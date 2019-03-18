Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года

0
Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 18 марта
Лента новостей
06:03
Питание в Великий пост: что можно есть
04:03
Обещающий новую войну Порошенко бросил на украинцев полицию
02:00
Конец света в марте: на упавшем под Красноярском метеорите нашли посланников Нибиру
00:01
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO
18:04
Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту
17:55
"Ничего не предвещало": лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой
17:14
"Деревня": Бородину разнесли за нелепый вид
16:46
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 марта 2019 года
16:27
"Все болезни от нервов": Садальский высказался об умершей Началовой
15:55
Умер известный режиссер
15:52
Орлова прилегла на грудь довольной Семенович
15:20
Улыбалась с экрана: Началова умерла во время трансляции шоу с ее участием
14:48
Собчак проиграла в сравнении с роскошной Мороз
14:36
Стали известны место и время прощания с Юлией Началовой
14:15
Студенты поддержат "Локомотив" перед матчем с "Краснодаром"
14:05
Волочкову разнесли за пиар на смерти Началовой
13:24
Певица Пелагея довела кроху-дочь до истерики
12:58
Бедствующему Зеленскому нашли замену
12:53
"Я помню твои ручки": Корчевников рассказал о многолетней любви к Началовой
12:25
Родившая Рапунцель из шоу "Дом-2" ошарашила внезапным признанием
11:57
Продолжила "список": близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок
11:02
Фаворитка Петросяна раскатала ревнивую Степаненко
10:49
"Нужно срочно демонтировать": названа глобальная угроза Крымского моста
10:29
"Больно": Киркоров взвыл после смерти Началовой
06:42
Шикарная Лорак сразила наповал изысканным вкусом
04:20
"Плачет. Страдает": рвущуюся от мужа Муцениеце пристыдили
02:11
"Прощай": ужасная трагедия пришибла Бледанс
23:41
Рудковская лишилась дара речи после трагедии с Началовой
23:00
Пугачева сделала громкое заявление после смерти Началовой
22:09
Программу "Время" прервали из-за смерти Началовой
21:30
"Как же несправедлив этот мир": Разин разбит из-за смерти Началовой
21:26
Дочери боятся сказать об уходе Началовой
21:18
"Так больно": онемевшего Галкина ранили в самое сердце
21:03
Дану Борисову раздавила жуткая кончина Юлии Началовой
20:55
Кадыров убит внезапной смертью Началовой
20:33
"Горе для всех": Первый муж о смерти Началовой
20:24
Названа страшная причина смерти Юлии Началовой
20:11
Загадочную Боярскую распекли за запутанную шерсть
20:09
"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой
19:54
Умерла Юлия Началова
18:29
До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 марта 2019 года
17:17
"Я одна, но мне нравится твой Макс": Кудрявцева призналась Собчак
16:26
Разъехались по городам: объявлено о расставании Водонаевой с мужем
16:02
Пригожин взорвался из-за дерзких нападок на Хлебникову
15:21
Сын ошарашил заявлением втянутого в скандал с терроризмом Галкина
14:39
Травмированная Гагарина о выходе на сцену: Меня вынесли
14:02
Сраженному приступом Кокшенову вызвали медиков
13:59
Народ облил грязью опустившуюся Лорак
13:22
Погребняк приходит в себя после опасной процедуры
12:58
Подробности операции тяжелобольной Началовой
12:53
Беспардонная Волочкова предстала в возмутительной позе перед любимым
12:01
Бесстыдник Порошенко набросился на бедного пенсионера
11:52
Прооперированная Началова истекает кровью
11:32
Киркоров завелся от прелестей Стоцкой
10:57
Убитая горем Божена Рынска наплевала на свою красоту
10:45
Скончался знаменитый писатель
10:17
Зловещее молчание: последние подробности состояния тяжелобольной Началовой
10:09
Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева
08:13
Жуткое лицо Джоли вызвало беспокойство
06:00
"Пара!": темнокожий жеребец публично облизал ведущую шоу "Дом-2"
04:13
Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле
02:01
Звезда "Дома-2" грудью встала за растерзанную Пугачеву
00:02
Голую Волочкову призвали взяться за голову
22:04
Обнаружена тайная связь бойни в мечетях с кровавым Порошенко
21:54
Володин: Нацпроекты направлены на улучшение жизни севастопольцев
21:39
У находящейся в шаге от смерти Началовой есть шанс
21:38
Обвинение запросило пять лет для отца полковника-миллиардера Захарченко
21:11
Дочь Юдашкина показала фигуру после родов
21:07
"Мой – длиннее": Собчак уделала Шнурова размером причиндалов
20:45
В Ижевске лжецелительница пообещала избавить пенсионерку от сына-алкоголика
20:31
Монашка Захарова сразила эротизмом
20:09
Сотрудницы вузов в Казани попались на продаже поддельных дипломах
19:44
Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею
19:36
Житель Екатеринбурга устроил оранжерею с коноплей
19:06
Значение сна с пятницы на субботу
18:54
Дело Лисицыной: следствие не доказало вину многодетной матери
18:49
Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля
18:40
Максим Фадеев пропал из-за взрыва
18:38
Стало известно об убийстве Порошенко
18:12
В Омске школьники отпинали пенсионерку ради забавы
18:00
Под Нижним Новгородом чиновник осужден за мошенничество на 600 тысяч рублей
17:54
Рванувший на перевал Дятлова Малахов подверг себя страшной опасности
17:35
Россиян предупредили о резком скачке цен в марте-апреле
17:18
Бузова перешла с бизнес-класса на эконом
17:05
Кабаева объявила о беременности
16:55
Грязный секрет разрушил карьеру Порошенко
16:53
AFP Snow Edition: снег, музыка и развлечения
16:36
"Нужно этот микроб грохнуть": лечащий врач о состоянии Юлии Началовой
16:29
"Единая Россия" выбрала топ значимых проектов в регионах
16:21
Трио Bel Suono представит новую программу "Магия трех роялей"
16:13
Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей
15:42
Живая легенда мировой джазовой музыки Стэнли Кларк выступит в России
15:40
Верник поплакался в жилетку кивающему Корчевникову
15:39
"Фокус не прошел": раскрыт коварный замысел Глушакова против бывшей жены
15:38
Володин выставил Украине счет за Крым
15:21
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
15:20
Невероятные выступления итальянца Марио Бионди в России
15:04
Шеф-повар на пятерочку: как стать мастером кулинарии
15:03
Найден эффективный заменитель кофе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Названа страшная причина смерти Юлии Началовой
Умерла Юлия Началова
"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой
Дочери боятся сказать об уходе Началовой
"Ничего не предвещало": лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой
Убитая горем Божена Рынска наплевала на свою красоту
Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года

