Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года

Мужские и женские энергии выйдут из берегов и хорошенько помотают нам нервы. Жару добавит надвигающееся полнолуние 21 марта, которое также подчеркнет необходимость перемен в теме партнерства. Если отношения вам дороги, то стоит закрыть свой рот на замок и идти на компромиссы.



Кстати, одновременно с полнолунием мы встретим еще один Новый год! На этот раз астрологический, который в народе он называется днем Весеннего Равноденствия. Еще один повод для запуска своих самых сокровенных желаний.

Овен

Для Овнов, озадаченных построением карьеры, неделя получится насыщенной и плодотворной. В первой половине будут заключаться сделки и проводиться переговоры. Ближе к пятнице стоит сбавить обороты и обратить внимание на семью. Если вы холосты и живете далеко от родни, проведите время с друзьями – небольшая посиделка в любимом баре или легкие командные игры помогут отлично провести время.

Телец

Представителям данного знака предстоит череда мелких, но очень неприятных конфликтов с дальними родственниками. Особенно эмоциональные всплески заденут женщин – Тельцам будет казаться, что по отношению к ним окружающие ведут себя совершенно несправедливо. Но эта позиция окажется прямо противоположной действительности – это Тельцы начнут капризничать и обижать родных, сами того не замечая.

Близнецы

У Близнецов в гороскопе на неделю с 18 по 24 марта есть вероятность импровизированного отпуска. Очень маловероятно, что поездка будет связана с работой, так что можете подговорить приятеля или друга – вдвоем будет гораздо веселее. Выбирайте близкую по культуре страну и старайтесь не брать багаж. Большое количество вещей все равно пролежит без дела. Лучше езжайте налегке и если захочется привезти сувениров или вкусняшек, купите чемодан на месте.

Рак

Раки на этой неделе обратят взор вглубь себя. И с радостью отметят, что окружающие их любят и поддерживают, несмотря на врожденное занудство представителей этого знака. Ковыряющегося в себе Рака сложно остановить, но отличным плюсом таких раскопок можно считать сентиментальность и доброту этих людей – если Рак начнет вспоминать все хорошее, что вы для него когда-то сделали, он будет долго и усердно благодарить вас. Может даже обниматься полезет.

Лев

Львы всю неделю будут старательно налаживать отношения с младшими членами семьи. Не подумайте, представители данного знака любят детей, но скорее как элемент созерцания и научный проект – смотрят, кормят и не трогают. А тут Львам захочется общаться и нести просвещение в массы. Благо, они харизматичные, яркие и умеют произвести шикарное впечатление, когда захотят.

Дева

В гороскопе на неделю с 18 по 24 марта у Дев намечается погружение в романтику: возможно, они наконец решатся на воссоединение с любимым человеком, совершат какой-то непредсказуемый красивый поступок или оригинально признаются в своих чувствах. Чтобы они ни задумали, Дев стоит хвалить и поддерживать – они редко открываются и еще реже придумывают какие-то сентиментальные милости и включают эмоции.

Весы

Весы на этой неделе немного выйдут за рамки, чем доставят окружающим массу хлопот. Не то чтобы представители данного знака лгали кому-то намеренно, но они действительно любят искажать факты и привирать – творческая сторона их натуры заставляет глаза видеть все в ином свете. Вот и получается, что они навыдумывают одни, а "расхлебывать" последствия – всем. Ох уж эта эпистолярность и любовь к искусству!

Скорпион

Скорпионы будут радостно наблюдать постепенное оживление природы (если не практически, то в душе) и строить далеко идущие планы. Но их мечты останутся мечтами – представители данного знака будут настолько погружены в работу, что даже не заметят ход времени. Чтобы совсем не погрязнуть в рутине, сходите на концерт, посетите выставку или картинную галерею. Также не жалейте денег на предметы искусства.

Стрелец

В гороскопе на неделю с 18 по 24 марта для Стрельцов есть предупреждение: они могут почувствовать легкое недомогание. Оно не превратится в продолжительную болезнь, если своевременно принять необходимые меры. Также текущая неделя не подойдет для крупных начинаний и ответственных дел: велик шанс показать себя не с лучшей стороны и упустить давно заготовленную возможность. Если время терпит, лучше займитесь собой и отложите дела на более поздний период.

Козерог

Козероги могут спонтанно получить хорошее деловое предложение: новый знакомый будет обещать золотые горы, на которые стоит "вестись" только после того, как информация будет проверена. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Также не обольщайтесь, когда многие люди начнут приходить к вам за советами – популярность среди них обманчива. Сегодня они с вами, а завтра – обсуждают за спиной.

Водолей

Водолеям стоит немного укротить свою мнительность и вернуться с небес на землю: возможно в скором времени им предстоит проститься с хорошим другом. А это значит, что не стоит терять время понапрасну – не жалейте деньги на прощальные подарки и застолье. Пройдитесь по местам, которые много значили для вас, освежите в памяти лучшие моменты отношений.

Рыбы

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для Рыб выглядит довольно удачным, хоть и не лишенным некоторых проблем. Представителей данного знака ждет приятный сюрприз от второй половинки, который станет полной неожиданностью – Рыб никак нельзя назвать рассеянными и мимо их внимания ускользнуть сложно. Тем приятнее будет результат! Если у вверены в своих силах. Можете ставить даже самые заоблачные цели – настрой все сделает за вас и вы легко получите желаемое.