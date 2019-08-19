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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

Фото: pixabay.com
Звезды заигрались – третью неделю подряд балуют нас и преподносят подарки. Вот и наступающая семидневка тоже порадует изобилием возможностей, считает астролог Юлия Урусэль. Специально для читателей "Дни.ру" специалист составила подробный гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года.
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Первая половина обещает удачные знакомства, новые предложения по работе, результативные встречи, поддержку со стороны руководства или влиятельных людей, разрешение юридических вопросов, которые давно ожидают своего часа.

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Отнеситесь очень внимательно к знакомствам и контакты, которые будут завязываться (особенно в сфере бизнеса). Это один из самых удачных периодов для обучения, для презентации (как собственной, так и своей работы), преподавания, публикаций, активного продвижения своих услуг на новый уровень или в новом формате, для путешествий, повышения квалификации, поиска квалифицированной юридической помощи, если вы в ней нуждаетесь.

Покупки тоже в это время будут удачными и долгожданными. Если давно откладывали приобретение, то точно стоит позволить себе самый лучший телефон или навороченный компьютер.

Наиболее удачные для покупок дни: 19, 22, 24, 25 августа

Вторая половина недели принесет в нашу жизнь новый накат романтического настроения. Венера и Марс только в субботу 24-го августа сольются в одно единое целое, а мы уже со среды почувствуем их запал. Ну, что может быть прекраснее?

Мужское и женское начала слились в гармонии, радости и нам того же желают. Многие почувствуют зов природы и устремятся работать над отношениями, внешностью, доходами, захочется любовных приключений и экспериментов. И тут я прошу минуточку внимания для всех тех до кого долетят стрелы купидона. И Венера и Марс будут находиться в знаке прагматичной Девы, а отсюда появится желание переформатировать своего партнёра в идеального. Но, увы, так не бывает.

Если хотите, чтобы зарождающиеся отношения перешли в разряд серьезных, то пожалуйста "отключите голову", "выключите критику" и думайте о вечном, а не о том, насколько ваш партнёр хорошо зарабатывает или достаточно ли он образован. Совет всем да любовь!

Овен

Овнам предстоит немало потрудиться на наступающей неделе. Праздное лето на излете – надо настраиваться на рабочий ритм. Вы преодолеете все препятствия и доведете до конца все дела, начатые ранее. Неделя начнется весьма интенсивно. Предстоит много общаться, а это процесс весьма энергозатратный. Семья или партнер тоже требуют внимания.

Берегите силы, чтобы к четвергу не свалиться от усталости. Особенно внимательны к себе будьте в пятницу. Обязательно регулярно расслабляйтесь. Займитесь спортом, пересмотрите своё питание.

Тельцы

Для Тельцов наступающая неделя будет особенно продуктивной.Вас ждут интересные предложения по работе, поддержка от руководства, повышение по службе, премии и новые проекты. И именно сейчас самое подходящее время для покупки недвижимости, инвестиций и развития собственных бизнес-идей.

Согласно гороскопу на неделю с 19 по 25 августа, в любви Тельцам тоже фартит. Кто-то отправится в Загс, другие встретят свою вторую половинку или задумаются над тем, что пришло время обзавестись потомством.

Близнецы

Уважаемые Близнецы рог изобилия на наступающей неделе направлен в вашу сторону: кто-то готовит для вас хороший презент, а может нежданно негаданно посчастливится даже наполнить кошелек шелестящими купюрами. Неделя благоприятна для обращения за кредитом, вложения денег или разрешения финансового спора.

А вот в личной жизни звезды предрекают полный штиль – никаких обид, тревог, разлук и обещают полное взаимопонимание с партнером. Но, если вам пока не с кем поворковать, одевайте все лучшее сразу и вперед. Шансы встретить недостающую половину весьма высоки.

Рак

Неделя в целом пройдет спокойно. Отдыхайте больше и постарайтесь исключить нервозные ситуации. По возможности побудьте дома, посвятите время благоустройству своего жилища: гороскоп на неделю с 19 по 25 августа гласит, что сейчас – самое время.

Кстати, ваши близкие – дети, родители нуждаются во внимании. И, конечно, не забывайте о супруге – романтический ужин освежит ваши отношения. В середине недели высока вероятность приятного знакомства, которое, кстати, может иметь весьма серьезные перспективы.

Лев

Львам предстоит на неделе множество встреч, контактов и поездок. Все поступающие предложения тщательно обдумывайте. Вообще для вас наступает довольно удачный период, но для верности сохраняйте рассудок.

В личной жизни бурь ничто не предвещает. Более того, возможны приятные перемены. Близкие поддержат вас во всем. И если что, не бойтесь попросить в долг.

