Совет на выходные

В эти выходные нужно быть внимательными, чтобы нечаянно не обнаружить себя в неприятной ситуации, причем в такой, в которой вы уже бывали. Программа-максимум на ближайший уик-энд: избегать повторения прошлых ошибок.



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