Фото: Globallookpress.com
Нас ждет очень насыщенная на события неделя. Мы чаще обычного будем принимать решения, которые раньше бы обдумывали годами, качать права, хлопать дверьми и перегибая палку будем требовать от своего партнера доказательств любви и верности. Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта марта для "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.
прочитано 333 раза

Мужские и женские энергии выйдут из берегов и хорошенько помотают нам нервы. Жару добавит надвигающееся полнолуние 21 марта, которое также подчеркнет необходимость перемен в теме партнерства. Если отношения вам дороги, то стоит закрыть свой рот на замок и идти на компромиссы.

Кстати, одновременно с полнолунием мы встретим еще один Новый год! На этот раз астрологический, который в народе он называется днем Весеннего Равноденствия. Еще один повод для запуска своих самых сокровенных желаний.

Овен

Для Овнов, озадаченных построением карьеры, неделя получится насыщенной и плодотворной. В первой половине будут заключаться сделки и проводиться переговоры. Ближе к пятнице стоит сбавить обороты и обратить внимание на семью. Если вы холосты и живете далеко от родни, проведите время с друзьями – небольшая посиделка  в любимом баре или легкие командные игры помогут отлично провести время.

Телец

Представителям данного знака предстоит череда мелких, но очень неприятных конфликтов с дальними родственниками. Особенно эмоциональные всплески заденут женщин – Тельцам будет казаться, что по отношению к ним окружающие ведут себя совершенно несправедливо. Но эта позиция окажется прямо противоположной действительности – это Тельцы начнут капризничать и обижать родных, сами того не замечая.

Близнецы

У Близнецов в гороскопе на неделю с 18 по 24 марта есть вероятность импровизированного отпуска. Очень маловероятно, что поездка будет связана с работой, так что можете подговорить приятеля или друга – вдвоем будет гораздо веселее. Выбирайте близкую по культуре страну и старайтесь не брать багаж. Большое количество вещей все равно пролежит без дела. Лучше езжайте налегке и если захочется привезти сувениров или вкусняшек, купите чемодан на месте.