Неделя благоприятна для творчества. Дайте волю фантазии! Ваш креатив сорвет аплодисменты!

Дева

Для Дев гороскоп на начало недели с 19 по 25 августа сулит успех во всех сферах жизни. Вопросы карьеры, признания, получения наград, поддержки со стороны руководства или в вашей жизни появятся покровители, которые смогут помочь вам в реализации ваших планов.

А будут и такие счастливчики среди вас, которым поступит предложение из области фантастики. Долго не размышляйте, а реагируйте на предложения мгновенно.

Удача сейчас на вашей стороне. В выходные лучше встретится с друзьями или отправиться в путешествие.

Весы

Весы на наступающей неделе окажутся в гуще событий. Вы можете завязать полезные знакомства и получить поддержку. Ваши друзья сделают что-то или вы узнаете о них нечто, от чего ваша дружба укрепится или наоборот, даст трещину. Вообще больше общайтесь – встречайтесь, приглашайте гостей, идите в общество, коммуницируйте и общайтесь в социальных сетях.

Если у вас есть тот единственный, то пришло время пригласить его в гости. Украсьте стол свечами, приготовьте вкусный ужин и вам наверняка поступит предложение руки и сердца! Внимание к вашей персоне может поступить и от начальства – босс отметит ваши успехи, а может быть даже обрадует вас повышением заработной платы. Сейчас вообще отличный период для реализации самых смелых идей. Оставьте пока в покое свою внешность – вы в порядке. Воздержитесь от крупных покупок – поберегите деньги.

Скорпион

Неделя обещает быть весьма разноплановый. Вполне вероятны денежные поступления, поездка, оформление документов, масса звонков, встреч и аудиенций. Наберитесь терпения и будьте настойчивы, ведь именно сейчас возможно решение актуальных для вас вопросов, связанных со страхованием, получением наследства, кредитов и взысканием долгов.

Сейчас вам нужен человек, на которого вы могли бы положиться, иначе все может закончиться перенапряжением – в этом вопросе гороскоп на неделю с 19 по 25 августа четок и категоричен. Друзья могут оказать вам помощь. Вполне гармоничны сейчас и отношения с партнером.

Стрелец

Прямо с понедельника у Стрельцов начнется новая жизнь. Вы близки к намеченным целям. И как говорят мастера Цигун, сидите на потоке! Любые перемены, какими болезненными они бы ни казались ранее были только вам на пользу!

Пришло время действовать и получать дивиденды за проделанную ранее работу. Вся наступающая неделя будет благоприятна для увеличения дохода, оформления различных документов, обучения, презентаций, путешествий, переезда или начала нового этапа в личной жизни.

Козерог

Для Козерогов наступающая неделя – период финансовых рисков. От кредитов, займов и других крупных трат лучше сейчас воздержаться. Увы, сейчас, в финансах не все так гладко, как хотелось бы. Супруги, партнеры по бизнесу или возлюбленные могут давить и требовать выполнения каких-то обязательств. Будьте благосклоннее к ним и не спешите делать выводы.

Вплоть до среды нужно быть особенно бдительным. Тщательно обдумайте свое решение ведь обстоятельства, как показывает гороскоп на неделю с 19 по 25 августа, скорее всего, против вас. К выходным будьте особенно внимательны к детям. Возможны семейные конфликты. Сохраняйте спокойствие и кризиса удастся миновать.

Водолей

Для Водолеев наступающая неделя принесет только позитивные последствия – массу новых знакомств, интересных проектов, участия в выступлениях, бизнес форумах, возможно вы решитесь начать писать свою первую книгу или решите стать видеоблогером. Реально все!

Будьте внимательны к знакам Вселенной – то, о чем вы давно мечтали вот-вот окажется на расстоянии дыхания, не проплывите мимо в пассивном созерцании, а протяните руку. Вы вообще сейчас баловень судьбы. Так что не стесняйтесь требовать какой-бы сферы это ни касалось... Будь то увеличение жалования, улучшение условий работы или снижение стоимости аренды жилья и так далее. А вот к близким сами проявите внимание, особенно к родителям – они сейчас нуждаются в вас.

Рыбы

Звезды благоприятствуют на этой неделе саморазвитию и личностному росту Рыб. У вас могут появиться новые друзья, открыться творческий потенциал. Не исключена поездка с один из дней с 19 по 25 августа.

Могут возникнуть вопросы, связанные с недвижимостью (аренда, купли-продажа). На работе у вас крепкие позиции, руководство вами довольно. Но если вы желаете повышения в должности или увеличения зарплаты, надо еще потрудиться. 

19 августа 2019, 10:22

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