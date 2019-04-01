Гороскоп на неделю, с 1 по 7 апреля 2019 года

Луна стремительно убывает, и уже в пятницу, 5 апреля, мы встретим новолуние. Обязательно обратите внимание на самочувствие. Если вы заболеваете или устали, лучше снизить физические нагрузки, больше отдыхать и перейти в режим экономии энергии. Если сейчас не поберечься, можно и заболеть. Энергии в воздухе все меньше и меньше, поэтому дела лучше завершать и не начинать новых проектов.

Помните, что сам день новолуния – всегда критический день, который может нести напряжения в работе и отношениях с партнерами. Будьте спокойнее и снисходительнее к своим близким и особенно детям, так как они особенно чувствительны к таким переходным периодам. Гороскоп для всех знаков для читателей "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

Овнам на этой неделе стоит пропускать мимо ушей критику от начальства, но при этом четко выполнять все поручения и поставленные задачи. Любая мелочь может стать поводом для претензий, и это не приведет ни к чему хорошему. Но если проявить внимательность и пойти на уступки, результат будет выше всех ожиданий, ведь начало месяца ­– отличный повод воздать по заслугам тем, кто действительно старался. Следуйте тому, как вам "надо", и все обязательно получится в лучшем виде!

Телец

Чем больше сил вложат Тельцы в начале недели, тем большую отдачу получат к выходным – если запланируете начало новых проектов, то сейчас для этого самое подходящее время. Настройтесь на волну позитива и не пытайтесь решить все задачи сразу: ответы придут сами собой, когда перестанете этого ожидать. Чем сильнее Тельцы зациклятся на чем-нибудь, тем сложнее и дольше будет решаться вопрос. Отпустите ситуацию, и дела сложатся наилучшим образом как по волшебству. Девиз Тельцов на этой неделе: "Тише едешь – дальше будешь".

Близнецы

В начале недели Близнецам будет казаться, что они попали в скучную сказку с плохим сюжетом. Почти во всех сферах события будут развиваться медленно и трудно: на работе руководство затянет принятие важных решений, а партнеры будут старательно кормить обещаниями. Чтобы разорвать этот порочный круг и оживить ситуацию, возьмите проекты в свои руки и встаньте у руля. Плавно подведите других участников ситуации к тому варианту, который интересен вам, но гните свою линию мягко, чтобы никто не заметил давления.

Рак

Ракам в начале недели будет сложно собрать мысли в кучу, что-то станет их постоянно отвлекать. Чтобы никто не мешал, придется добавить долю секретности в свои действия и держаться немного отстраненно. Но зато представители данного знака получат то, к чему давно стремились, и это будет заслуженный результат. К концу недели уделите внимание личной жизни – сконцентрируйтесь на любимом человеке и постарайтесь придумать повод провести время наедине. Отсутствие проблем освежит ваши чувства и придаст им легкую новизну,

Лев

На этой неделе Львы будут находиться под впечатлением от неожиданного знакомства. Чтобы не попасть под лучи очарования нового приятеля, представителям данного знака придется включить голову и не верить своим эмоциям хотя бы поначалу. Дайте себе время присмотреться, помните, что первое впечатление часто бывает обманчивым, возможно, человек просто хочет втереться в доверие, чтобы потом получить какую-то выгоду. Лучше отстранитесь от него немного и посмотрите на ситуацию со стороны – так вам откроется истинное положение дел, а не то, что хотят навязать.

Дева

Тем Девам, кто уже встретил свою половинку, нужно укрепить память – им припомнят все невыполненные обещания, да так, что счет окажется совсем не в их пользу. Но отставить панику! Хорошая новость в том, что способ загладить вину тоже подскажут – будьте смелее и не упустите его. Благосклонная Вселенная всегда даст возможность наработать жизненный опыт, и ситуацию именно так и надо воспринимать. Тем Девам, кто еще свободен, надо провести время на природе наедине со своими мыслями. Такой отдых поможет разгрузить голову, восстановить силы и открыться новым идеям и решениям.

Весы

Весам на этой неделе не стоит делать никаких важных решений – выдохните и примите тот факт, что все, за что ни возьметесь, пойдет не по плану, так что и нервничать не стоит. Тем Весам, у кого гибкая психика, будет легко адаптироваться к ситуации, но представителям данного знака, которые не желают идти на уступки, придется несладко. Весы – большие любители поспорить, и сдавать позиции им неприятно, но игра стоит свеч: в итоге они все равно получат желаемое, только чуть-чуть попозже.

Скорпион

Скорпионы в начале недели займут агрессивную позицию по отношению к окружающим и будут жалить всех подряд. Те, кто попадет под раздачу, в ответ напомнят представителям данного знака, что всегда есть рамки, и нужно уметь видеть края, а плохое настроение на других срывать не надо. Середина недели станет для Скорпионов отличным периодом для того, чтобы построить доверительные отношения с новыми людьми, особенно в области работы. В субботу сконцентрируйтесь на личной жизни, ведь в конце недели партнеру представится шанс проверить вас на преданность.

Стрелец

Стрельцам стоит внимательно читать все входящие документы и обращать внимание на скрытые условия и "непонятки" – на этой неделе велик шанс того, что их попытаются обмануть. Постарайтесь проверять сделки вместе с хорошими экспертами, не берите деньги в долг и не ввязывайтесь в кредиты. Если к среде испортится настроение и возникнет желание покапризничать, ни в чем себе не оказывайте – выносите окружающим мозг и скандальте, тогда вас точно оставят в покое.

Козерог

Козероги в первые дни недели будут чувствовать небольшой упадок сил. Больше гуляйте, общайтесь с приятными людьми и балуйте себя вкусной едой – короче, делайте все, что душе угодно, но дома не засиживайтесь. Для тех представителей данного знака, кто еще не встретил своего возлюбленного, в середине недели наступит удачное время для того, чтобы завязать перспективный роман. Обратите внимание на ближайшее окружение – возможно, ваша половинка все это время пряталась у вас под носом.

Водолей

До четверга Водолеи будут заняты суетой и рутинной работой, которая не принесет ни особой радости, ни денег. Чтобы в итоге не остаться без штанов, постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны и добавить в жизнь немного творчества и энергии. Если вдруг все планы накроются медным тазом, вас собьет волна пессимизма, ничего делать не захочется, то постарайтесь взять себя в руки и найти источник вдохновения в любимом фильме или книге. Сбросьте негатив через спорт или "попотейте" на работе.

Рыбы

На этой неделе звезды не обещают Рыбам спокойной жизни, но все, что случится, только приблизит их к друзьям и близким, которые смогут поддержать и придать сил в нужный момент. Представители данного знака неожиданно получат большую порцию внимания от тех, кого не брали в расчет, а зря – никогда не знаешь, где тебе повезет. Немного вкусняшек, свободные уши – и жизнь наладится сама собой! Главное не надеть корону: Вселенная не любит тех, кто проявляет неблагодарность в ответ на ее щедрые дары, ведь карму еще никто не отменял.