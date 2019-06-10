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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года

Фото: pixabay.com
На небе сформировался весьма неприятный союз борца – Марса и блюстителя кармы – Сатурна. Этот напряженный конфликт чреват возникновением трудностей и препятствий в реализации задуманного и в решении текущих задач. Напряжение в отношениях и рабочих моментах будет нарастать вплоть до пятницы и может изрядно потрепать кому-то нервы. 
прочитано 286 раз

По словам астролога Юлии Урусэль, это крайне неблагоприятный период для покупки авто, любой другой техники и оформления кредитов. От обращения к руководству или в государственные инстанции тоже стоит отказаться. В разы возрастает риск травм и аварий. В том числе высока вероятность обострения хронических болячек, возникновения срочных операции, получения травм и ушибов. Сейчас не стоит спешить или рассчитывать в решении своих вопросов на других.

Овен

Овны на этой неделе будут вести себя отстраненно, постоянно думая о чем-то своем, а не о текущих делах. Во вторник появится возможность выбора из нескольких проектов или задач, но, к сожалению, ни один из вариантов вас не вдохновит. Виной тому окажется апатичное настроение и стремление к ничегонеделанию. Но лучше заняться этим в выходные, а в будни собраться и поработать.

Телец

Тельцы в начале недели столкнутся с тем, что все ваши советы и попытки сделать как лучше будут тщетными. Вероятно появление ненужных дел или возникновение препятствий. Избегайте излишней суеты – ближе к пятнице все вернется в прежнее русло и перестанет вас напрягать. В выходные возможны ссоры со второй половинкой на фоне скупости ваших эмоций. Чтобы не раздувать из мухи слона лучше уделите максимум времени любимому человеку и все разрешится само собой.

Близнецы

Для Близнецов неделя сложится позитивно и гармонично. Многих представителей знака накроет внезапная влюбленность, новое романтическое увлечение или воссоединение с близкими после долгой разлуки. В любом случае вас больше всего будет интересовать тема отношений, а не работа или текущие дела. Звезды считают, что пойти на поводу у эмоций будет наилучшим решением поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь.

Рак

Ракам начало недели принесет встревоженность и обеспокоенность. Причинами могут стать ссоры с любимым человеком или острая необходимость в деньгах. Вам стоит не в панике хвататься за голову, а отбросить в сторону эмоции и решение не заставит себя долго ждать. В выходные постарайтесь абстрагироваться и провести время в тишине и спокойствии, или за занятием любимым делом. Вам крайне важно просто дать себе расслабиться.

Лев

Звезды решили, что Львам на этой неделе пора воздать за все труды. Вас ожидает увеличение дохода или повышение по карьерной лестнице. Смело беритесь и за новые дела и проекты – результат будет ошеломительным, главное не пугаться трудностей. Во второй половине недели поделитесь своими мыслями и планами со своей половинкой и близкими людьми.

Вполне вероятно, что вы получите от них помощь в реализации своих идей или необходимые для этого контакты.

Дева

Девам новая неделя подарит чудодейственную таблетку от любых проблем. Вы с легкостью сможете избавиться от всего, что тормозило вас, не давало двигаться вперед и создавало препятствия. Но Звезды предупреждают: если будете раздумывать, медлить и колебаться, то волшебное лекарство ускользнет из ваших рук. Ничего не бойтесь и смело действуйте, и тогда вы сможете закрыть все интересующие вас вопросы.

Весы

Звезды считают, что Весам пришло время впустить в свою жизнь ветер перемен. На этой неделе перед вами откроются новые перспективы, которые пока могут быть туманными и не внушать доверия, но вам стоит их принять и встать на новый неизведанный путь. Он приведет вас к избавлению от трудностей и к безопасности и стабильности.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе жизнь перевернется с ног на голову и этот переворот будет крайне приятным. Одним он принесет увеличение доходов, другим – подарки и сюрпризы, а третьим – огромную любовь. В любом случае Звезды приготовили для всех Скорпионов обретение счастья и исполнение желаний.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов о необходимости творческого подхода к делам, если вы желаете продвижения по карьерной лестнице. Проявите фантазию и креативность по максимуму на этой неделе и успех вам гарантирован. А в выходные отправляйтесь очаровать и сводить с ума окружающих. Категорически нельзя сидеть дома, если вы мечтаете обрести вторую половинку.

Козерог

У Козерогов каждый из семи дней этой недели будет наполнен радостью и позитивными эмоциями. Такое настроение подарит вам вдохновение и огромный запас энергии для реализации идей. Обязательно вспомните все ваши мыслимые и немыслимые планы – вы вполне вероятно сможете их осуществить в ближайшее время. Во второй половине недели избегайте употребления алкоголя и приема лекарств без рецепта врача – высока вероятность переборщить и навредить.

Водолей

Звезды предупреждают Водолеев: на этой неделе вы склонны к совершению импульсивных и опрометчивых поступков. Ваше настроение может меняться каждые полчаса, что может вызвать недопонимание со стороны окружающих. Внимательно следите за тем, что вы делаете и говорите, иначе можете испортить отношения с близкими для вас людьми или вашим окружением.

Рыбы

У Рыб неделя окажется довольно суетливой и заставит понервничать из-за метаний из крайности в крайность. Сегодня густо, а завтра пусто, и такая динамика продлится вплоть до выходных. Вам придется много трудиться, чтобы поддерживать привычную стабильность. В пятницу появится отличная возможность избавиться от навалившихся задач и спокойно провести выходные. Идеально будет выбраться к водоему или в лес, чтобы насладиться природой и спокойствием.

10 июня 2019, 10:33

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