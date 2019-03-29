Совет на выходные 30-31 марта 2019 года

В эти выходные перед может встать ситуация, в которой наиболее правильным решением с нашей стороны будет отказ от чего-то, что кажется очень важным в жизни.



"Степень серьезности происходящего может варьироваться от чего-то достаточно простого и будничного до очень и очень значимого. При этом в любом случае это будет выходом из рутинного и привычного хода вещей (что как раз есть хорошо, и очень сейчас показано), – рассказывает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Например, может получиться так, что вам нужно будет изменить какой-то привычный способ проведения выходных, который, по-вашему, другим и быть не может. В целом же под прицелом может оказаться именно сфера ресурсов, к которым принадлежит и время".

Самое важное, помните: если чу вас что-то упорно не получается, не стоит упорствовать и пытаться пробивать головой стену. Этим вы можете ухудшить ситуацию, в некоторых случаях даже очень значительно. И тогда имеет смысл воспринимать все уходящее как расчистку дороги к светлому будущему.