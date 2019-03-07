Совет на выходные
"Постарайтесь не делать того, что может
спровоцировать нежелательное для вас развитие событий. Это будет непросто. С
большой долей вероятности вы будете попадать как раз в такие ситуации, в
которых ранее не смогли уловить взаимосвязь между собственными действиями и
неблагоприятными для вас последствиями. Важно увидеть эту взаимосвязь, чтобы избежать
повторений и негативных последствий", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Впрочем, не стоит ожидать чего-то глобально плохого. Постарайтесь настроить свой фокус внимания. Присмотритесь к обстоятельствам, из-за которых часто упускаете какие-то возможности, и сделайте соответствующие выводы.
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