. Все эти революционные энергии временны.

"В ночь с пятницы на субботу вместе со встречей Новолуния наступит Новый год, но уже по Восточному Календарю. Внимание, загадывайте желания строго с 00:43 и до 01:43 по Москве 25 января, – А если вам близка восточная метафизика, то вместе со встречей Нового года можно провести один очень позитивный ритуал на привлечение финансового изобилия. Купите 108 апельсинов накануне 24 января и ровно в полночь с пятницы на субботу начните закатывать их в свою квартиру (до этого момента вносить их в дом нельзя". Закатывать апельсины нужно со словами: "Счастье в дом, здоровье в дом, богатство в дом, мужчину в дом и так далее".

Дайте им полежать хотя бы одни сутки, а затем их можно есть и угощать своих гостей. Тогда год Металлической Крысы будет для вас самым изобильным и успешным", – посоветовала Юлия Урусэль.

Овен

Грядущая неделя для Овнов – это время активного движения к поставленным целям. Cмело беритесь за любое дело – успех вам гарантирован! В бизнесе возможен прорыв – например, подписание крайне важного контракта. Если вы наемный работник, весьма вероятно повышение на руководящую позицию. Кстати, если вы устали "работать на дядю", эта неделя – благоприятный период для организации собственного дела.

В любом случае, у вас достаточно знаний и опыта, решительности и инициативы, чтобы выполнить любые задачи. Действуйте нестандартно. Успех любит свежие идеи. Возможны поездки, командировки, а может и перемены места жительства.

Овны, наслаждающиеся "конфетно-букетным периодом" в отношениях с партнером, вполне могут рассчитывать на взаимные чувства. А вот у пар с историей не все так однозначно.

Здоровье Овнов не побеспокоит, но это при прочих равных, как говорится. И если вы уже заболели, то скорое выздоровление вполне реально.

Телец

У Тельцов неделя может начаться с неприятностей, ссор или разногласий с окружающими. Но, как бы ни ухудшалась ситуация, вам под силу все решить в свою пользу. Проявите настойчивость, твердость и веру в себя. Все в ваших руках. Тем более, что вы полны сил и готовы преодолевать препятствия. Примите происходящее как соревнование или конкурс, где нужно занять призовое место. Если будете стоять на своем и не сдаваться, успех и карьерный рост не за горами.

То же самое и личной жизни. Будьте внимательнее со своим окружением – друзья, родственники, "доброжелатели", соперники могут сунуть нос в ваши отношения с партнером. Источником проблем, однако, может оказаться и сам партнер. Разрыва звезды не предвещают, но, чтобы сохранить отношения, вероятно, придется проявить характер. Стойте на своем. Если вы одиноки, то, вероятнее всего, сами блокируете отношения и боитесь впускать кого-либо в свое пространство.

Здоровье на предстоящей неделе вряд ли потревожит. Крепкий иммунитет защитит ваш организм.

Близнецы

Близнецы в зоне риска из-за недовольства самими собой, апатии, сожалений о прошлом или нереализованных возможностях. Даже может показаться, что все закончилось. Это не так! Прекратите копаться в прошлом, его уже не изменить. Сделайте выводы, признайте ошибки, чтобы не повторить их. На самом деле, у вас огромные возможности, воспользуйтесь ими. Отгоните депрессию и окажетесь на совершенно ином качественном уровне.

На работе ваши планы, скорее всего, забуксуют из-за ошибок, допущенных ранее. Старт каких-то новых проектов лучше отложить. Высок риск разочарований или даже обмана со стороны коллег или партнеров. Увольнение – не лучший способ покончить с неудовлетворенностью работой, должностью, зарплатой, начальством. Принимать столь радикальное решение в течение недели не стоит, есть риск совершить непоправимую ошибку.

В личной жизни ссоры и скандалы весьма вероятны. И ваш партнер тут совсем не при чем, вы сами раздражены и разочарованы. Однако не преувеличивайте текущие сложности. Постарайтесь выпустить пар, например, на боксерской груше или беговой дорожке. Подавленное душевное состояние может сказаться на вашем здоровье. Так что найдите повод порадоваться, не закапывайте себя еще глубже.

