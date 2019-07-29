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Гороскоп

Гороскоп на неделю 29 июля по 4 августа 2019 года

Фото: www.globallookpress.com.
Луна стремительно убывает и уже в четверг мы встретим новолуние. А с понедельника по среду на небе разыграется нешуточная борьба Солнца с бунтарем Ураном. Как это отразится на нас? 
прочитано 224 раза

Тяга к самостоятельности и независимости, поток оригинальных идей, бурная интеллектуальная деятельность, неожиданные поступки (некоторые из которых от вас, вероятно, ждали годами, например, предложение руки и сердца), резкие перемены и желание немедленно сбежать в отпуск. Из негативных сценариев: неожиданные увольнения, конфликты с руководством, супругами, родителями, аварии, поломки бытовой техники и авто, возгорания, проблемы с сердцем и крайне неудовлетворительное самочувствие. Астролог Юлия Урусэль, составившая гороскоп на неделю для читателей "Дни.ру", уверена, что головные боли и недомогание у кого-то начались еще с прошлой пятницы.

Уран коварен и непредсказуем, поэтому на наступающей неделе точно стоит отказаться от операций, любых вмешательств в организм и покупок авто, техники и других финансовых вложений.

Следующее важное астро событие недели в четверг – Новолуние в знаке Льва. Это время запуска наших пожеланий во Вселенную. Не верите? Отпустите свое желание в самый пик Новолуния с 06:13 по 07:13 по Москве и, возможно, к полнолунию 15 августа вы получите первые результаты.

В пятницу возможны перемены в личной жизни. У кого-то резко нагрянет расставание или, наоборот, захватит любовь с первого взгляда. Если в отношениях все стабильно, то вот финансы "запоют" романсы. Не транжирьте последние деньги в угоду сиюминутным желаниям, особенно в погоне за новыми гаджетами. В идеале важные покупки лучше совершать после 8 августа.

К выходным ветер перемен уляжется. Многие спокойно и продуктивно проведут уик-энд на даче или дома, наводя порядок. Если удастся, посвятите время себе – сходите на фитнесс, на массаж или отправьтесь на обучающие курсы.

Овен

У Овнов неделя обещает быть активной, насыщенной и продуктивной. Все ваши поставленные цели реализуемы и достижимы. Главное – сконцентрироваться на определенной задаче, а не пытаться сделать тысячу дел одновременно.

Во второй половине недели ситуации будут требовать от вас хорошо продуманных, последовательных действий и терпения, иначе результат окажется совсем не таким, как вы ожидаете.

Телец

Многие Тельцы в начале недели могут ощущать душевное опустошение и сильную апатию. Виной тому могут стать события, на которые вы не в состоянии повлиять, усугубившие текущее положение дел или не оправдавшие ваших планов. Стоит не принимать такие моменты близко к сердцу и отвлечься на решение текущих вопросов. Уже к концу недели душевная усталость сменится на позитив и радость жизни.

Близнецы

У Близнецов наступает период, когда возможности и таланты достигают своего пика. На уровне событий это говорит о том, что вы вполне можете осуществить свои мечты в реальность. Конечно, если не просто лежать в этом направлении, а начать действовать. Выходные могут стать богаты на приятные встречи и неожиданные сюрпризы, которые поднимут настроение на максимальную высоту.

Рак

У Раков новая неделя станет неким переходным и очень важным периодом для будущего. Звезды советуют проститься с прошлыми обидами и проблемами. Задумайтесь, не транслируете ли вы совершенно случайно модель взаимоотношений из своего прошлого на своих близких. Это могут быть дети, вторая половинка, невестка или кто-то еще. Если да, то срочно ищите новый подход и не переносите негативные моменты прошлого на свою семью. Не повторяйте ошибок!

Лев

Довольно непростой окажется рабочая часть недели для Львов. На вас может обрушиться шквал неконструктивной критики, необоснованные претензии, а дискуссии могут приобретать агрессивную окраску. Не стоит поддаваться негативному настроению окружающих, а выходить из зоны конфликта молча и с высоко поднятой головой. К консенсусу прийти все равно не получится, поэтому не тратьте свои нервы. Выходные пройдут спокойно и размеренно, без лишней суеты и напряженных моментов.

Дева

Звезды на этой неделе крайне благосклонны к Девам, обещая успех в делах и карьерный рост. Правда при условии, если вы не будете сидеть сложа руки, а активно вольетесь в рабочий процесс. Во второй половине недели многие Девы отправятся в деловые поездки и командировки или на мероприятия, связанные с получением нового опыта. Вы можете завязать новые интересные знакомства, которые в дальнейшем окажут влияние на вашу карьеру.

Весы

Для многих Весов наступает благоприятный период в работе. Вас ожидает успешное завершение проектов, получение премии и других поощрений. В течение рабочей недели вероятно предложение отправиться в длительную командировку, возможно, за пределы страны. Для вас это станет отличной возможностью для карьерного и профессионального роста. Благоприятно время и для оформления виз, вида на жительство и прочих операций, связанных с паспортным контролем и миграционной службой.

Скорпион

Многих Скорпионов на этой неделе могут посетить мысли о прошлом. Что тогда вы были счастливы, беззаботны, а сейчас все не то, и радоваться как-то нечему. Такой настрой может негативно отразиться на отношениях с близкими и общении с коллегами. Это эмоциональная ловушка, из которой нужно обязательно выбраться, иначе можно зациклиться на старом, а не заниматься выстраиванием нового. Выходные стоит посвятить встречам с друзьями и релакс-процедурам, чтобы насладиться спокойствием и позитивными эмоциями.

Стрелец

У Стрельцов наступает насыщенная рабочая неделя. Вплоть до выходных предстоит активная динамика событий, большое число встреч, звонков и обсуждения дел. Звезды уверены, что для успешных результатов вам предстоит действовать решительно и особо не раздумывая. Ваша открытость миру и природная харизма станут отличным подспорьем в решении вопросов. Выходные посвятите семье и поездкам к родственникам – они соскучились по вашему вниманию.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов, что на это неделе на вас свалится большой объем работы. Предстоит потрудиться, как говорится, за себя и того парня, закрывая множество вопросов и подчищая хвосты. Во второй половине недели многих Козерогов ждет романтический сюрприз от второй половинки. Оставьте на время свою холодность и рационализм, позвольте себя побаловать.

Водолей

У Водолеев наступает период гармонии и позитивной стабильности. Ежедневные дела, взаимоотношения с окружающими будут приносить только радость и положительный результат. Вторая половина недели может открыть многим Водолеям новые горизонты в работе и возможность раскрытия творческих способностей. Ни в коем случае не упускайте такой шанс, ставьте новые цели и начинайте активно действовать.

Рыбы

Довольно динамичной и эмоционально напряженной окажется неделя у Рыб. События могут устроить вам настоящие американские горки, создав хаос и неразбериху. Звезды советуют привести в порядок мысли и научиться более спокойно реагировать на поведение людей и негативные моменты. Вторая половина недели может повысить нагрузку на работе, что добавит масла в котел с напряженностью. Расслабиться получится лишь на выходных – не планируйте активный отдых, а хорошенько выспитесь.

29 июля 2019, 04:02

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