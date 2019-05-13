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Гороскоп

Гороскоп на неделю 13 по 19 мая 2019 года

Фото: globallookpress.com
Нас ожидает неделя романтики, приятных знакомств и неожиданных признаний. Феромоны буквально пропитают воздух, считает астролог Юлия Урусэль. Главный совет в гороскопе на неделю с 13 по 19 мая: если вы в ссоре со своей второй половинкой, то пора идти на примирение. Сейчас самое благоприятное время для достижения компромисса. И, кстати, не только в личной жизни, но и на работе. 
Также возможны финансовые поступления и приличные траты на дорогостоящие покупки. 
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В предверии Полнолуния, которое произойдет 19 мая, возможно напряжение в личных отношениях, а решение финансовых вопросов потребует особой осторожности. 

Кто-то на эмоциях резко пересмотрит важность партнерских отношений и галопом помчится подавать на развод или порвет отношения без объяснения причин. А у других, наоборот, могут настигнуть стрелы Купидона и случится любовь с первого раза! Здравствуй, страстный роман, а потом и вовсе предложение руки и сердца. 
Так что друзья, делайте выводы и пользуйтесь моментом.

Овен

Вернувшись в рабочее русло после длительных выходных, Овны ринутся в бой. Колоссальный запас энергии и обострившаяся интуиция позволит Овнам успешно развить уже начатые ранее задачи и проекты. Ближе к концу недели вероятны деловые поездки или посещение курсов повышения квалификации. Любой из вариантов пойдет вам только на пользу и откроет возможности для карьерного роста и увеличения дохода.

Телец

Тельцы на этой неделе рискуют впасть в депрессию. У вас нет сил работать, хочется убежать на край света от навалившихся проблем, а настроение фанатично и ничего не радует... Не стоит думать, что текущее состояние будет с вами всю жизнь и выхода нет и никогда не будет. Оглянитесь вокруг, а не закрывайтесь в ракушку! Больше гуляйте, запишитесь на курс массажа и фитнес. Так вы взбодритесь и к концу недели жизнь заиграет яркими красками.

Близнецы

У Близнецов все стабильно и идет по плану. Вам нужно лишь немного усилий для того, чтобы направлять ситуацию в необходимое вам русло. Ближе к выходным ожидайте или поступление значительной суммы денег, или крупное приобретение. В выходные стоит задуматься о ваших отношениях. В них все стабильно и не меняется, но устраивает ли вас существующее положение дел?

Рак

В начале недели Ракам стоит проявить максимальное терпение в отношении работы. Вам может показаться, что дела стоят на месте и вам захочется все бросить. Напротив, вам обязательно необходимо довести начатое до ума, не обращая внимание на все мелочи и детали. В этом случае уже к субботе вы испытаете радость и полное удовлетворение собой. Концентрация и спокойствие – залог вашего успеха на ближайшие семь дней.

Лев

Львы начало недели встретят воспоминаниями о прошлом и самокопанием. Главное не зацикливайтесь на былых ошибках и не сожалейте о них. Единственное, что стоит сделать – извлечь уроки, чтобы не ошибаться в будущем. К среде вы почувствуете себя лучше и спокойно займетесь текущими делами. В пятницу возможны непредвиденные мелкие расходы, но не стоит придавать этому слишком большое значение и огорчаться.

Дева

Девам стоит быть все семь дней предельно внимательными и осторожными. Если вы не настроены круто поменять свою жизнь, то в первой половине недели стоит держать свои эмоции в узде и избегать конфликтов. Они могут стать необратимыми. Во второй половине недели Звезды рекомендуют воздержаться от дальних поездок, поскольку высока вероятность получения травм.

Весы

В начале недели Весы будут стараться как можно меньше контактировать с окружающими. Вам захочется закрыться ото всех и побыть в одиночестве. Только проведите время с пользой: приведите в порядок мысли, почитайте книги и поизучайте то, что давно хотели, но не хватало времени. В четверг вам необходимо вернуться к текущим делам. И для решения некоторых вопросов лучше обратиться к более компетентным лицам за добрым советом.

Скорпион

Скорпионов неделя будет ознаменована разрешением текущих вопросов и позитивными начинаниями. В понедельник стоит помириться с теми, с кем вы были в ссоре, и свести конфликт на нет. Все негативные моменты на этой неделе вы можете разрешить наилучшим образом и с пользой для себя. 
Главное стать инициатором для их завершения, а остальные обязательно вас поддержат. Вообще, чем бы вы не занялись в ближайшие семь дней – успех гарантирован.

Стрелец

Для Стрельцов первая половина недели пройдет в расслабленном режиме. Вы можете спокойно заниматься текущими делами или вообще ничего не делать, если захочется. Ближе к пятнице вероятно получение премии или заключение договора, который существенно увеличит доход. А если все ваши мысли заняты желанием обрести вторую половинку, то в выходные не стоит сидеть дома – шанс повстречаться будет высок, даже если вы просто будете выносить мусор.

Козерог

Одним Козерогам неделя принесет волну творческого вдохновения, а другим – море романтики и окрыляющей любви. Но очень часто из одного рождается другое, ведь правда? Вложите эти позитивные эмоции и вы поразитесь, какой результат вы получите уже к выходным. А влюбленным сердцам Звезды приготовили сюрприз – получить предложение руки и сердца шансы очень велики.

Водолей

Водолеи и сами явно ощущают предстоящую борьбу на работе, и не зря! Вас решили испытать на прочность в вашей профессиональной деятельности. Вам пригодятся самодисциплина и умение четко планировать дела по шагам. Помните, что самый темный час перед рассветом, а значит, чем тяжелее становится, тем ближе вы к разрешению проблем. И если вы не остановитесь на полпути, то уже к выходным вы разрешите все вопросы и окажетесь победителем.

Рыбы

Вплоть до среды Рыбам стоит взять с собой в верные друзья логику, трезвый ум и непредвзятость. Вам предстоит разбирать хаос в делах и бумагах, параллельно объясняя всем вокруг, что это крайне необходимо. Только делайте это не слишком эмоционально, иначе возникнут ссоры на пустом месте. Разложив все по полочкам, вторую половину недели стоит посвятить своим чувствам и желаниям, ни в чем себе не отказывая.
13 мая 2019, 07:59

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