Рак

У Раков начало недели чревато непредсказуемыми последствиями. Проявляйте осторожность, не делайте резких движений, не рискуйте. Вы не можете видеть полной картины вокруг себя, поэтому ошибки весьма вероятны. Сейчас ваша задача накопить силы для начала нового этапа.

На работе вы можете почувствовать, что ваше положение шатко, испытать неуверенность в завтрашнем дне. Не поддавайтесь страхам и сомнениям. Воздержитесь от принятия важных и радикальных решений. Если вы связанны с шоу-бизнесом, кино, игорным бизнесом, рекламой, творческими профессиями, то это ваша неделя.

В личной жизни не стоит рассчитывать на искренность партнера. Из-за недомолвок и нежелания идти на контакт ваш союз может дать трещину. Постарайтесь больше общаться с вашей второй половинкой. У тех, кто пока не обременен узами брака, есть риск появления сильной привязанности, граничащей с одержимостью. Могут возникнуть тайные, запутанные, неопределенные отношения, когда партнеры сами не понимают, чего на самом деле хотят, но испытывают сильную тягу друг к другу.

Здоровье в целом – в норме. Возможны проблемы со сном, резкие перепады настроения.

Лев

Неделя несет массу возможностей и перспектив. Однако, ваша задача разглядеть их среди миражей и собственных иллюзий. Соблазны мешают вам определиться с желаниями и целями. Не поддавайтесь ложным надеждам. Не позволяйте кому-либо лишить вас здравомыслия россказнями о поле чудес.

На работе перспективы туманные: планы, скорее всего, нереальны и наивны. Неблагоприятное время для запуска собственного бизнеса. Сделки, финансовые операции вряд ли принесут прибыль. Сейчас вы легкая добыча для разного рода жуликов. Пиарщикам, рекламщикам, дизайнерам и прочим творческим профессиям звезды на этой неделе благоволят. Безграничная фантазия может принести небывалый успех.

В личной жизни вы можете стать заложником мнимых чувств. Идеализация партнера, отрицание действительности. Наборчик еще тот... Нестабильное психологическое состояние способно довести до нервного срыва. Возможны ночные кошмары, фобии, бессонница. Откажитесь на этой неделе от алкоголя или сильнодействующих препаратов.

Дева

Ну и неделька! Придется хитрить, выкручиваться и даже обманывать. Бывает же ложь во спасение, верно? Иногда не остается иного выхода, кроме как солгать. На работе ведите себя максимально гибко. Маневрируйте, лавируйте, вводите в заблуждение, подтасовывайте факты, если потребуется... Открытая, прямолинейная позиция вас "закопает". Если же риск вам не по душе, постарайтесь перенести все важные дела. На худой конец, возьмите больничный.

Личная жизнь поводов радоваться тоже, скорее всего, не даст. Весьма вероятна измена или какая-нибудь другая подлость со стороны партнера. И вообще: вас, похоже, попросту водят за нос, создавая иллюзию благополучного союза. Но откровенны ли вы сами с собой?.. Может, на самом деле, коварный притворщик это вы?

Начните диагностику своего организма. Весьма вероятно, обнаружится начальная стадия болезни, либо хроническое заболевание. Берегите себя!

Весы

Ключевое слово для Весов на этой неделе – перемены. Перемены болезненные и давно назревшие. Отпускать тяжко, принять новый уклад ничуть не легче. Смирение – добродетель немногих. Отпустите все старое и ненужное. Это тормоз в вашем развитии.

В работе несколько вариантов. Первый: вы достигли потолка. Впереди либо увольнение, либо застой и скука ради зарплаты. Возможен другой сценарий – конфликт, мешающий нормально работать. Ну, и третий – ликвидация самой организации.

Болезненное обострение конфликта нельзя исключать и в личной жизни. В пылу ссоры могут всплыть старые обиды, претензии или станет явным что-то новое, например, факт измены. Компромисс вряд ли возможен. Весьма вероятен разрыв отношений. Если вы еще одиноки, следует пересмотреть список требований к потенциальному партнеру. Не слишком ли они завышены?

