Совет на выходные 13-14 апреля 2019 года
"Оба процесса имеют шансы пройти лучше обычного. В первом случае вам с большей вероятностью ответят даже на "неудобные" вопросы или на те, по поводу которых человек раньше молчал как партизан. В связи с этим хорошо подумайте, прежде чем задавать щекотливые вопросы, ведь вы должны быть готовы принять любой ответ, а не только желаемый и ожидаемый. Ваша же откровенность будет воспринята более адекватно и дружелюбно, чем вы могли бы ожидать. Если же ваша откровенность, напротив, отпугнет оппонента, но это будет означать ровно то, что этот человек вам не нужен", – говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Плохой идеей в эти дни будет пытаться пустить пыль в глаза, окружать себя ореолом таинственности, а также играть в "молчанку", озвучивать "полуправду", и, конечно, откровенно врать. Все это аукнется в первую очередь вам, и своей цели вы таким поведением не достигнете. Особенно это касается общения внутри семьи, а также в вопросах, затрагивающих дом и недвижимость.
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