Календарь красоты на июль 2019

3-го июля планета, отвечающая за наше желание любить, выражать чувства, получать удовольствия, а также за все вопросы красоты перейдёт из коммуникабельных Близнецов в сентиментальный знак Рака. В идеале, в этот промежуток времени вообще лучше отказаться от кардинальных изменений во внешности.

Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, и в июле мы будем выражать свои чувства и эмоции по характеристикам знака Рак, говорит говорит астролог Юлия Урусэль.

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По ее словам, в этот период мы становимся домашними, гиперчувствительными и реагируем на любое изменение в настроении партнёра. Отсюда наша ранимость зашкаливает, а подозрительность и неуверенность вырастает на ровном месте.

Обидчивость, слезливость и чувство собственничества в этот период абсолютно нормальная реакция на происходящие ситуации вокруг. Это говорит о том, что вашему партнёру просто не хватает внимания и любви. А сами отношения в этот период будут складывать медленно, ведь Венера в Раке недоверчиво относится к новым партнёрам.

Да, ещё период Затмений с 2-го по 17-го июля в паре с Ретро Меркурием наложат свой отпечаток.



В идеале, в этот промежуток времени вообще лучше отказаться от кардинальных процедур красоты. А если вы всё же решите сходить на стрижку, то идти нужно только к проверенному мастеру и не испытывать на себе никаких новинок.

ОДЕЖДА

В одежде мы интуитивно перейдём на натуральные ткани. Важным будет, чтобы она была удобной и не броской.

А 28-го июля на смену Венере в Раке пожалует роскошная Венера во Льве, которая зайдёт на свой пьедестал и пробудет там вплоть до 21-го августа. Какое настроение ждёт нас в конце июля?

Тут ведь сама Императрица у руля! А это значит, что мы будем искренни в проявлении своих чувств, жизнерадостны, артистичны, обаятельны, испытываем огромную потребность к развлечениям и получению удовольствий от жизни.

В одежде предпочитаем яркие цвета и дорогие украшения. Нуждаемся в повышенном внимании и любим быть в центре. А в повседневной жизни мы ярче проявляем свои чувства и эмоции. Одним словом: жизнь – это праздник! Но, об этом вы узнаете уже в следующем месяце.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.🌛Лучшее время для этого в июле:

5 июля до 09:20;

6 июля;

7 июля до 19:50;



8 июля с 09:10;



13 июля;



15 июля.



А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.





Фото: www.globallookpress.com



В июле это:



18 июля с 10:00 и до 18:50;



20 июля;



21 июля;



25 июля после 14:00;



26 июля после 08:00;



27 июля после 09:30;



28 июля до 18:20;



29 июля с 14:32;



31 июля с 16:30.



Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.



НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ВОЛОСАМИ

1 июля;



2 июля;



3 июля;



9 июля;



10 июля;



16 июля;



17 июля;



23 июля;



24 июля;



30 июля.



ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ



Подходящее время для окрашивания волос в тёмные оттенки (дольше будет держаться):



5 июля до 09:20;



6 июля;



7 июля до 19:50;



8 июля с 09:10;



13 июля;



15 июля.



ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ



Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:



18 июля с 10:00 и до 18:50;



20 июля;



21 июля;



25 июля после 14:00;



26 июля после 08:00;



27 июля после 09:30;



28 июля до 18:20;



29 июля с 14:32;



31 июля с 16:30.



А вот окрашивание волос в тёмные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.



УХОД ЗА ЛИЦОМ



Время для процедур у косметолога:



применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".



5 июля до 09:20;



6 июля;



7 июля до 19:50;



8 июля с 09:10;



13 июля;



15 июля.





Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:



18 июля с 10:00 и до 18:50;



20 июля;



21 июля;



25 июля после 14:00;



26 июля после 08:00;



27 июля после 09:30;



28 июля до 18:20;



29 июля с 14:32;



31 июля с 16:30.



Внимание регионам, время московское!



Друзья, помните, совершая любые действия с волосами – вы вносите перемены в свою жизнь! Относитесь к волосам, как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте причёску необдуманно.

А вот если вас действительно всё достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь.

Но всегда начинайте с Лунного календаря, а ЛУНА, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.

Берегите себя и силу своих волос!

