Татьяне Булановой грозит операция

В начале 2019 года Татьяна Буланова отпраздновала 50-летие, поразив всех своим внешним видом. Однако, уверены экстрасенсы, певице следует внимательнее относиться к здоровью. В остальном ее ждет благополучие.

"Буланова везучая в делах, но не в личной жизни. И очень интересный человек. Она то появляется на звездном небосклоне, то исчезает. В ближайшее время Татьяна снова выйдет из затишья и будет сверкать на эстраде ярче прежнего", – нагадала по просьбе "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, творчество полностью заменяет певице личную жизнь. Татьяна – человек глубоко верующий, и это спасает ее от всякого рода неприятностей. Она очень скромная, старается держаться достойно в звездной "тусовке".

У артистки довольно стабильное материальное положение. "Не могу сказать, что этот год хорош для нее, но и больших проблем тоже не вижу. Будут неприятности, связанные с ее подругой – между ними возникнут недомолвки. Все разрешится, но Буланова перестанет общаться с этой женщиной. История, кстати, выплывет в СМИ, и эту тему будут обсуждать долго, – уверена Янко. – В семейной жизни не вижу ссор. Самое главное сейчас для Татьяны -творчество и новые песни. Булановой надо быть аккуратней со здоровьем. Я бы посоветовала проверить грудь. Вижу операции, но незначительные. По судьбе в раскладе ей выпадает "Планета Вдовы", в старости не вижу ее в паре".