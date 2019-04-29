Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Как чудесно, что наступающая неделя одарит нас дополнительными выходными. Ведь уже в воскресенье 5 мая мы встретим Новолуние и соотвественно всю неделю энергия будет убывать, а наш организм будет нуждаться в отдыхе. Так, что отдыхаем, не начинаем ничего нового, а лучше и вовсе отложить все важные дела.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

Для Овна Звезды открывают двери в счастливые семь дней. Любые начатые ранее дела к концу недели завершатся благоприятно и подарят вам чувство собственного удовлетворения. Все майские праздники идеально будет провести с семьей и самыми близкими друзьями. Вполне вероятны разговоры о начале семейного бизнеса и вам стоит об этом хорошенько подумать. Вас ждет колоссальный успех, если вы согласитесь принять в нем участие.

Телец

Тельцы морально устали и все чаще подумывают о смене работы или вообще вида деятельности. К середине недели это чувство усилится – вам остро захочется новых ощущений и даже новой жизни. И звезды вас слышат! Ближе к пятнице вполне вероятно предложение нового рабочего места, а некоторым – с переездом в другой город. Предложенный вариант хоть и будет для вас пока непонятным на перспективу, но знайте наверняка – он откроет вам больше возможностей и увеличит доход.

Близнецы

События новой недели у Близнецов не способны предугадать даже Звезды. Возможны неожиданные повороты событий, сюрпризы и новые обстоятельства, которые невозможно предсказать. Каждый ваш шаг – шаг в неизвестность, способный кардинальным образом изменить привычное течение дел, говорится. Главное для вас – не пугаться неизвестности, а смело идти вперед.

Рак

Начало недели принесет Ракам споры и конфликты на работе. Велик риск оказаться втянутым в чужие интриги и стать инструментом в достижении целей других людей. До среды вам необходимо быть исключительно дипломатичными, иначе можно оступиться на ровном месте. А во второй половине недели стоит задуматься о том, кому из близких вы сделали больно и кто обидел вас. Нужно простить обидчиков и извиниться за содеянное, чтобы не разжигать внутри себя негатив и агрессию.

Лев

Львов ожидает успех в любых делах и даже в исполнении заветных желаний. Вам не о чем беспокоиться, ведь вас ждeт абсолютный триумф. Все семь дней вы можете спокойно отдыхать и наслаждаться жизнью. А ближе к концу недели вы можете загореться новой идеей или проектом, для осуществления которого потребуется прокачать свои навыки. Добавьте немного новых знаний в свою копилку и смело беритесь за реализацию задуманного.

Дева

В начале недели Девам будет предложено отправиться в деловую поездку. Вам обязательно стоит согласиться – в ней вы сможете завладеть важной информацией и успешно завершить дела. Начиная с четверга уделите время своей семье и второй половинке. Побалуйте их своим вниманием и не стесняйтесь выражать свои чувства, проявите заботу и порадуйте любимых приятными подарками.

Весы



Прекрасные перспективы вырисовываютсядля Весов. Все будущие семь дней представителям этого знака стоит полагаться на свою интуицию и чутье. Чужие советы и рекомендации лишь собьют вас с толку, а не направят в правильное русло. Середина недели принесет теплую волну романтики и нежности, которые способны окрылить на любые свершения. У одиноких Весов велик шанс влюбиться и потерять голову.

Скорпион

Фортуна на этой неделе не просто повернется к Скорпионам лицом, но еще и широко улыбнется. Вашему грядущему успеху можно только позавидовать. Вы – великолепный профессионал своего дела и на этой неделе вас оценят по достоинству. Можете рассчитывать как на продвижение по карьерной лестнице, так и на существенное увеличение дохода.

Стрелец

Начало недели принесет Стрельцам некоторые трудности и препятствия в делах. Вам важно не идти на уступки и быть уверенными в своей правоте. И тогда уже к среде все вопросы разрешатся в вашу пользу. А в выходные вспомните о любимых и проведите время наедине ото всех, иначе велик риск столкнуться с ревностью и массой претензий.

Козерог

Козероги уйдут с головой в рабочие вопросы, направив всю свою энергию на увеличение своего дохода. Благодаря своему опыту и знаниям вы распланировали все настолько идеально, что Звездам остается лишь благоволить вам и вашим планам. Особенно хорошо дела сложатся у тех, чья работа связана с недвижимостью, оптовыми поставками и торговлей, а также у инвесторов и финансистов.

Водолей

Водолеи скорее всего уже расписали распорядок своих дел на новую неделю. Ичетко видно, что избранные цели вполне достижимы и реализуемы. Только не стоит распыляться по мелочам и нервничать по пустякам – нужно проявить терпение, настойчивость и действовать по шагам. Лишь в этом случае успех гарантирован. А в выходные ожидается мини-трип с друзьями или вылазками на природу большой и веселой компанией.

Рыбы

Вплоть до среды Рыбам стоит быть начеку и держать язык за зубами. Осторожно относитесь к новой информации, тщательно ее проверяйте, прежде чем применить. Поскольку это может быть специально выпущенная "утка", чтобы сбить вас с толку или направить в другое русло. Если вы вовремя все поймете и не поддадитесь на провокации, то оставшаяся часть недели пройдет гладко и ненапряжно. Только вторая половинка может внезапно начать капризничать, требуя внимания, но вы же сами знаете, как это исправить.