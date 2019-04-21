Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года

Итак, кому-то страсть и необузданные эмоции, другим – неуемное желание отправиться в спортзал. Кстати, заняться преображением фигуры с понедельника действительно стоит, и результат закрепится надолго. Ну, а если не страсти или ЗОЖ, то... супер-шопинг! Кое-кто всю зарплату спустит на новую коллекцию. Однако же деньги следует разумно тратить. Ведь буквально через пару недель придет понимание, что все эти обновки вовсе не то, что надо.

Овен

Понедельник у Овнов будет не из простых. На работе на вашу голову свалится 1000 и одно поручение и столько же важных задач. Не стоит пытаться решить все сразу и одновременно, распределите дела на всю неделю и разгребайте их постепенно. Иначе к пятнице вы заработаете себе мигрень и ни один вопрос не решите. В четверг возможно получение информации, которая вас удивит и перевернет прежние представления об окружающих вас людях. Но в любом случае лучше знать правду, чем жить в иллюзиях.

Телец

Тельцы ликуйте! Ваша неделя сложится наилучшим образом. Кто-то решит старые проблемы, у других откроется второе дыхание, хотя вчера опускались руки, а кто-то просто весело и беззаботно проведет эти семь дней. Поделитесь своим позитивом и счастьем с друзьями и близкими, и тогда оно приумножится во сто крат.

Близнецы

Из-за рутинных и монотонных дел уже к среде Близнецы впадут в апатичное состояние и нежелание что-то делать. Если позволить упадническому настроению взять над вами верх, то можно раздуть из мухи огромного слона и уйти в затяжную депрессию. В гороскопе на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года есть рекомендация: найдите время для прогулок на свежем воздухе и тогда уже в выходные ваше настроение улучшится и вы посмотрите на мир другими глазами и счастливо улыбнетесь.

Рак

Раки долго и упорно трудились, умело вели дела и теперь перед вами открываются огромные возможности в награду за все труды. В вторник удачнее всего будет провести переговоры по расширению бизнеса или подписать новый контракт. Суббота – идеальный день для серьезных покупок и сделок с недвижимостью. А в воскресенье стоит перестать думать о делах и направить все свое внимание и заботу на вторую половинку, устроив мини-путешествие к вашим любимым местам.

Лев

Ко Львам на этой неделе звезды очень благосклонны. Вам удастся разрешить все старые вопросы и к концу недели реализовать очень удачный для вас проект. А тем, кто только открыл или открывает собственный бизнес, Вселенная обещает хороший доход. Но только в том случае, если вы будете благодарны своим помощникам и наставникам в этом деле. Не оставайтесь в долгу и успех гарантирован.

Дева

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года обещает Девам грандиозные перспективы в работе. Кого-то повысят в должности, кому-то достанется прибыльный проект, а некоторым поступит предложение с высокооплачиваемой должностью или переездом в другой город. Многих обескуражат такие события, поскольку видимые перспективы покажутся туманными и расплывчатыми. Но можете не сомневаться ни минуты и начинать действовать.

Весы

Весам всю неделю придется решать "бумажные" и юридические вопросы. Кто-то пойдет сдавать документы в налоговую, другие будут готовить финансовый отчет, а кому-то придется заниматься нормативными актами компании. А некоторые из вас всерьез займутся созданием семьи и пойдут подавать заявление в ЗАГС. А начиная с пятницы стоит выделить время на аналитику своих действий, чтобы понять какие ошибки были допущены и как их избежать в будущем.

Скорпион

Скорпионы внезапно превратятся в великих "нехочух". С понедельника вы начнете лениться и стремиться к ничегонеделанию. Зачем что-то менять, если и так хорошо? Никто и не спорит. Главное не превратить за эту неделю в ветхий домик свой роскошный замок, который вы с таким трудом выстраивали. Не перепутайте отдых с халатным отношением к делам.

Стрелец

Стрельцы звезды с неба не хватают, а рационально идут к поставленной цели. Во вторник стоит перейти к реализации запланированного. Важно подойти с ответственностью к делам и обязательно самим контролировать все процессы. И тогда уже к выходным вы ощутите, как ваши планы обретают реальные черты и воплощаются в жизнь. Совет в гороскопе на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года: воскресенье стоит посвятить домашним делам и встречам с родственниками, там вам не нужно будет руководить и вы прекрасно отдохнете от всех дел.

Козерог

У Козерогов неделя полна сюрпризов и удивлений. Всю первую половину ожидайте повышенного интереса со стороны противоположного пола. Комплименты и знаки внимания зарядят вас небывалой энергией, которую останется лишь приложить в нужное вам русло. Одни пойдут на поводу у Амура, другие выплеснут вдохновение на работе, а кто-то затеет в квартире ремонт. В любом случае желаемого вы точно добьетесь.

Водолей

Придя на работу в понедельник, Водолеи почувствуют, что выходных для отдыха было совсем недостаточно. Вы работаете из последних сил и даже чувствуете, что заболеваете. Идеально было бы уйти в отпуск, но если такой возможности нет, то поработайте в пол силы до майских праздников. А там вы уже полноценно отдохнете и перезагрузитесь.

Рыбы

Рыбы эмоционально напряжены и настроены выяснять отношения и конфликтовать. Не стоит давать волю эмоциям, а лучше действовать разумно, руководствуясь логикой и здравым смыслом. В сердцах можно наговорить много разных глупостей, а слово порой действует намного разрушительное бульдозера. Предупреждение в гороскопе на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года: если не хотите потом сотни раз пожалеть о содеянном, то все семь дней контролируйте каждый свой поступок.