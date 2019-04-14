Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года

Энергии Полнолуния 19 апреля кардинальны: любые конфликты за два дня до и два дня после него деструктивны и мгновенно могут поставить все точки над "и". Старайтесь уходить от конфликтов, если в ваши планы не входит расставание с партнерами и резкая смена сферы деятельности. Но, если зная все предостережения и рекомендации вы все равно не можете смириться с существующей ситуацией, значит время перемен пришло и на вашу улицу!

Овен

Овнам в первой половине недели предстоит заниматься делами, отложенными "на потом". Им придется ответить за свои слова и данные некогда обещания. И если к пятнице получится решить накопившиеся задачи, то можно рассчитывать на премию или прибавку к зарплате. Ближе к выходным многих Овнов может застать врасплох встреча с людьми из прошлого. Но, скорее всего, вас накроет теплой волной ностальгии, а может быть даже и флирта, как говорится, "на старых дрожжах".

Телец

Тельцы все семь дней будут наслаждаться излюбленным ими ощущением стабильности и комфортом. Никаких неприятных сюрпризов или неожиданных поворотов Судьбы. Вы самостоятельно прекрасно написали сценарий событий этой недели. И у Вселенной нет к нему никаких замечаний, а значит – задуманному быть!

Близнецы

Начиная с понедельника, привычный образ жизни Близнецам встанет поперек горла: рбота – дом и снова дом - работа... К четвергу появится ощущение, что вы находитесь не в том месте – не в том городе и даже не в той стране. Просто настало время пересмотреть свои цели и ценности. Вполне вероятно, они устарели, и давно пора открывать для себя новые возможности и горизонты.

Рак

Ракам на этой неделе стоит молчаливо наблюдать за разворачивающимися событиями. Ваше главное оружие на ближайшие семь дней – проницательность и интуиция. Пусть все вокруг происходит само по себе, без вашего участия или влияния. И только если ваш внутренний голос скажет, что стоит изменить ситуацию и вмешаться – действуйте.

Лев

Львов охватит нежность и любовь прямо с утра понедельника. Вам захочется сгладить все острые углы в отношениях, чаще проводить время со своей второй половинкой и постоянно говорить о том, какие сильные чувства вы испытываете. А почему бы и нет? Устраивайте сюрпризы, романтические ужины и вечерние прогулки. Сделайте каждый ваш вечер особенным, тогда и в работе все будет спориться и идти как по маслу.

Дева

Девам начало недели принесет чувство дискомфорта от того, что оказались в подвешенном состоянии. Не стоит поддаваться панике и сильно эмоционировать. Уже к четвергу на все вопросы найдутся ответы, и станет понятно, куда двигаться дальше. Вплоть до субботы не принимайте важных решений. Не торопитесь соглашаться даже на самые заманчивые предложения. Нужно все тщательно проверить, взвесить "за и против" и только тогда делать выводы.

Весы

Проснувшись утром в понедельник, Весы почувствуют огромный прилив сил и энергии, пробуждающие дух воина-завоевателя. Такой мощный заряд гарантирует вам успех и победы в течение всей недели. Смело беритесь за сложные переговоры и проекты, начинайте реализовывать свои идеи и самые немыслимые планы. Главное, быть решительным, действовать без лишних эмоций, и тогда все получится! А в выходные можете для полного комплекта завоевать еще и чье-нибудь сердце. Тогда уж точно программа-максимум будет выполнена.

Скорпион

Скорпиону новая неделя принесет полосу препятствий, которая проверит вашу психологическую выносливость и твердость характера. Первые дни недели окажутся довольно напряженными, результат в делах вряд ли будет ощутимым. Если вы будете абсолютно уверены в своей правоте и не станете прогибаться под чужим мнением, то уже к четвергу исправьте положение и сможете развернуть ситуацию в свою пользу. Из-за нервной обстановки на работе не исключены конфликты с близкими. Постарайтесь не выплескивать на них скопившийся негатив.

Стрелец

Если трудовая деятельность Стрельца не связана с физическими нагрузками, то вас ожидает напряженная обстановка на работе. Конфликты с коллегами и множество препятствий из-за того, что каждый в вашем коллективе уверен, что знает, как лучше. Прямо по Крылову: лебедь, рак и щука. Не ввязывайтесь в эту бессмысленную борьбу. Все равно до пятницы договориться не получится, а нервы целее будут. Выходные лучше всего провести на свежем воздухе, отправиться на велосипедные прогулки, например. Так вам удастся выпустить пар без вреда отношениям с близкими.

Козерог

Козерогам стоит перенести все новые проекты на более поздний срок. Звезды уверены, что на данный момент вы опьянены открывшейся перспективой и забыли построить четкую стратегию для реализации своих планов. Проводите больше времени со своими родными и друзьями. Вам необходимо избавиться от иллюзий и оценить свою работу со стороны - постарайтесь увидеть, что называется, вид сверху. Полная картина происходящего поможет построить рациональный план действий.

Водолей

"Счастью быть!" Так звезды решили для Водолеев на ближайшие семь дней. За что бы не взялись – все в ваших руках спорится, планы реализуются и дела идут в гору. И даже если вы надумаете что-то совсем невероятное, то это вполне может получиться. Смело покоряйте новые вершины, пока Вселенная за вами присматривает!

Рыбы

Рыбы в начале недели примерят на себя роль художника-мага: какую картину будущего вы себе сами нарисуете, такой она и станет в реальности. Ближе к среде у вас ожидается творческий подъем со множеством инсайтов и этими идеями увлечете всех вокруг. Каждый будет рад принять участие, лишь бы быть с вами на одной волне. Но не забывайте, что нужно планировать каждый шаг, иначе все поглотить хаос и ничего не получится.