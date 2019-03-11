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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта 2019 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Нас ждет очень плодотворная рабочая неделя. Луна стремительно набирает обороты и всю неделю будет расти, помогая в достижении задуманного. Но, помните, что весь март нужно отдавать предпочтение проверенным деловым партнерам, сконцентрировать свои усилия на завершении текущих проектов и не начинать ничего нового. Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта для "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.
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Эффективным будет вернуться к отложенным ранее идеям, возобновить старые контакты, которые не получили своего развития. Откажитесь на время от приобретения мобильных телефонов, компьютеров и любой другой техники. Если покупка неизбежна, то обязательно сделайте страховку и расширенную гарантию.

Овен

На этой неделе Овны будут легко добиваться успеха в делах. Но для решения вопросов им придется прибегнуть к оригинальным решениям, несвойственным для представителей данного знака. К переговорам, например. Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта гласит: упрямства коллеги не оценят, так что придется вести себя деликатно и дипломатично. Зато смелость пригодится в двойном объеме: экспериментируйте, и все у вас получится! Даже лучше, чем ожидалось.

Телец

Тельцам неделя покажется беспокойной – особенно до наступления среды. Представителям данного знака будет казаться, что что-то идет не так. В четверг атмосфера изменится и наступит наиболее благоприятное время для общения и воспоминаний. Если вы хотели уделить внимание старшим членам семьи – сейчас самое время. И им будет приятно, и вы порадуетесь. А пот подарки лучше отложить на более поздний срок – они могут дать ненужное напряжение.

Близнецы

Близнецы могут получить внезапное приглашение на поездку в другую страну. Представители данного знака легки на подъем и без проблем срываются с места, так что отказываться не стоит. Особенно, если будет приятная компания. Провести время в кругу друзей – бесценно, как говорится в гороскопе на неделю с 11 по 17 марта. Только правильно рассчитайте финансы: вам нужно тщательно спланировать траты, потому что поездка закончится, а приход денежных средств сам собой не произойдет.

Рак

Раки в самом начале недели могут резко сменить график работы. Это не очень хорошо скажется на финансах – денег станет меньше. Но и нагрузки снизятся. Однако, в новом положении будут одни сплошные плюсы. Ближе к выходным запланируйте общение с друзьями. Нанесите краткий визит или сходите вместе куда-нибудь. Развеяться вам точно не промешает.

Лев

В гороскопе на неделю с 11 по 17 марта сказано: львы могут всерьез рассориться с коллегами. Причиной станет неприятная ситуация с разделением должностных обязанностей. Чтобы оградить себя от нежелательных последствий, действуйте строго по регламенту. Даже если очень хочется взять ситуацию в свои руки и "сделать по-человечески", удержитесь – вас не только по голове не погладят, но еще и оговорят за спиной. Избегайте сплетен и пересудов.

Дева

Девы могут получить анонимное признание в любви. Ну или другое проявление чувств. Даже если форма будет не особо внятной и приятной, не спешите угрожать любвеобильному поклоннику – может он просто не умеет выражать симпатию. Те, кто уже состоит в отношениях, будут стараться разнообразить свою личную жизнь. Главное – ограничиться партнером, а не флиртом на стороне.

Весы

Весы получат неожиданный привет из прошлого. Это может быть не самый приятный давно забытый товарищ, не оправдавший доверия, или бывший возлюбленный. Не стоит верить всему, что вам наговорят – люди не меняются и прежде, чем поверить очередной порции сладкой лжи, постарайтесь включить голову. Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта гласит: если человек предал вас однажды, то ситуация повторится.  Не стоит надеяться, что человек осознал свои ошибки. Это не так.

Скорпион

Скорпионы будут много трудиться и к концу недели им грозит небольшой нервный срыв, если они неправильно распределят нагрузку. Как только почувствуете, что кровь начинает закипать, берите паузу и отвлекайтесь. Вам ни в коем случае нельзя доводить себя до истощения. К тому же, негативные всплески закрепят за вами славу агрессора и тирана. Оно вам надо? Лучше прогуляйтесь или выпейте кофе – и вам хорошо, и окружающим приятно.

Стрелец

Судя по гороскопу на неделю с 11 по 17 марта, стрельцы в первой половине недели будут активно ходить по гостям. Причем как в дружеском плане, так и в рабочем. В череде визитов старайтесь как можно больше общаться с новыми людьми – среди новообретенных знакомых найдутся энтузиасты, готовые поддержать даже самые смелые начинания. Но даже если вы будете очарованы, не стоит открываться полностью – всегда думайте о том, что все соблюдают прежде всего свои интересы.

Козерог

Козерогам стоит больше говорить о делах других – даже самые любящие люди устают о того, что ваша жизнь ставится всегда на первое место. Если не хотите глубоко вникать в чужие дела, хотя бы постарайтесь изобразить вежливость. Если молча выслушаете собеседника, у вас уши не отвалятся. А плюс сто очков "в копилку" упадет. К тому же, эгоизм – весьма сомнительное украшение.Поступайтесь им хоть иногда.

Водолей

Согласно гороскопу на неделю с 11 по 17 марта, водолеи в самом начале недели могут серьезно простудиться. Если почувствуете первые признаки недомогания, смело берите больничный и оправляйтесь развешивать бахрому из простудных соплей домой. Так вы не только быстрее встанете на ноги, но и обезопасите других от вирусов и бактерий. Не бойтесь, мир без вас не рухнет. Тем более, что удаленная работа – тоже хороший вариант, если совсем никак нельзя отрываться от дел.

Рыбы

Рыбы будут находиться в очень хорошем настроении до самой пятницы – их захватит весеннее настроение, которое очень долго будет дарить легкость и приятные ощущения. В пятницу может случиться небольшой конфликт с друзьями по поводу расхождении планов, но он быстро сгладится – дипломатичность и мягкость представителей данного знака не позволяет долго на них сердиться.
11 марта 2019, 08:10

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