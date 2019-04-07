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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года

Фото: www.globallookpress.com.
Неделя выдастся достаточно продуктивной. Новолуние в Овне, которое мы встретили 5 апреля, запустило во все рабочие процессы динамку и напор. Мы решительно беремся за все новое и импульсивно отстаиваем свои позиции. А вот планета красоты и любви Венера на этой неделе кому-то подарит любовь  всей жизни или, наоборот, прольет свет на давно затянувшиеся отношения. Чтобы в дальнейшем не разочароваться в новом принце не спешите бросаться в омут с головой. Присмотритесь получше и растяните на подольше букетный период.
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Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года специально для “Дни.ру” составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

Овнов из-за излишней спешки и суеты может постигнуть разочарование. В первой половине недели стоит быть внимательнее на работе и приложить максимум сил для решения текущих задач. Начните записывать ваши расходы и тщательно планировать бюджет – иначе велик риск лишних трат. Ближе к выходным появится ощущение грусти и тоски. Возьмите свою вторую половинку и выберетесь на прогулку в парк или сходите в кино. Вам обязательно нужно развеяться.

Телец

Тельцов ожидает насыщенная событиями неделя. Многое придется решать на бегу, но при этом обязательно вникая в суть вопроса, и все анализируя. Поверхностный подход чреват ошибками, устранять которые  придется вам же. В отношениях появится новая волна нежности и романтики, способная "оживить" брак даже с 20-летним стажем. А для тех кто свободен вероятно новое знакомство, перерастающее в отношения весьма бурные, но при этом длительные.

Близнецы

Близнецам с понедельника начнет казаться, будто все близкие и друзья сговорились потрепать вам нервишки, высказывая свое "фи". Не обращайте внимание на эмоциональные выпады, твердо стойте на своем, верьте в себя и свои убеждения. Возбуждение  выплескивайте на работу – здоровая агрессия приведет вас на вершину пьедестала. Ведь любая корпоративная среда – хоть брокерский офис, хоть бригада экскаваторщиков – это всегда соревнование по смешанным единоборствам.  

Рак

Раки в первую половину недели рискуют увязнуть в масштабах своих планов и собственных иллюзий. Оставьте эту гигантоманию. Займитесь лучше своими насущными "хочу" – радуйте себя малым. В противном случае, к пятнице есть риск впасть в уныние от того, что все ваши мечты о великом ушли как вода в песок. Ставьте достижимые цели. В гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля есть предостережение: не пытайтесь сразу захватить весь мир.

Лев

Львы – лидеры от природы. И новая неделя даст вам возможность раскрыть это качество в полной мере. Только от вас и ваших действий будет зависеть успех в делах и воплощение планов. Вас может охватить новаторская идея, открывающая новые возможности и горизонты. Вы способны вдохновить ей всех вокруг. Смело начинайте реализацию задуманного, но убедитесь, достаточно ли у вас знаний и ресурсов для этого, не бросайтесь в омут. Тщательно подготовьтесь и к концу недели покоряйте эту вершину.

Дева

Девам первую половину недели предстоит интенсивно трудиться. Потребуется четкий план, чтобы структурировать свои бизнес-процессы. Из хаоса – к идеальному порядку, и успех гарантирован. Ближе к пятнице стоит проявить решительность, настойчивость и положить руководству на стол ваш проект, давно пылящийся в ящике. Вполне вероятно, этот шаг продвинет вас по карьерной лестнице на руководящую должность.

Весы

Весам вплоть до выходных будут поглощены излюбленным занятием – взвешивать все за и против, тщательно оценивать события, сопоставлять факты и анализировать. И это очень очень уместно и своевременно – ваша карьера зависит от того насколько осознанный выбор вы сделаете, принимая то или иное решение. Важное предупреждение в гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля: открывшиеся перспективы рассмотрите с долей недоверия – вполне возможны подводные камни. А в выходные стоит пойти на поводу у ваших желаний.

Скорпион

У Скорпионов, как всегда, все под контролем. Все рабочие процессы доведены до идеала, учтены все возможные и невозможные риски, продуман каждый шаг. Вы устремлены к некой серьезной цели и совершенно точно знаете как ее достичь. Вероятно, в середине недели придется принять сложное решение. Неожиданным это, скорее всего, не будет, ведь морально вы готовы к любым поворотам. В выходные можно убрать руку с пульса, расслабиться и ни о чем не думать.

Стрелец

Стрельцов события грядущих семи дней способны завести в тупик и заставить усомниться в правильности своих действий и решений. Вам стоит обратиться за помощью к компетентным людям, которые все оценят со стороны. Не стоит совершать никаких сделок, финансовых операций, поскольку велик риск столкнуться с мошенничеством. Но уж если перенести встречу невозможно, то прежде чем поставить свою подпись, покажите документы экспертам.

Козерог

Козерогам в первой половине недели предстоит рассчитывать только на себя, не ожидая помощи со стороны. Но вас этим не удивить. Вы, как никто другой, знаете, что если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Главное, всецело доверьтесь своей интуиции и тогда все обязательно получится. Ближе к пятнице возникнет желание сбежать куда-нибудь подальше от всех и побыть наедине с самим собой. Вам это, действительно, необходимо. Пора проанализировать минувшие события и выстроить планы на будущее.

Водолей

Водолеи в понедельник задумаются что заняты не своим делом и находятся не на своем месте. Причина хандры – нехватка сил и отсутствие вдохновения. Попытайтесь освободиться от "тяжелых" мыслей. Лучше сосредоточиться на том, что делает вас счастливее и позволяет дышать полной грудью. В гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля четверг назван самым благоприятным днем для начала занятий новым хобби. Давно хотели танцевать румбу или научиться 3D-моделированию? Действуйте!

Рыбы

Рыбам неделя предстоит крайне взрывоопасная. "Сюрпризы", способные разрушить привычный образ жизни, могут поджидать повсюду. С начальником, например, случится приступ резкой критики, коллеги – "подложат свинью", вторая половинка – вынесет мозг. И если вы не готовы кардинально менять свою жизнь, постарайтесь встретить все это с каменным лицом. Любая ваша реакция, скорее всего, окажется разрушительной. Надевайте ментальный бронежилет и занимайтесь спокойно привычными делами под гул канонады из уст начальника, коллеги или супруга.

7 апреля 2019, 17:01

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