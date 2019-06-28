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Календарь красоты на июль 2019

Фото: www.globallookpress.com
3-го июля планета, отвечающая за наше желание любить, выражать чувства, получать удовольствия, а также за все вопросы красоты перейдёт из коммуникабельных Близнецов в сентиментальный знак Рака. В идеале, в этот промежуток времени вообще лучше отказаться от кардинальных изменений во внешности.
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Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, и в июле мы будем выражать свои чувства и эмоции по характеристикам знака Рак, говорит говорит астролог Юлия Урусэль.

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По ее словам, в этот период мы становимся домашними, гиперчувствительными и реагируем на любое изменение в настроении партнёра. Отсюда наша ранимость зашкаливает, а подозрительность и неуверенность вырастает на ровном месте. 

Обидчивость, слезливость и чувство собственничества в этот период абсолютно нормальная реакция на происходящие ситуации вокруг.  Это говорит о том, что вашему партнёру просто не хватает внимания и любви. А сами отношения в этот период будут складывать медленно, ведь Венера в Раке недоверчиво относится к новым партнёрам. 

Да, ещё период Затмений с 2-го по 17-го июля в паре с Ретро Меркурием наложат свой отпечаток. 

В идеале, в этот промежуток времени вообще лучше отказаться от кардинальных процедур красоты. А если вы всё же решите сходить на стрижку, то идти нужно только к проверенному мастеру и не испытывать на себе никаких новинок. 

ОДЕЖДА

В одежде мы интуитивно перейдём на натуральные ткани. Важным будет, чтобы она была удобной и не броской. 

А 28-го июля на смену Венере в Раке пожалует роскошная Венера во Льве, которая зайдёт на свой пьедестал и пробудет там вплоть до 21-го августа. Какое настроение ждёт нас в конце июля? 

Тут ведь сама Императрица у руля! А это значит, что мы будем искренни в проявлении своих чувств, жизнерадостны, артистичны, обаятельны, испытываем огромную потребность к развлечениям и получению удовольствий от жизни. 

В одежде предпочитаем яркие цвета и дорогие украшения. Нуждаемся в повышенном внимании и любим быть в центре. А в повседневной жизни мы ярче проявляем свои чувства и эмоции. Одним словом: жизнь – это праздник! Но, об этом вы узнаете уже в следующем месяце. 

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.🌛Лучшее время для этого в июле:

  • 5 июля до 09:20;
  • 6 июля; 
  • 7 июля до 19:50; 
  • 8 июля с 09:10; 
  • 13 июля;
  • 15 июля. 

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. 


Фото: www.globallookpress.com

В июле это: 

  • 18 июля с 10:00 и до 18:50; 
  • 20 июля;
  • 21 июля; 
  • 25 июля после 14:00; 
  • 26 июля после 08:00; 
  • 27 июля после 09:30; 
  • 28 июля до 18:20; 
  • 29 июля с 14:32; 
  • 31 июля с 16:30. 

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ВОЛОСАМИ

  • 1 июля;
  • 2 июля;
  • 3 июля; 
  • 9 июля; 
  • 10 июля;
  • 16 июля; 
  • 17 июля; 
  • 23 июля;
  • 24 июля;
  • 30 июля. 

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в тёмные оттенки (дольше будет держаться):

  • 5 июля до 09:20; 
  • 6 июля; 
  • 7 июля до 19:50; 
  • 8 июля с 09:10; 
  • 13 июля;
  • 15 июля. 

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут: 

  • 18 июля с 10:00 и до 18:50; 
  • 20 июля;
  • 21 июля; 
  • 25 июля после 14:00; 
  • 26 июля после 08:00; 
  • 27 июля после 09:30; 
  • 28 июля до 18:20; 
  • 29 июля с 14:32; 
  • 31 июля с 16:30. 

А вот окрашивание волос в тёмные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется. 

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога: 

применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

  • 5 июля до 09:20; 
  • 6 июля; 
  • 7 июля до 19:50; 
  • 8 июля с 09:10; 
  • 13 июля;
  • 15 июля. 

Фото: www.globallookpress.com

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

  • 18 июля с 10:00 и до 18:50; 
  • 20 июля;
  • 21 июля; 
  • 25 июля после 14:00; 
  • 26 июля после 08:00; 
  • 27 июля после 09:30; 
  • 28 июля до 18:20; 
  • 29 июля с 14:32; 
  • 31 июля с 16:30. 

Внимание регионам, время московское! 

Друзья, помните, совершая любые действия с волосами – вы вносите перемены в свою жизнь! Относитесь к волосам, как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте причёску необдуманно.

А вот если вас действительно всё достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь.

Но всегда начинайте с Лунного календаря, а ЛУНА, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.

Берегите себя и силу своих волос!

28 июня 2019, 06:34

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