Ваш организм (и психика, и тело) в состоянии сильного стресса. Расслабьтесь.

Скорпион

Наиболее вероятный прогноз на эту неделю для Скорпионов – счастливый случай! Если хотите, подарок Судьбы. Но и над собой поработать вам придется наверняка. Будьте готовы еще раз пройти урок, который не усвоили с первого раза. Где вы там пытались судьбу перехитрить? Задачу, от решения которой вы ускользнули прежде, жизнь снова поставит перед вами.

В карьере могут появиться новые возможности. Завяжутся полезные знакомства, поступит важная информация. В личной жизни следует самому предпринять попытки оживить обыденные супружеские отношения. Ваше счастье рядом с вами, а вы растрачиваете себя, утопая в грезах об идеале. Огорчаетесь, что все не так, как представляли когда-то. Вы недооцениваете своего партнера.

Если вы закоренелый холостяк, то не исключено, что измените этому принципу и спешно женитесь. А какая-нибудь махровая карьеристка решится забеременеть. Таковы энергии этой недели.

Здоровье опасений не внушает. Возможны циклические, сезонные состояния (аллергия, пмс, колебание веса и тому подобное).

Стрелец

Стрельцам вообще не о чем беспокоиться. Все, к чему вы стремились, у вас в руках. Вас ожидает самая высокая награда за ваши старания.

Решение вопросов, связанных с поездками за рубеж (например, подача документов на визу) будет положительным на 100%. На работе можно рассчитывать на успешное завершение дел и получение вознаграждения. Все достигнутые договоренности, скорее всего, будут выполнены. Неделя хороша для инвестиций.

В семейных отношениях полный штиль. Романтическое знакомство на этой неделе может стать началом многолетнего брака.

Превосходное состояние здоровья, как физического, так и душевного.

Козерог

Козерогам звезды обещают успех в делах, если они не будут слишком чувствительны и сентиментальны. Ведите себя жестко и радикально, выступайте с позиции силы, покажите, кто здесь босс. Действуйте смело и решительно, не давайте шанса вас переубедить. Но решения должны быть обдуманными. Проанализируйте ситуацию, примите во внимание все факторы. У вас достаточно сил, энергии, опыта и мудрости.

Деловые переговоры пройдут успешно. Возможны новые проекты. Расширяются перспективы карьерного роста. Вероятен переход на более оплачиваемую должность. Соискателям звезды предвещают хорошие варианты.

В вас пробуждается дух завоевателя. В личной жизни это может быть бескомпромиссное выяснение отношений или же первобытная страсть.

Здоровье в норме, большой запас энергии и высокий иммунитет.

Водолей

Для Водолеев достижимы все цели, поставленные ранее. Следуйте заданному курсу и держите под контролем эмоции. У вас есть четкий, пошаговый план, решительность, смелость, способность трезво оценивать свои силы.

На работе доверяйте себе, компромиссы не нужны – никто не справится с вашими задачами лучше вас. Вы все выверили до мелочей, учли все возможные риски. Не позволяйте коллегам лезть "в вашу кастрюлю".

Своего партнера вы также видите насквозь. Вас невозможно уговорить, разжалобить и добиться хоть чуточку снисхождения. "Холодная голова", так необходимая вам в работе, не отключается и по возвращении домой. Старайтесь, однако, отделять эти сферы.

Не исключены различные травмы, порезы и даже переломы. Внимательно смотрите под ноги на пути к заветной цели.

Рыбы

Рыбам нужно подумать о себе. Вы нуждаетесь в отдыхе. Организм ослаблен длительным периодом конфликтов, напряженной работы или болезни. Реальная картина вашей жизни – вы опустошены, нет сил двигаться дальше. Сбросьте скорость, на которой вы привыкли жить и работать.

Эта неделя – время побыть наедине с самим собой, привести в порядок мысли, отдохнуть, заняться своим здоровьем. Отправляйтесь в отпуск. Сделайте паузу, временную остановку и проведете генеральную уборку в своем сознании и душе.