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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года

Фото: pixabay.com
Сколько раз пробовали что-нибудь начать с понедельника? Хотите – не хотите, а в этот раз все по настоящему. В понедельник, 3 июня, в 13:03 по московскому времени мы все "начнем новую жизнь", встретив Новолуние. Для человека это лучшее время начать все с чистого листа.
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Сразу после встречи Новолуния стоит расписать свои планы на месяц и озвучить свое самое заветное желание. И вы увидите, насколько легко реализуются все ваши намерения. Но следует знать, что новолуние – это всегда стресс для человека. Наша жизненная активность в это время на нуле. Не удивляйтесь, если кому-то из ваших знакомых очень захочется выяснить отношения. Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь на провокации, берегите свою энергию. Возможно и ухудшение самочувствия, поэтому в начале недели нужно отказаться от любых вмешательств в организм. 

Всю неделю Луна будет расти и мы вместе с ней станем строить планы и претворять их в жизнь. 5 и 6 июня – дни достаточно конфликтные и аварийные. Сохраняйте бдительность на дороге и, конечно, в отношениях с окружающими. Эмоциональный фон будет перегружен, многих будет заносить по непонятным причинам. А вот начиная с пятницы, мы почувствуем, что жизнь это праздник и в прекрасном настроении проведем остаток недели. 

Подробный гороскоп на неделю с 3 по 9 июня по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль. 

Овен

Овны на этой неделе с особым энтузиазмом возьмутся за работу. Ближе к среде на вас нахлынет волна творческого вдохновения, приправленная стремлением получать новые знания и навыки. Обязательно поищите в сети интересные вам вебинары или курсы – это поможет найти новые перспективные направления. А в выходные оптимальным вариантом станет поддаться своим спонтанным желаниям и даже авантюрам.

Телец

Для Тельцов наступающая неделя может стать судьбоносной и принесет в жизнь значительные перемены. Если ваши планы внезапно начнут рушиться, то не стоит огорчаться. Вселенной гораздо виднее и она заранее хочет защитить вас от ошибок и огорчений. Возьмите на заметку пословицу "Все, что ни делается, все – к лучшему". И позвольте Судьбе избавить вас от всего лишнего и ненужного.

Близнецы

Довольно напряженной окажется неделя у Близнецов. Вероятны обострение отношений с начальством и провокации от коллег. Вам стоит максимально аккуратно подбирать слова, поскольку все сказанное может быть вывернуто наизнанку и использовано против вас. Не пытайтесь бросаться в бой, доказывая свою правоту. Правым стать все равно не получится, а "лицо" сохранить вы сможете.

Рак

Раки всю неделю будут заняты построением планов и разработкой стратегии достижения поставленных целей. Такое занятие вдохновит вас на покорение высоких вершин и расширение границ. Звезды предупреждают, что для серьезных шагов вам стоит сопоставить силы и возможности, прежде чем начинать действовать. Иначе ваша амбициозность и решительность заведут в тупик.

Лев

Звезды заметили, что Львы прошли период серьезных испытаний – пришло время избавить вас от навалившихся дел и проблем. На этой неделе вашими спутниками станут удача и успех в любых начинаниях и в любой сфере. Хорошенько подумайте, где вы хотите испытать сладкий вкус победы и направьте туда все свое время и силы. Результат не заставит себя долго ждать.

Дева

У Дев неделя будет активной и насыщенной. Ожидайте подъема в делах, поскольку ваши планы переходят в стадию реализации. В первой половине недели потрудитесь над устранением мешающих и тормозящих вас факторов, и тогда дела начнут развиваться очень стремительно. Не стесняйтесь обращаться за помощью к компетентным в ваших вопросах людям – совместное решение возникающих проблем будет как нельзя кстати.

Весы

Звезды уверены, что Весы и сами прекрасно знают в какой сфере жизни им необходимы перемены. Ликуйте – они уже стучаться в вашу дверь! Ваша задача на этой неделе не пугаться внезапных и неожиданных событий и смело шагать вперед. Даже если Судьба бросит вам вызов, ответьте ей и проявите себя на полную мощность. Вы однозначно не проиграете и получите удовольствие от борьбы.

Скорпион

Скорпионам необходимо на время остановиться, внимательно оглянуться на свое прошлое и оценить свои силы. Это нужно для понимания дальнейших действий: либо вы решительно идете дальше вперед, либо берете паузу на некоторое время. Вы, конечно же, упрямы и уперты, и всегда готовы идти к поставленной цели, но именно сейчас важно здраво сопоставить свои ресурсы с их затратами и, возможно, повременить.

Стрелец

Стрельцы проведут неделю в спешке и суете, но это будет довольно приятная для вас активность. Никаких рутинных дел в душном помещении – вас ждут поездки, командировки и даже путешествия. Многие задачи придется решать на бегу, но это не будет нервировать, а, наоборот, доставит удовольствие. В выходные ожидайте приглашения на вечеринку или в караоке-клуб, где вы сможете хорошенько повеселиться.

Козерог

Козероги в начале недели почувствуют себя неуютно из-за того, что дела пошли не тем путем, который они так тщательно планировали. Вам придется вести себя так, как требует ситуация и окружение, а не так, как вы привыкли. Но, не стоит раздражаться по этому поводу – уже в четверг все вернется в привычное русло. В выходные лучше всего полностью изолироваться от общества и провести эти дни так, как хочется именно вам.

Водолей

У Водолеев вся неделя будет ознаменована разрешением накопившихся вопросов. Ваш девиз на наступающую неделю – "Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня". Это идеальный период для начала занятий тем, что вы откладывали в долгий ящик: тренировки, изучение языков, посещение курсов, школы танцев и прочее. Именно сейчас у вас получится начать заниматься с максимальным результатом. Действуйте!

Рыбы

Рыбы на этой неделе эмоционально напряжены и обеспокоены по поводу и без. Звезды считают, что пришла пора отдыха и вам жизненно необходимо выдохнуть и позволить себе расслабиться. Если работа не дает такой возможности, то постарайтесь просто максимально оградиться от общества и займитесь рутинными ежедневными делами. Это позволит вам снять напряжение и восстановить силы, а не накалять себя еще больше.
3 июня 2019, 09:15

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