Рак

Раки на этой неделе обратят взор вглубь себя. И с радостью отметят, что окружающие их любят и поддерживают, несмотря на врожденное занудство представителей этого знака. Ковыряющегося в себе Рака сложно остановить, но отличным плюсом таких раскопок можно считать сентиментальность и доброту этих людей – если Рак начнет вспоминать все хорошее, что вы для него когда-то сделали, он будет долго и усердно благодарить вас. Может даже обниматься полезет.

Лев

Львы  всю неделю будут старательно налаживать отношения с младшими членами семьи. Не подумайте, представители данного знака любят детей, но скорее как элемент созерцания и научный проект – смотрят, кормят и не трогают. А тут Львам захочется общаться и нести просвещение в массы. Благо, они харизматичные, яркие и умеют произвести шикарное впечатление, когда захотят.

Дева

В гороскопе на неделю с 18 по 24 марта у Дев намечается погружение в романтику: возможно, они наконец решатся на воссоединение с любимым человеком, совершат какой-то непредсказуемый красивый поступок или оригинально признаются в своих чувствах. Чтобы они ни задумали, Дев стоит хвалить и поддерживать – они редко открываются и еще реже придумывают какие-то сентиментальные милости и включают эмоции.

Весы

Весы на этой неделе немного выйдут за рамки, чем доставят окружающим массу хлопот. Не то чтобы представители данного знака лгали кому-то намеренно, но они действительно любят искажать факты и привирать – творческая сторона их натуры заставляет глаза видеть все в ином свете. Вот и получается, что они навыдумывают одни, а "расхлебывать" последствия  – всем. Ох уж эта эпистолярность и любовь к искусству!

Скорпион

Скорпионы будут радостно наблюдать постепенное оживление природы (если не практически, то в душе) и строить далеко идущие планы. Но их мечты останутся мечтами – представители данного знака будут настолько погружены в работу, что даже не заметят ход времени. Чтобы совсем не погрязнуть в рутине, сходите на концерт, посетите выставку или картинную галерею. Также не жалейте денег на предметы искусства.

Стрелец

В гороскопе на неделю с 18 по 24 марта для Стрельцов есть предупреждение: они могут почувствовать легкое недомогание. Оно не превратится в продолжительную болезнь, если своевременно принять необходимые меры. Также текущая неделя не подойдет для крупных начинаний и ответственных дел: велик шанс показать себя не с лучшей стороны и упустить давно заготовленную возможность. Если время терпит, лучше займитесь собой и отложите дела на более поздний период.

Козерог

Козероги могут спонтанно получить хорошее деловое предложение:  новый знакомый будет обещать золотые горы, на которые стоит "вестись" только после того, как информация будет проверена. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Также не обольщайтесь, когда многие люди начнут приходить к вам за советами – популярность среди них обманчива. Сегодня они с вами, а завтра – обсуждают за спиной.

Водолей

Водолеям стоит немного укротить свою мнительность и вернуться с небес на землю: возможно в скором времени им предстоит проститься с хорошим другом. А это значит, что не стоит терять время понапрасну – не жалейте деньги на прощальные подарки и застолье. Пройдитесь по местам, которые много значили для вас, освежите в памяти лучшие моменты отношений.

Рыбы

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для Рыб выглядит довольно удачным, хоть и не лишенным некоторых проблем. Представителей данного знака ждет приятный сюрприз от второй половинки, который станет полной неожиданностью – Рыб никак нельзя назвать рассеянными и мимо их внимания ускользнуть сложно. Тем приятнее будет результат! Если у вверены в своих силах. Можете ставить даже самые заоблачные цели – настрой все сделает за вас и вы легко получите желаемое.

18 марта 2019, 08:11

комментарии

Политика

Бедствующему Зеленскому нашли замену
Обнаружена тайная связь бойни в мечетях с кровавым Порошенко
Стало известно об убийстве Порошенко
Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана

Шоу-бизнес

"Ничего не предвещало": лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой
"Деревня": Бородину разнесли за нелепый вид
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 марта 2019 года
"Все болезни от нервов": Садальский высказался об умершей Началовой

Проишествия

Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Дочери боятся сказать об уходе Началовой

Девочка может не вынести потрясения
Шоу-бизнес

Названа страшная причина смерти Юлии Началовой

Врачи не смогли спасти 38-летнюю певицу
Шоу-бизнес

Продолжила "список": близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок

Кончина певицы стала шоком для всех
Шоу-бизнес

Волочкову разнесли за пиар на смерти Началовой

Балерина выразила сочувствие по поводу кончины звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO
До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет
Климова и Куркова блеснули на кинопремьере
Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова

Спорт

Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею
Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой

Регионы

Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru