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Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года

Фото: pixabay.com
Впереди очень активный и плодотворный период, который позволит нам быть на пике своей активности и даст возможность результативно действовать в любых ситуациях. Сейчас идеально составить список дел и работать по четко запланированному плану. 
прочитано 230 раз

Не спешите, заранее обдумайте все варианты, будьте реалистами и строго соблюдайте букву закона. Избегайте авантюр, сомнительных предложений, будьте внимательны при заполнении документов, заключении контрактов, договоров и особенно внимательно присмотритесь к "выгодным банковским продуктам". "Сейчас нужно все взвешивать и реально смотреть на вещи. Внимательнее читайте условия, которые обычно прописаны в документах мелким шрифтом и предварительно оцените свои реальные финансовые возможности. Успех на этой неделе будет сопутствовать тем, кто взвешенно и скрупулезно подойдет к решению текущих задач", – предупреждает астролог Юлия Урусэль.

Овен

 У Овнов на грядущей неделе проснется дух соперничества. Вам захочется побеждать везде и во всем. Любые препятствия вы преодолеете легко. Тем не менее, с начальством спорить все же нежелательно, так как вам сложно будет контролировать эмоции. Как бы дров не наломать...

Во второй половине недели лучший способ времяпрепровождения – это путешествие. Выходные, проведенные вне дома, пойдут вам на пользу.

Телец

 Первая неделя сентября у Тельцов сопряжена с тратами. Представителям этого знака очень захочется побаловать себя. И тут вы можете переборщить… Учтите, что ваши близкие будут не в восторге от незапланированных трат, и из-за этого с ними могут возникнуть серьезные ссоры.

В выходные ваше обаяние и магнетизм сможет растопить даже айсберг. И если вы все еще одиноки, то сейчас у вас есть все шансы, чтобы наконец-то найти свой идеал.

Близнецы

 Начало недели сулит успех Близнецам, занятым в сфере бизнеса, финансов, перевозок и автотранспорта, на производстве и в фитнесс-индустрии. Будьте предприимчивее, красноречивее и перед вами откроются новые двери. Если у вас иной род занятий, то особенно не напрягайтесь. Лучше в начале недели отправляйтесь в путешествие или хотя бы просто смените обстановку.

В середине недели нужно быть более внимательным при заполнении документов, заключении контрактов, договоров и осуществлении банковских переводов. Вы можете стать жертвой мошенников, если не усилите бдительность.

Рак

 Первая неделя осени разбудит в Раках желание путешествовать. Смело отправляйтесь в поездку, если такая возможность у вас есть. А для тех, кто останется дома, совет один – временно воздержитесь от походов по магазинам. Сейчас весьма высок риск купить то, что вам не нужно.

С середины недели сложности в семейных взаимоотношениях могут негативно отразиться на вашей карьере. Возможны конфликты в быту, на дороге, с полицией, чиновниками. Будьте осторожны: при движении к любой цели рассчитывайте только на свои силы.

Лев

 В начале недели Львы будут полны энергии для осуществления всего задуманного. Работа кипит и требует от вас полной самоотдачи. Любые преграды будут вызывать повышенную раздражительность, поэтому контролируйте эмоции. К середине недели вы немного остынете, станете рассудительнее и эмоции отойдут на второй план.

Выходные будут для вас весьма благоприятны, так что не упустите свой шанс. Будьте открытым для любых контактов, предложений и сотрудничества.

Дева

 Первая неделя сентября принесет Девам немало жарких дискуссий на работе и дома. Аккуратнее со словами. Есть вероятность, что вы наобещаете больше, чем сможете сделать. Помните, слово не воробей – вылетит, не поймаешь. Будьте особенно внимательны в общении с коллегами и партнерами. Не стоит верить всему, что они говорят. Увы, на этой неделе Девы особенно подвержены обману и внушению со стороны окружающих.

Если в настоящий момент вы занимаетесь ремонтом, есть вероятность, что его придется приостановить из-за проблем с бюджетом. Не переживайте, все временно. Найдите возможность и выберитесь на природу хотя бы на пару дней.

Весы

Осень начнется для Весов с покупок и трат на нужды близких. Деньги могут понадобиться, например, на обучение или путешествия. В четверг вдруг может возникнуть романтический запал, страсть захлестнет, и вы пуститесь во все тяжкие. На этой неделе возможно новое знакомство, которое быстро перерастет в серьезный роман.

И если у вас есть супруг, то вполне возможно, появится и любовник. А может в отношения с партнером неожиданно хлынет новая волна чувств.

Скорпион

 У Скорпионов впереди очень активная рабочая неделя. Возможно, вам поручат руководство отдельным проектом или подготовку важного мероприятия. Переговоры, совещания, оформление документации, составление сметы, и все в таком духе. Да, придется реально вложиться в работу, но все окупится. Вы обогатите не только свое профессиональное портфолио, укрепите авторитет, но и неплохо заработаете.

В личной жизни вы тоже бушующий океан. Да и вообще, всю неделю вы в центре внимания буквально везде.

Стрелец

 Стрельцам на этой неделе нужно по максимуму активно работать над собой. Усилия в спорте, в учебе принесут в ближайшем будущем превосходные результаты.

Где бы вы ни были, держите ситуацию под контролем, так как возможны конфликты (особенно в семье). Будьте внимательнее с коллегами, партнерами и близкими. Одно неосторожное слово может обернуться крайне неприятными последствиями.

Ближе к выходным вероятна рефлексия на тему того, что вы недостаточно успешны и что нужно еще больше работать. Не придавайте этому значения. Все сомнения окажутся поверхностными и скоротечными.

Козерог

 У Козерогов первая неделя сентября будет весьма продуктивной. Вы ставите перед собой цели и смело идете к ним. А звезды щедро делятся с вами энергией для реализации задуманного.

Интеллектуальные и организаторские способности выходят на первый план и максимально помогают вам в любом деле. Козероги, будьте активнее и смело воплощайте свои мечты в реальность. Для этого у вас есть все – удача и целеустремленность.

Водолей

 Водолеям вплоть до среды звезды сулят активность в личной жизни. Вполне вероятно, что вас увлечет новый роман. Вот только надолго ли... Отношения – это труд, к которому вы сейчас вряд ли готовы.

На работе или в бизнесе вам в паруса дует попутный ветер. Очень позитивная неделя. Запускайте новые проекты, вступайте в новую должность или же просто доделывайте начатое – вам все под силу, и к тому же влиятельные друзья помогут, если что.

Рыбы

 Рыбам на этой неделе следует наконец-то уделить время себе. Запишитесь к парикмахеру, посетите спа, начните ревизию своей коллекции спичечных коробков, до которой давно не доходили руки. Или пригласите на кофе давнюю подругу – вам точно есть, о чем поболтать.

Работа тоже не даст скучать. Начальство нагрузит новыми обязанностями и, вероятно, поставит в цейтнот – придется крутиться. Кстати, премия тоже весьма реальна. Ближе к концу недели возможна встреча, с которой начнется большая любовь. Кто знает...

2 сентября 2019, 10:35

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