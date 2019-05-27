Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года
Для всех представителей творческих профессий наступает лучший период для создания и разработки новых проектов. А вот в решении финансовых вопросов есть один момент – доверять сейчас стоит только людям и банковским продуктам проверенным временем. Избегайте новых и авантюрных предложений. Подробный гороскоп на неделю по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.
Овен
Овнам стоит в начале недели ожидать хороших новостей, которые подскажут как привести задуманное к результату. Наступающая неделя будет отправной точкой для реализации ваших планов. Внимательно слушайте любую информацию, соглашайтесь на участие в различных тренингах и семинарах. В будущем вы порадуетесь сотню раз полученным знаниям, ведь они будут как раз кстати.
Телец
Всю первую половину недели Тельцы будут во власти романтики и влюбленности. Это может быть как кратковременный роман, так и новая волна нежных чувств в давних отношениях. Только не теряйте голову – ближе к пятнице она вам обязательно понадобится, так как придется тщательно выбирать верный и самый лучший вариант из нескольких возможных для разрешения текущего вопроса. Это может быть выбор места отдыха, квартиры, машины или очень глобальных моментов, напрямую связанных с вашей дальнейшей судьбой.
Близнецы
Близнецам на этой неделе предстоит искать новые пути решения текущих задач, поскольку предыдущие устарели и потеряли всякий смысл. Ваш багаж знаний и жизненный опыт станет в этом отличным подспорьем. А к выходным кто-то задумается о том, что пришло время узаконить существующие отношения. Вы почувствуете, что уже созрели и хотите настоящую семью.
Рак
У Раков неделя начнется с разбора нерешенных ранее вопросов и уже к четвергу вам придется снизить свою нагрузку вдвое. Всю неделю может наблюдаться рассредоточенность и некоторая заторможенность, поэтому стоит стараться более тщательно сверять цифры в документах и планировать время. В выходные будет идеально заняться творчеством или отправиться на обучающий семинар. Это придаст вам сил или вернет в вас прежнее русло.
Лев
Львам на этой неделе будет довольно трудно заниматься деятельностью, которая требует общения с большим количеством людей или постоянными передвижением. Вам комфортнее будет работать в одиночестве и тишине. Это поможет переделать кучу дел и при этом морально отдохнуть. Если вы не получите такой возможности, то к субботе можете оказаться "опустошенным сосудом" и полностью без сил.
Дева
В начале недели Девы столкнуться с различными сложностями. Вероятны срывы планов, а элементарные ежедневные задачи будут затрагивать гораздо больше времени, чем обычно. В пятницу вы можете начать сомневаться в себе и своих силах, но гоните эти мысли прочь! Это временные трудности, возникшие без вашего влияния и к выходным картина станет более спокойной и радостной.
Весы
У Весов вся рабочая неделя будет связана с решением юридических вопросов или споров. Вас ждет кропотливая бумажная работа, требующая максимальной внимательности и скрупулёзности. Звёзды предупреждают: ведите честную игру, не суетитесь и если хоть в чем-то сомневаетесь, то прибегайте к помощи более компетентных лиц. Малейшая ошибка может оказаться слишком весомой и свести на нет все труды.
Скорпион
У Скорпионов наблюдается нехватка сил и энтузиазма. Но на этой неделе вы получите заряд энергии и авантюризма. Работать станет в разы проще, особенно если руководство решит отправить вас в командировку или на тренинг. Уже во вторник ваша апатия сменится желанием свернуть горы и жаждой новых проектов и горизонтов. Дерзайте, творите, а Вселенная с радостью вас поддержит.
Стрелец
Звезды предупреждают Стрельцов о необходимости быть готовыми к неприятностям или разочарованиям. Особенно напряженной окажется середина недели – очень велика вероятность весомых денежных трат и не самого приятного общения с начальством. Выдохнуть удастся только на выходных и лишь в том случае, если вы позволите себе провести время с максимальным комфортом и расслабиться.
Козерог
У Козерогов неделя окажется насыщенной и активной. Некоторым представителям этого знака придется много ездить и оказываться чуть ли не в двух местах одновременно. А некоторых ждут приятные путешествия и поездки по стране и ближнему зарубежью. Скорее всего это будет вызвано необходимостью лично обсудить дела или встретиться с близкими.
Водолей
Очень непредсказуемой окажется неделя у Водолеев. Не стоит удивляться, что в ваши планы будет вносить свои коррективы Его Величество Случай. Тем более, что в конечном счете такие поправки вас только порадуют, а не огорчат. Доверьтесь ходу событий и позвольте себе немножечко поплыть по течению к положительным итогам.
Рыбы
Звезды считают, что у Рыб достаточно сил и профессионализма для карьерного роста. В середине недели вам вероятно поступит предложение возглавить сложный проект. Да, с ним придется повозиться, но в конечном счете он откроет перед вами широкие перспективы. Соглашайтесь, а не раздумывайте! К выходным может появиться рассеянность и головные боли. Вам стоит хорошенько выспаться и разгрузить мозг.
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