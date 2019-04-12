Совет на выходные 13-14 апреля 2019 года

Эти выходные подходят для того, чтобы открыть завесу тайны и сделать тайное явным. Причем вы можете выступать как в роли задающего вопросы новое, так и в роли раскрывающего то, что раньше держали в секрете.

"Оба процесса имеют шансы пройти лучше обычного. В первом случае вам с большей вероятностью ответят даже на "неудобные" вопросы или на те, по поводу которых человек раньше молчал как партизан. В связи с этим хорошо подумайте, прежде чем задавать щекотливые вопросы, ведь вы должны быть готовы принять любой ответ, а не только желаемый и ожидаемый. Ваша же откровенность будет воспринята более адекватно и дружелюбно, чем вы могли бы ожидать. Если же ваша откровенность, напротив, отпугнет оппонента, но это будет означать ровно то, что этот человек вам не нужен", – говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Плохой идеей в эти дни будет пытаться пустить пыль в глаза, окружать себя ореолом таинственности, а также играть в "молчанку", озвучивать "полуправду", и, конечно, откровенно врать. Все это аукнется в первую очередь вам, и своей цели вы таким поведением не достигнете. Особенно это касается общения внутри семьи, а также в вопросах, затрагивающих дом и недвижимость.